Türkiye, Ocak 2026 enflasyon analizi

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) 3 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı ve­rilere göre, Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %4,84 artışla güçlü bir fiyat bas­kısı ortaya koyarken, yıllık enf­lasyon %30,65’e geriledi. Bu oran Aralık 2025’teki %30,89’dan ha­fif bir düşüşü ifade ediyor ve 2021 Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye ya­kın bir değer olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Yurt İçi Üreti­ci Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ay­lık %2,67 artış gösterirken, yıl­lık bazda %27,17 seviyesinde gerçekleşti. Bu, üretici maliyetle­rindeki yükselişin tüketici fiyat­larına göre biraz daha ılımlı oldu­ğunu işaret ediyor.

TÜFE’de ana harcama gruplarının rolü

Ocak ayı TÜFE verilerinde ana harcama gruplarında fiyat artışları belirgin bir hetero­jenlik gösterdi. TÜİK’in verileri­ne göre (ve dağılım bilgilerinden derlenerek) en yüksek ağırlığa sahip kategorilerde yıllık artışlar şöyle cereyan etti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %31,69

-Ulaştırma: %29,39

-Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %45,36

-Alkol ve tütün: %31,45

-Çeşitli mal ve hizmetler: %29,71

Bu gruplar tüketici sepetinin en büyük ağırlıklarını oluşturu­yor; özellikle gıda ve konut har­camaları, enflasyon sepetindeki toplam tüketici fiyat artışına en büyük katkıyı sağlıyor. Aylık baz­da da gıda fiyatları %6,59, ulaş­tırma %5,29 ve konut ile ilgili ka­lemler %4,43 yükselerek Ocak ayında fiyat baskısının geniş ta­banlı olduğunu ortaya koydu.

Bu dağılım, tüketicinin günlük ve temel harcamalarındaki mali­yet artışlarının sürdüğünü göste­riyor. Gıda ve konut harcamala­rının yüksek artışları, hanehalkı bütçesini doğrudan etkileyen ka­lemlerin enflasyonun ana belir­leyicileri olduğunu teyit ediyor.

TÜFE ile ÜFE arasındaki bağlantı ve beklentiler

TÜFE ve ÜFE arasındaki ma­kas, enflasyonun seyrine iliş­kin önemli bilgiler sunar. Ocak 2026’da üretici fiyatlarının yıllık artışı (~%27,17) tüketici fiyatları­nın artışının (~%30,65) bir mik­tar altında gerçekleşti. Bu maka­sın daralması, üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına göre görece daha yavaş artış eğiliminde oldu­ğunu gösterir ancak yine de her iki endeks de yüksek seviyelerde seyrediyor.

İktisatçılar, bu durumda üreti­ci maliyetlerindeki artışın tüke­ticiye yansımasının bir süre da­ha devam edebileceğini; ancak üretici fiyatlarındaki ılımlılaşma eğiliminin ilerleyen dönemler­de TÜFE üzerinde de aşağı yön­lü katkı yapabileceğini belirti­yorlar.

Ana harcama grupları alt detaylarda fiyat hareketleri

Alt sınıf seviyesinde TÜFE ve­rileri, Ocak 2026’da gıda fiyat­ları içindeki tüm alt gruplarda yaygın artışlar geldiğini gösteri­yor. Gıda enflasyonunun yüksek seviyeli seyri büyük oranda ta­ze sebze fiyatlarındaki aylık ar­tıştan kaynaklandı; taze sebzeler alt grubunda fiyat artışı %37’yi aşkın düzeyler­de kaydedildi.

Bu alt grup düzeyin­deki eğilim, gıda fiyatla­rındaki yüksek oynaklı­ğın hem mevsimsel hem de arz-talep dengesin­deki değişimlerle ilişki­li olduğunu ortaya koyu­yor.

TÜFE’de alt sınıf (COICOP) kırılımı: Enflasyonun nerede yoğunlaştığı

Ocak 2026 TÜFE artışının ge­niş tabanlı olduğu, ancak ba­zı alt sınıflarda belirgin şekilde yoğunlaştığı görülüyor. Ana har­cama gruplarının altına inildi­ğinde, fiyat artışlarının özellikle gıda, konut/enerji, ulaştırma ve hizmetler ekseninde kümelendi­ği dikkat çekiyor.

Gıda ve alkolsüz içe­cekler (%31,69 yıllık): Bu grubun alt sınıflarında işlen­memiş gıda kaynaklı oynaklık öne çıktı.

-Sebzeler: Yıllık artış %35– 40 bandı, aylık artış çift haneli. Mevsimsel arz, lojistik ve hal fi­yatları etkili.

-Meyve: Yıllık artış %30 civa­rı; ithal girdiler ve kur etkisi his­sedildi.

-Ekmek ve tahıllar: Yıllık %25–28; un ve enerji maliyetleri belirleyici.

-Et, balık: Yıllık %28–32; yem maliyetleri ve arz zinciri etkisi sürüyor.

Bu dağılım, gıdada arz yönlü sorunların ve maliyet geçişkenli­ğinin hâlen güçlü olduğunu gös­teriyor.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%45,36 yıllık): Enflasyonun en “yapışkan” oldu­ğu alanlardan biri.

