Türkiye kurumuşken ‘tarım neden daraldı’ diye soruyoruz
Eğer sıcaklık artışları devam ederse Türkiye’de daha sık ve daha şiddetli sıcaklık kaynaklı kuraklıkların görülme olasılığı artacak. Biz yağmur yağdı yağmadı, ihracat rakamları güzel geldi gelmedi gibi esnaf mantığıyla gün sonundaki Z raporunun söylediklerine bakarken Türkiye kurudu.
2025’de Türkiye ekonomisi büyürken tarım yüzde 8,8 daraldı. Don, kuraklık gibi pek çok iklim bozulması nedeniyle, 2025’de 16 milyon ton bitkisel ürün kayboldu. Gözler Tarım Orman Bakanlığı’na çevrildi. Oysa muhatap çok başka yerde, iklimin bağıra bağıra gösterdiği şartlar, tarım ticaretindeki zorluklar, küresel tüketici harcamalarındaki değişimler, kaybedilen pazarlar, ihracat zorlukları her biri buzdağının görünmeyen yüzü. Biz yağmur yağdı yağmadı, ihracat rakamları güzel geldi gelmedi gibi esnaf mantığıyla gün sonundaki Z raporunun söylediklerine bakarken Türkiye kurumuş. Doç. Dr. Bülent Selek ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan çalışmaya göre “Türkiye’nin kuraklığının karakteri değişmiş.”
Kuraklık artık kalıcı, dönüşü yok
Türkiye’de kuraklık artık geçici bir misafir değil, kalıcı bir düzen değişimi. Ülkenin dört bir tarafını saran sorun, tarladan tabağa onlarca farklı sektörü yıkıcı şekilde etkiliyor. Natural Hazards dergisinde yayımlanan çalışma, Türkiye’nin 50 yılı aşkın iklim verisini mercek altına aldı. Tüm Türkiye’den yüzlerce meteoroloji istasyonunun kayıtları incelendi. İnceleme sıradan bir “yağmur azaldı mı, çoğaldı mı?” çalışması değil. Çalışma, kuraklığın karakter değişimini anlatan derinlikli bir incelemenin sonucunu gözler önüne seriyor.
Kuraklığın nedeni, sıcaklık tetikli su kaybı
Çalışmanın en kritik bulgularından biri sıcaklık artışı, kuraklığın şiddetini sistematik olarak artırıyor. Eskiden kuraklık grafikleri yağışla paralel seyrederdi. Şimdi sıcaklık yükseldikçe kuraklık göstergeleri daha derin negatife iniyor. Özellikle yaz ve sonbaharda bu fark daha belirgin. Bu durum, iklim değişikliğinin artık soyut bir gelecek senaryosu değil, ölçülebilir bir bugünkü gerçeklik olduğunu gösteriyor.
Araştırmaya göre 1989–1991, 2007–2009, 2020–2023 yılları arası önemli kuraklık yılları yaşandı. Ancak 2000’den sonra sıcaklığa bağlı kuraklık artık belirginleşti. Türkiye, sıcaklığa bağlı yeni bir kuraklık rejimine girdi. Coğrafya dersinde okuduğumuz bölgeler, mevsimler, iklim özellikleri çoktan değişti. Tarım takvimi yeniden planlanmak zorunda.
Kuraklık artık sadece yağmur meselesi değil
Eskiden kuraklık dendiğinde akla ilk gelen şey yağış eksikliğiydi. Yağmur yağmazsa kuraklık olurdu. Durum artık çok farklı. Araştırma, yalnızca yağışa bakan klasik kuraklık ölçütleriyle değil, sıcaklığın etkisini de hesaba katan yeni nesil göstergeleri karşılaştırdı. Sonuç çarpıcı. “Özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kuraklığı yağıştan bağımsız olarak derinleştiriyor. Yağmur normal görünse bile toprak daha hızlı su kaybediyor. Buharlaşma artıyor. Bitki daha çok su istiyor. Baraj daha hızlı boşalıyor.”
