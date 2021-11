Türkiye lüks turizm müşterisi için daha fazla özel deneyim sunmalı

2022 yılı için otel rezervasyonları yapılırken, Türkiye’nin deneyim pazarlamasına odaklanmasında yarar var. Turizmde “Her şey dahil” sistemiyle katma değerli işletmeler yaratmak giderek zorlaşıyor. Turizm işletmecileri öncelikle müşterilerinin beklentilerini anlayarak, bu doğrultuda çözümler üretmek için çalışmalılar.

Türkiye’yi, çok yakından tanıyan Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, pandemi döneminde neler yaptıklarını ve gelecek yıla nasıl hazırlandıklarını Dünya’ya anlattı. 19 yaşından beri otelcilik sektöründe çalışan, 39 yıllık iş yaşamında çok önemli yöneticilik rolleri üstlenmiş olan Mourad, katma değerli turizm için deneyim sunmanın önemine dikkat çekti.

Mourad, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki turizme talebin artacağını belirterek şu yorumu yaptı: “Türkiye güçlü bir şekilde Uzak Doğu’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan, Orta Doğu’dan, Kuzey Amerika’dan ülkeye turist çekiyor... Türkiye bence dünyanın en güzel destinasyonu, dünyanın kalbinde yer alıyor. Doğunun, batının, güneyin, kuzeyin bileşiminden oluşuyor. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor.”

1- Lüks turizme talep nasıl? 2021 yılı nasıl geçti, 2022 yılından beklentileriniz ve neler?

Dünya genelinde ve Türkiye’de aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte 2021 yılında lüks turizmde ciddi yükseliş yaşadık. Hafta içi ve sonu olmak üzere otelimizde yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Otelimizdeki oda fiyatları da belli seviyelere erişti. Aşılanma ve seyahat sınırlamalarına bağlı olarak misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde tedbirlerin yaygınlaşması ile seyahat eden turist sayısının daha da artmasını bekliyoruz.

2- Lüks turizm müşterilerinin talep ve beklentilerinde ne gibi değişiklikler oldu?

Lüks turizm müşterisi artık tamamen deneyime yönelik beklentiler içinde. Onlar için oluşturduğunuz atmosfer, sunduğunuz hikayeler, dahil oldukları anılar, özelleştirilmiş dokunuşlar, detaylardaki farklılıklar tercih sebepleri. Duydukları güven de belirleyici rol oynuyor. Bu bağlamda, Four Seasons olarak “ Lead with care” (Özenle yönet) sloganıyla tüm dünyada yürüttüğümüz özel bir programımız var. Bu program, yerel yetkililerin de destekleriyle son derece titizlikle sürdürdüğümüz tüm güvenlik standartlarını, hijyen uygulamalarını ve kuralları içeriyor.

3- Lead with care kapsamında bu dönemde neler yaptınız?

COVİD-10 sebebiyle önleyici adımlar atılması konusunda Four Seasons hem dünyada hem de Türkiye’de olarak başarılı çalışmalara imza attı. Maskelerin kullanılması, hijyen kitleri, fiziksel mesafeler gibi görünürdeki fiziksel uygulamaların yanı sıra Lead with care kapsamında dünyada öncü bir rol üstlendik. Özel sanitasyon ekipleri oluşturduk. Bu ekiplerle birlikte mevcut hijyen kurallarımıza ayrıntılı bir biçimde planlanan yeni önlemler ekledik.

4- Yerel ve uluslararası turizm açısından son ayların turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yerel misafirlerimize ne kadar teşekkür etsem az. Onların desteği olmasaydı süreci bu kadar başarılı atlatamazdık. Sağlık ve güvenlik uygulamaları ile birlikte misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam sağlayabildik. Dünyadan Türkiye’ye insanları çekebildik. Biz Türkiye olarak bir iki piyasaya bağlı değiliz, neredeyse son 10 yıldır pek çok pazardan Türkiye’ye turist çekebiliyoruz. Türkiye güçlü bir şekilde Uzak Doğu’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan, Orta Doğu’dan, Kuzey Amerika’dan ülkeye turist çekiyor. Tüm dünyadan Türkiye’ye gelen bir pazarımız var. Pandemide ülke bazında gelişlerde kısıtlamalar sebebiyle farklılıklar olmakla birlikte aşı ve seyahat uygulamalarına bağlı olarak misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.

5- Yeni dünyanın, yeni neslin beklentilerini nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Lüks turizm sektörüne yönelik öngördüğünüz trendler neler?

Four Seasons, lüks otelcilik sektörünün lideri. Lider olmaya devam edeceğiz. Misafir deneyimleri ve hissettirdiği duygular her zaman ana hedefimiz olacak. Bunu da ancak Four Seasons'ın en değerli varlığı olan çalışanlarımızla birlikte başarabiliriz. Misafir beklentilerini aşma tutkusu, yeteneği ve arzusu ekibimizin temel kriterlerini oluşturuyor. Bize daima yol gösteren formülümüz misafirlerimize kulak vermek, onların ihtiyaçlarını öngörmek ve unutulmayacak anlara imza atmak.

