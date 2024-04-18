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Türkiye, Mısır’la doğal gazda iş birliğini önemsiyor

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ recep.senyurt@dunya.com

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ile Mısır’ın milli doğal gaz şirketi Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ile yürütülen doğal gaz iş birliği kapsamındaki müzakere sürecine dair istişarelerde bulundu.

Enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü iş birliklerinin derinleştirilmesine devam eden BOTAŞ, bu amaçla EGAS ile iş birliğini önemsiyor.

BOTAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmenin BOTAŞ ile Mısır firması EGAS arasında yürütülen doğal gaz iş birliği kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'taki Kahire ziyaretine de değinilen açıklamada, şöyle denildi: “Gerçekleştirilen Kahire ziyareti kapsamında BOTAŞ ve Mısır milli doğal gaz şirketi EGAS arasında yapılan görüşmede taraflar iş birliklerini geliştirme hususunda mutabık kalmıştı.

İş birliğinin ileri boyutlara taşınması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürü Fidan, 16 Nisan'da Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ile bir görüşme gerçekleştirdi.” Görüşme kapsamında iki devlet şirketi arasında devam eden müzakere sürecine dair istişarelerde bulunulurken, Büyükelçi el-Hamami'nin doğal gaz başlığı altında ticaretten altyapı projelerine birçok alanda ilerleyen iş birlikleri ile ilgili memnuniyeti ifade ettiği kaydedildi.

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