Türkiye’de yaz kuraklıkları artık tüm ülkede ve ölümcül
Asıl dikkat çekici olan, 2000’li yıllardan sonra sıcaklık etkisinin belirgin biçimde öne çıkması. Yaz kuraklıkları kışa göre çok daha sık ve daha sert yaşanıyor. Son yıllarda ülkenin büyük bölümü aynı anda kuraklık koşullarını deneyimliyor. Bu eşzamanlılık oldukça yıkıcı. Kuraklık dört bir koldan saldırıyor. Mücadele giderek güçleşiyor, bütçesi yükseliyor. Çünkü yerel bir kuraklıkta başka bölgeden destek gelir. Ama ülke çapında bir kuraklık herkesi aynı anda zorluyor. Çiftçi, enerji sektörü, içme suyu sistemleri, gıda fiyatları aynı anda etkileniyor. Kuraklık artık bölgesel değil, sistemik bir risk.
Türkiye, Akdeniz Havzası’nın en hassas iklim kuşaklarından birinde, yarı kurak bir coğrafyada yer alıyor. Çalışmaya göre, “yaz mevsimi artık en kırılgan dönem. İlkbahar hâlâ görece dengeli seyrediyor. Sonbahar çoğunlukla normale yakın. Ama yaz. Yaz artık sadece sıcak değil, aynı zamanda susuz ve çok sıcak.” Sıcaklık arttıkça buharlaşma artıyor. Toprağın nemi daha hızlı kayboluyor. Bitki strese giriyor. Tarımsal verim düşüyor. Orman yangını riski tırmanıyor. Yaz, Türkiye için iklim riskinin yeni merkezi haline geliyor.
Kışlar hafifliyor, yazlar sertleşiyor
Araştırmada dikkat çeken bir başka eğilim, “kış aylarında hafif bir nemlenme eğilimi görülürken, yaz aylarında kuruma belirginleşiyor. Yağışın mevsimsel dengesi değişiyor. Üretim kararları, sigorta primleri, tarımda arz talep dengesini sağlamak zorlaşıyor. Kurumlar arasında daha geniş entegrasyon gerekiyor.
Su yönetimi zorlaşıyor
Su daha kısa bir dönemde geliyor, daha hızlı kayboluyor. Bu durum su yönetimini zorlaştırıyor, maliyeti artırıyor. Barajlar dolsa bile tüketim ve buharlaşma baskısıyla yaz ortasında hızla boşalabiliyor. Bu anlamda son aylarda çok yağmur aldık bu yıl işler kolay yanılgısına düşmemek gerekiyor. Üç gün üst üste belli bir düzeyin üzerindeki sıcaklık barajları boşaltmaya yetecek kadar büyük bir risk. İklim, “daha az yağıştan çok daha dengesiz su rejimine evriliyor.”
Temmuzda görülmemiş sıcaklıklar yaşanacak
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel’e göre bu yıl Temmuz ayında tarihin en sıcak günleri yaşanacak 50 dereceleri görme ihtimali çok yüksek. Kuraklığa dayanıklı tohumlar, bitki stresini yönetecek bitki koruma ürünleri giderek daha önem kazanıyor.
Kuraklık sadece tarımın sorunu değil
Araştırma sadece meteorolojik bir analiz yapmıyor. Bulgular, su politikası, tarım stratejisi ve şehir planlaması için erken uyarı niteliğinde tespitler içeriyor. Türkiye’de kuraklık artık, daha sık, daha uzun süreli, daha geniş alanda ve sıcaklıklara daha bağımlı bir karaktere bürünmüş durumda. Asıl soru kuraklığın suyla, tarımla, ekonomiyle, enerji politikalarıyla entegre su yönetimi yapmak, suyu ehil ellere teslim etmek.
Su uygarlığın sonunu getiriyor
Su kaynaklı iklimsel bozulmalar uygarlığı yok edebilecek boyuta yaklaşmak üzere. Kuraklık artık sadece çiftçinin sorunu değil. Karlılığı düşen yatırımlar, yapılamayan yatırımlar, kaybolan GSYİH, yapılanamayan Ar-Ge ve dezavantajlı grupların hayattan kopma meselesi. Bu anlamda Türkiye’nin yarım asırlık iklim hafızasının söylediği, “ısınma devam ettikçe yaz kuraklıkları derinleşecek. Su stresi daha görünür hale gelecek” uyarısını nasıl anladığımız ve çözüm önerilerimiz çok daha ustalıklı olmak zorunda.
