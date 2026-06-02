Türkiye “Mavi Vatan” yasasında ısrarcı olmalı

Bayram tatilinde bir arkadaşımla bir­likte Atina’ya gittim. Yıllardır Yu­nanistan’a tatile giden birisi olarak her bayramda Yunanistan’da çok sayıda Türk turist görmeyi alışkınım. Hele de Türkiye’ye coğrafi yakınlığı olan Sakız, Midilli, Rodos gibi Yunan Adaları’nda elini sallasan Türk turiste çarpar. Ma­lum Türkiye’de orta sınıfın bütçesi ken­di ülkelerindeki turizm tesislerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle Bodrum’da, Çeş­me’de tatil yapmaya yetmeyince - vize­si olan herkes soluğu Yunan Adaları’nda alır oldu.

Ancak Yunanistan’a bu gidişimde Türklerin yanı sıra bir başka ülkeden daha gelen turistin sayısının belirgin bir biçimde arttığını gördüm: İsrailliler.

Görünen o ki eskiden Antalya’dan çık­mayan İsrailli turistler, Türkiye ve İsra­il ilişkilerinin kopma noktasına gelme­siyle birlikte rotayı Yunanistan’a çevir­mişler. Ayrıca İsrail’in Gazze’de işlediği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tara­fından da kabul edilen soykırım suçu­nun ardından, İsrailli turistlerin etraf­tan tepki görmeden rahatça gezebileceği ülkelerin sayısı da kısıtlandı.

İsrail - Yunanistan iş birliği

İsrailli turistlerin bu tercihinde tabi ki İsrail’in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la savunma ve enerji alan­larında kurmuş olduğu yakın iş birlikle­rinin de etkisi bulunuyor. İsrail Başba­kanı Netanyahu, Ortadoğu’daki saldır­gan politikalarının bir uzantısı olarak Türkiye’yi de düşmanlaştırmaya başla­yınca, buna paralel olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la Türkiye’yi dışlayan sa­vunma ve enerji anlaşmaları imzalama­ya da başladı. Bu üçlü iş birliği, Doğu Ak­deniz’de Türkiye’ye karşı ve KKTC’nin bölgedeki haklarını görmezden gelen enerji anlaşmalarıyla devam etti.

Enerji iş birliği konusunda öne çıkan projelerden biri de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı deniz altından döşe­necek bir elektrik kablosuyla ortak bir elektrik şebekesine bağlamayı içeriyor.

“Great Sea Interconnector” adlı pro­je, dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosu aracılığıyla İsrail, Kıbrıs ve Yu­nanistan elektrik şebekelerini hem bir­birine hem de Avrupa anakarasına bağ­layacak. 1200 kilometreden fazla uzun­luğa sahip olan proje şu anda ilerliyor.

Üç ülkenin lideri ayrıca doğalgaz ge­liştirme konusunu da görüşüyorlar, özellikle de Kıbrıs’ın güney kıyılarında, ülkenin deniz Münhasır Ekonomik Böl­gesi’ndeki 12 numaralı keşif sondaj blo­ğunda bulunan devasa Afrodit gaz saha­sını.

İşte tam da bu noktada, Türkiye’nin bu ay yürürlüğe koyacağı yeni yasa, Yuna­nistan’ın hak iddia ettiği ekonomik su­larla ilgili bölgesel planları bozabilir.

Türkiye’nin “denizlerdeki Misak-ı Milli sınırlarının ilanı” olarak tanımla­nan Mavi Vatan Doktrini, Türkiye’nin kara yüzölçümü 783 bin 562 kilometre­kareyken, “Mavi Vatan” coğrafyası için­de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akde­niz’deki kıta sahanlığı, münhasır eko­nomik bölge ve deniz yetki alanlarının yaklaşık 462 bin kilometrekare olduğu­nu söylüyor.

Yani toplamda Türkiye’nin jeopolitik, siyasi ve ekonomik coğrafyası 1 milyon 245 bin kilometrekare olarak hesapla­nabilir. Dolayısıyla bu yasaya göre Tür­kiye, sadece kıyılarının güvenliğini değil aynı zamanda deniz ticaret güzergâhla­rını, enerji kaynaklarını, deniz altı zen­ginliklerini ve jeopolitik erişim bölgele­rinin de güvenliğini sağlamakla mükel­leftir.

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki savunma ve enerji alanların­daki iş birliği her geçen gün daha artarak Türkiye’ye karşı bir Doğu Akdeniz bloğu olma tehdidi taşıyor. Bu nedenle Türki­ye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendi hak­larını hem de KKTC’nin haklarını ara­ması açısından Mavi Vatan yasasında ısrarcı olması ve proaktif politikalar yü­rütmesi elzem hale gelmiş durumda.