6- Başarınızın gerisinde hangi unsurlar var?

Four Seasons kurulduğundan bu yana çığır açan hizmet ve ürün inovasyonlarıyla biliniyor. Sürekli olarak üstün kaliteli hizmet sunduğumuz ve beklentileri aştığımız için yıllar içinde misafirlerimizin güvenini ve bağlılığını kazanmayı başardık. Bu iş modelleri, lider olarak konumumuzu sürdürme ve daima formumuzu koruma açısından bize pozitif bir motivasyon sağlar. Makro açıdan son derece basit bir formül çünkü zirveye ulaşmak, liderliği sürdürmekten çok daha kolay ve liderlik de bir kerelik başarı öyküsüyle değil sürdürülebilir başarıyla elde edilir. Biz de liderlikteki başarımızı devam ettirmek için sürekli dinliyor ve öngörüyor, başkalarının henüz keşfetmediği yeni boyutları ortaya çıkarıyor ve bunları düzenli olarak sunduğumuz hizmet ve ürünlerin bir parçası haline getiriyoruz. Sektöre baktığımızda ise trendlerin daha ziyade aile ve farklı kuşakların bir arada olduğu seyahatler, benzersiz deneyimler, hikâye anlatımı ve zamanın verimli kullanımı yönünde olduğunu söyleyebiliriz.

7- Kış dönemi için hangi planlarınız var?

Türkiye bence dünyanın en güzel destinasyonu, dünyanın kalbinde yer alıyor. Doğunun, batının, güneyin, kuzeyin bileşiminden oluşuyor. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor. İstanbul’da Four Seasons Hotel Bosphorus Boğaz’ın kıyısındaki benzersiz konumuyla en çağdaş ve modern deneyimleri sunarken, Four Seasons Hotel Sultanahmet’in dingin ruhu, köklü geçmişi ve Tarihi Yarımada’nın verdiği o büyülü duyguyla otellerimiz başka hiçbir yerde yaşayamayacağınız iki farklı deneyimi yaşatıyor.

Bu sene iç mekanlarımızın yanı sıra dış alanlarımızı kış ayları boyunca yaşanır mekanlara dönüştürüyoruz.. Terasımız ışıklandırılmış ısıtıcılı iglolarımız ve etrafında sosyalleşeceğimiz şömineler ile görsel ve eğlenceli alanlar haline geliyor. Winter City sunduğu kış masalıyla yine şehrin buluşma noktası olacak. Farklı beklentiler içinde olan misafirlerimize kış mevsiminde de resort deneyimi sunarak farklılaşmaya devam ediyoruz. Friends&Family kartımız da Four Seasons markasının dostu olan yerel misafirlerimize avantajlar sunmaya devam edecek.

8- Four Seasons Hotels Istanbul olarak sürdürülebilirlik konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

Four Seasons İstanbul otelleri, çevre bilinci/korunması konusunda öncüler arasında yer alıyor. Dünyanın daha güzel bir yer olması ve güzel doğamızın, çevremizin korunması için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. 2008 yılında tüm aydınlatma armatürlerimizi tasarruflu ampullere dönüştürdük ve o zamanın yüksek yatırım maliyetlerine rağmen Türkiye'de bunları ilk kullanan otellerden biri olduk. 2009 yılında İstanbul’da gerçekleşen 5. Uluslararası Su Konferansı’nda Bureau Veritas tarafından lüks yeşil otel olarak ödüllendirildik. Otel operasyonları genelinde karbon ayak izimizi azaltma ve çevreyi koruma girişimlerimiz bize bu ödülü getirdi.

Bugüne gelecek olursak tek kullanımlık plastikleri, otel genelinde sıfırlamak stratejisiyle hareket ettik ve bu yıl 1 Eylül itibarıyla bunu gerçekleştirdik. Etiketli geri dönüşüm çöp kutuları odalara kondu. Genel alanlarda hem misafirlerimizi hem de çalışanlarımızı geri dönüşüme teşvik ediyoruz. Kendi şişelenmiş suyumuzu kullanıyoruz. Tüm departmanlar plastik atıklarını sıfırlamak için çalışıyor. Bu amaçla ambalaj olarak kağıt veya yıkanabilir poşetler kullanıyoruz, örneğin havluları bu şekilde sunuyoruz. Artan yiyecekleri hayvan barınaklarına veriyoruz Otel genelinde tekrar doldurulabilir kaplar kullanmaya özen gösteriyor ve muslukların sensörlü olması sayesinde su israfını önlüyoruz.