Bilim insanlarına göre çözüm “farklı disiplinlerle işbirliğinde. Sıcaklık anomalileri erken uyarı sistemlerine entegre edilmeli. Uzun vadeli su tahsisi ve rezervuar yönetimi kuraklık uyumlu planlanmalı. Yağış ve sıcaklık temelli çoklu gösterge yaklaşımı ulusal kuraklık izleme sistemine entegre edilmeli.”
Kuzey yarımküre ’de dört mega kuraklık merkezi oluştu
Sadece Türkiye’de değil dünyada da şiddetli ve uzun süren kuraklıklar, aşırı yeraltı suyu kullanımı gibi nedenlerden ötürü kıtasal kuraklık, tatlı su kaynaklarını azaltıyor, deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. 20 yıldır kayıt alan uydular ayaklarımızın altında bekleyen derin bir krizi ortaya çıkardı. Arizona Üniversitesi, bilim insanlarından Jay Famiglietti ve arkadaşları, “iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisine dair bugüne kadarki en endişe verici araştırma” dedikleri makalede kuzey yarımkürede dört büyük “mega kuraklık bölgesi” tespit etti.
Kuraklığın pençesindeki mega şehirler
Las egas, Mexico City, Orta Amerika, Alaska ve Kuzey Kanada’daki büyük tarım bölgeleri, Kuzey Rusya’nın yüksek enlemli toprakları, MENA bölgesi, Dubai, Tahran, Ukrayna, kuzeybatı Hindistan, Çin’in kuzeyi, Hazar ve Aral Denizleri çevresi, Barselona, Paris, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler kıtasal kuraklığın pençesinde. Söz konusu şehirlerde kuraklık gıda güvencesini, biyolojik çeşitliliği, küresel istikrarı tehdit ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 25’i son 22 yıldır su kaybı yaşayan 101 ülkede yaşıyor.
Nüfus artıyor, su azalıyor, savaş yıkıyor. İran, Suriye toprağın altındaki ne petrolü ne de suyu koruyabildi. Su gezegendeki en stratejik mineral. Yokluğu açlık fazlası yıkım getiriyor.
Yeraltı suları kuruyor, kurutuyor
Kuraklık yer altı yer üstü tüm su rezervlerini tehdit ediyor. Bilim insanları su kaybına yüzde 68 oranında yeraltı suyundaki kayıplarının neden olduğunu ortaya koydu. Almanya-ABD ortak programı GRACE-Follow On projesi kapsamında 2002’den beri tüm karasal su depolama düzeyi ve kayıpları incelendi. Uzmanlara göre, yeraltı suları ve buzullar güvenilir su fonları ancak biz onları uzun süreli kuraklıklarda kullanacağımıza işler yolunda giderken çiçeğe böceğe, çimlere, hobilerimize harcıyoruz, modern sulama sistemlerine, su kontrollü kentlere, su odaklı yaşamlara yatırım yapmıyoruz.
Velhasıl, kuraklık artık bir istisna değil, yeni normalin bir parçası. Eğer sıcaklık artışları devam ederse Türkiye’de daha sık ve daha şiddetli sıcaklık kaynaklı kuraklıkların görülme olasılığı artacak. Tarım bundan sonra kuraklıktan, dondan, selden, kokarcadan kayıplar vermeye devam edecek. Dur demek, verileri doğru okumak, uygulanabilir, ölçeklenebilir, bütçelenebilir yatırım ve çözümler inşa etmek zorundayız. Gayrisi gölgede tenhaya çekilip ‘mış gibi’ yapmaktan başkası değil.
|Borsa
|13.092,93
|-1,45 %
|Dolar
|44,2207
|0,22 %
|Euro
|50,5377
|-0,78 %
|Euro/Dolar
|1,1415
|-0,84 %
|Altın (GR)
|7.136,03
|-0,98 %
|Altın (ONS)
|5.018,85
|-1,20 %
|Brent
|101,25
|1,80 %