-Elektrik ve gaz: Yıllık %50’ye yakın artış; tarife ayarla­maları etkili.

-Kira: Yıllık %55+ seviyeler; hizmet enflasyonunun ana taşı­yıcısı.

-Su ve diğer hizmetler: Yıllık %35–40.

Kira kalemi, hanehalkı bütçesi üzerindeki baskıyı artırarak çe­kirdek enflasyon üzerinde yuka­rı yönlü risk oluşturuyor.

Ulaştırma (%29,39 yıllık):

-Akaryakıt: Aylık %5+, yıllık %30 civarı; petrol fiyatları ve kur etkisi.

-Araç bakım-onarım: Yıllık %35; yedek parça ve işçilik mali­yetleri.

-Toplu taşıma: Yıllık %25–30.

Ulaştırmada kur ve enerji kana­lı, fiyatların geri gelmesini zorlaş­tırıyor.

Lokanta ve otel­ler (%45’e yakın yıllık): Hizmet enflasyonunun en direnç­li alanı.

-Lokanta-kafe: Yıllık %45– 50; ücretler, kira ve gıda maliyet­leri.

-Konaklama: Yıllık %40+; tu­rizm talebi ve maliyet baskısı.

Çeşitli mal ve hizmetler (%29,71 yıllık):

-Kişisel bakım: Yıllık %35.

-Sigorta ve finansal hizmet­ler: Yıllık %25–30.

Bu tablo, hizmet enflasyonu­nun hâlen mal enflasyonuna kı­yasla daha katı olduğunu teyit edi­yor.

Türkiye ile dünya enflasyon farkı

Türkiye’nin Ocak 2026 TÜ­FE gerçekleşmesi yıllık ~%30,65 ile hâlâ dünya ortalamasının çok üzerinde yer alıyor. OECD ve ge­lişmiş ekonomi enflasyon veri­leri itibarıyla, G7 ve Euro Bölge­si enflasyon oranları çoğunlukla %2–4 bandında seyrediyor. Bu, Türkiye’deki enflasyonun geliş­miş ülkelere göre yaklaşık 5–10 kat daha yüksek olduğunu gös­teriyor.

(OECD genel verilerine göre gelişmiş ülkeler enflasyo­nu hedeflerin yakınında seyredi­yor.) Gelişmekte olan birçok eko­nomi de 2025–2026 döneminde enflasyon baskısıyla karşılaşsa da Türkiye’nin yıllık TÜFE ora­nı, örneğin ABD, Euro Bölgesi ve Japonya gibi gelişmiş pazarlar­daki oranların bir hayli üzerin­de bulunuyor. Bu durum, Türki­ye’nin enflasyon kontrolünde daha zorlu bir süreçten geçti­ğini ortaya koyuyor.

Enflasyonun kalıcı düşüşüne yönelik değerlendirme

Türkiye’nin enflasyonunun Ocak 2026’da yıllık bazda geri­lemeye devam etmesi olumlu bir işaret olsa da, kalıcı ve sürdürü­lebilir fiyat istikrarına ulaşılma­sı için kapsamlı politika adımla­rı gerekiyor. Bu bağlamda birkaç kritik husus öne çıkıyor:

1. Para politikası disiplini: Merkez Bankası’nın faiz politika­sı ve fiyat istikrarına verdiği ön­celik, piyasa beklentilerinin daha da iyileşmesine yardımcı olabilir.

2. Enflasyon beklentilerinin kontrolü: Hanehalkı ve işletme beklentileri, fiyatlama davranış­larını doğrudan etkiler. Sürdü­rülebilir düşüş için beklentilerin tek haneye yakın bir seviyeye çe­kilmesi önemli.

3.Yapısal reformlar: Tarım, lojistik, yatırım teşvik ve enerji maliyetlerini düşürecek reform­lar, arz tarafı enflasyon baskısı­nı hafifletebilir. Ayrıca ekonomi dışı reformlarda( hukuk, insan hakları , demokrasi, eğitim ) bek­lentileri olumlu etkileyecektir

4. Döviz kuru istikrarı: Dö­viz kuru dalgalanmaları, özellik­le ithalata bağımlı mallarda fiyat baskısını artırabilir; bu nedenle makro politika uyumu (Tcmb re­zerv, Cari denge) önem taşıyor.

Değerlendirme

Ocak 2026 verileri, yıllık enf­lasyonda sınırlı düşüş sürerken, alt sınıflarda fiyat baskısının hâ­len güçlü olduğunu ortaya koyu­yor. Gıda ve konut alt kalemleri hanehalkı refahını en çok zorla­yan alanlar olmaya devam eder­ken; ÜFE tarafında ara malları ve enerji maliyetleri, enflasyonun kalıcı düşüşü önündeki temel riskler olarak öne çıkıyor. Kalıcı dezenflasyon için para politikası kararlılığı kadar, kira-gıda-ener­ji ekseninde arz ve rekabet artı­rıcı yapısal adımların hızlanması kritik önem taşıyor.

Son sözler : “Ayakkabılar ve İn­sanlar; eğer canınızı acıtıyorlarsa, size uygun değillerdir” Anonim

“Körlüğün en tehlikeli biçimi, kendi bakış açınızın tek gerçeklik olduğuna inanmaktır” Anonim