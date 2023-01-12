Türkiye küresel pasaport liginde 52’nci oldu

Londra merkezli küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı şirketi Henley & Partners, 2006 yılından bu yana düzenli olarak dünya pasaport ligini açıklıyor. Henley Passport Index adıyla yayınlanan bu raporda dünyanın en güçlü pasaportları kadar, en zayıfları da yer alıyor.

Vizeye ihtiyaç duyulmayan coğrafyaları kapsayan bu araştırma, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından sağlanan özel verilere dayanarak hazırlanıyor. 199 pasaport ve 227 destinasyonun incelendiği bu listede Türkiye’ye gelmeden küresel anlamda bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

Vizesiz seyahat özgürlüğü veren ülkelerin yayınlandığı endeksin ilk sırasında 193 ülke ile Japonya yer alıyor. 5 yıldır liderliği kaptırmayan Japonya’yı 192 ülke ile Singapur ve Güney Kore izliyor. 3’üncü sıradaki Almanya ve İspanya’nın pasaportu 190 ülkeye oldukça rahat bir şekilde girerken, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve Avusturya 189 ülke ile 4’üncü sırada yer alıyor. 188 ülke ile Danimarka, Hollanda, İsveç ve Fransa’nın 5’inci olduğu endekste 6’ncı sırada İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık 187 ülke ile yer alıyor.

İrlanda, Zelanda, Norveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri 186 ülke ile 7’nci sırada kendine yer bulurken, bu ülkeleri 185 ülke ile Avustralya, Kanada, Yunanistan ve Malta takip ediyor. Listenin 9’uncu sırasında 184 ülke ile Macaristan, Polonya yer alırken, 10’uncu sırasında 183 ülke ile Litvanya ve Slovakya bulunuyor.

Savaşın olduğu ülkeler ligin dibinde

Gelelim pasaport liginin son sıralarına. Uzun zamandır değişmeyen bu bölgede Afganistan 27 ülke ile 109’uncu sırada. Afganistan’a Suriye, Pakistan, Nepal, Somali, Yemen, Bangladeş, Libya, Kuzey Kore, Sudan, Sri Lanka, Kongo gibi savaşların olduğu, iç karışıklıkların sürdüğü, katı rejimlerle yönetilen ülkeler eşlik ediyor. Gelelim ülkemiz Türkiye’ye. Türkiye 2022 yılında 110 ülkeye vizesiz seyahat avantajı ile 52’nci sırada yer alıyor. Savaş nedeniyle Batı’nın ambargo uyguladığı Rusya, 118 ülke ile 49’uncu sırada bulunuyor. Bu rakam ile Rusya, Türkiye’nin hala önünde yer alıyor. Türkiye’nin üst sırasında yer alan ülkeler arasında Gürcistan, Arnavutluk dikkat çekiyor.

38’inci sırayı görmüştü

Geçtiğimiz yılları incelediğimizde ise Türkiye yakın dönemde yerinde çok fazla bir değişiklik yaşamıyor. Örneğin 2021 yılında Türkiye yine 110 ülke ile 54’üncü sıradaydı. Yani bir yılda Türkiye iki basamak yükselmiş oldu. Daha önceki yılları incelediğimizde ise düşüş dikkat çekiyor. Mesela endeksin ilk olarak açıklandığı 2006 yılında Türkiye 52 ülke ile 46’ncı sıradaydı.

2007’de 44’üncü olan Türkiye, 2008’de 42’nci sıraya yükseldi. Türkiye en yüksek sıralamaya ise 2014 yılında yükseldi. 8 yıl önceki listede Türkiye 100 ülke ile 38’inci olmuştu. Türkiye’nin endekste ulaştığı en düşük dönem ise 111 ülke ile 55’inci olduğu 2020 yılıydı.

Pasaportta harç krizi çözülüyor

Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş, zamlı fiyattan etkilenmemek için yılbaşından önce pasaport harçlarını yatırdı. Oluşan yoğunluk nedeniyle birçok vatandaş randevu alamadı. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar, bankada bir sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan defter ve harçlara gelen yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi. Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, tepkilerini hem sosyal medyada hem de CİMER’e şikayette bulunarak gösterdi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Bakan Soylu, randevu alanlardan, 2023’teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini açıkladı.

Danışmanlıkla sayı artırılabilir

Henley & Partners Ülke Direktörü Burak Demirel, dünyanın pandemi ve savaşlarla mücadele ettiğini, ambargoların gündemden düşmediğini, bu süreçte Türkiye'nin yerini koruduğunu söyledi. Demirel, "Türkiye yerini kordu fakat vizesiz girilebilecek ülke sayısını artırmanın profesyonel yolları da bulunuyor. Birçok ülkenin uyguladığı bir sistem olan yabancı firmalardan danışmanlık alarak bu sayı artırılabilir" dedi.