“Türkiye-İtalya arasında ticaret 23 milyar dolarla rekor kırdı, yatırım talebi arttı”          

Geçtiğimiz hafta alanında dünyanın ikinci, Avrupa’nın en büyük etkinliği olan İtalya'da düzenlenen Avrupa İklimlendirme Fuarı MCE’deydik. Organizasyonun Türkiye ayağını yöneten kuruluşlar arasında İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCİİST) Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini ve Genel Sekreter Fatih Ayçin ile birlikte İtalya-Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeleri konuştuk. Milano’da düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin ilk kez 18 yıl önce adım attığını dile getiren Manzini, “2004 yılında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda Türk şirketi katılıyordu. Bu yıl ise Türkiye'den 142 şirket katıldı ve rekor kırıldı” dedi.

Katılım sayısının Türk sanayisinin gelişiminin en güzel örneği olduğunu anlatıyor Manzini: “Türk sanayisinin ekipman ve makine üretiminde nereden nereye geldiğinin simgesi oldu. Türkiye çeyrek asırda geleneksel olarak ekipman ve makine ithal eden ülkeden ihracatçı ülke konumuna geldi” diyor.

2025’TE 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İtalya-Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça köklü ve derin olduğunu dile getiren Manzini, “ İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği olarak 137 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. İkili ilişkiler yanında ticari ve sanayi ilişkilerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Her iki ülke de KOBİ ülkesi. Deneyimlerimizi ve ortaklıklarımızı paylaşıyoruz, artırıyoruz” diye anlatıyor.

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin özellikle pandemi dönemi sonrası büyük bir ivme kazandığının altını çizen Manzini, "2021'de 23 milyar dolarla rekor kırdık. Bu hiçbir zaman yaşanmamıştı. Önümüzdeki dönemde ivmenin daha artmasını bekliyoruz. 2025 yılı için belirlenen 30 milyar dolarlık hedefe ulaşılabileceğini öngörüyoruz” diyor.

Hem yatırıma hem de işbirliğine büyük ilgi var

Konu yatırıma gelince Manzini’nin heyecanı daha da artıyor: "İlgi açısından hakikaten bir patlama var. Yatırımın her türüne ilgi var. Ofis açmak isteyenler, Türkiye'deki güçlü mühendislik altyapısından yararlanmak için özel mühendislik hizmetleri verenler, Ar-Ge merkezi kurmak isteyenler, üretim yapanlar... Hem Türkiye'nin potansiyeli için hem de Türkiye’den üçüncü ülkelere satmak için geliyorlar." İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayçin de özellikle pandemi sonrası Uzakdoğu'dan gerek mal temini konusunda yaşanan sıkıntılar gerekse de yükselen maliyetlerin Avrupa’nın ve İtalya’nın Türkiye’ye olan ilgisini artırdığını kaydetti. Dünyada artık tedarik zincirlerinin kısaltılmasının çok önemli hale geldiğini belirten Ayçin, “Önümüzdeki dönem İtalya ile Türkiye arasındaki dış ticaretin artma potansiyelinin çok fazla ön plana çıktığını ifade etti. Ayçin, "Bizim bu fırsatı kaçırmamamız lazım” diye konuştu.