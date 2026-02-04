Türkiye, Ocak 2026 enflasyon analizi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı verilere göre, Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %4,84 artışla güçlü bir fiyat baskısı ortaya koyarken, yıllık enflasyon %30,65’e geriledi. Bu oran Aralık 2025’teki %30,89’dan hafif bir düşüşü ifade ediyor ve 2021 Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye yakın bir değer olarak kaydedildi.
Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık %2,67 artış gösterirken, yıllık bazda %27,17 seviyesinde gerçekleşti. Bu, üretici maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına göre biraz daha ılımlı olduğunu işaret ediyor.
TÜFE’de ana harcama gruplarının rolü
Ocak ayı TÜFE verilerinde ana harcama gruplarında fiyat artışları belirgin bir heterojenlik gösterdi. TÜİK’in verilerine göre (ve dağılım bilgilerinden derlenerek) en yüksek ağırlığa sahip kategorilerde yıllık artışlar şöyle cereyan etti:
Gıda ve alkolsüz içecekler: %31,69
-Ulaştırma: %29,39
-Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %45,36
-Alkol ve tütün: %31,45
-Çeşitli mal ve hizmetler: %29,71
Bu gruplar tüketici sepetinin en büyük ağırlıklarını oluşturuyor; özellikle gıda ve konut harcamaları, enflasyon sepetindeki toplam tüketici fiyat artışına en büyük katkıyı sağlıyor. Aylık bazda da gıda fiyatları %6,59, ulaştırma %5,29 ve konut ile ilgili kalemler %4,43 yükselerek Ocak ayında fiyat baskısının geniş tabanlı olduğunu ortaya koydu.
Bu dağılım, tüketicinin günlük ve temel harcamalarındaki maliyet artışlarının sürdüğünü gösteriyor. Gıda ve konut harcamalarının yüksek artışları, hanehalkı bütçesini doğrudan etkileyen kalemlerin enflasyonun ana belirleyicileri olduğunu teyit ediyor.
TÜFE ile ÜFE arasındaki bağlantı ve beklentiler
TÜFE ve ÜFE arasındaki makas, enflasyonun seyrine ilişkin önemli bilgiler sunar. Ocak 2026’da üretici fiyatlarının yıllık artışı (~%27,17) tüketici fiyatlarının artışının (~%30,65) bir miktar altında gerçekleşti. Bu makasın daralması, üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına göre görece daha yavaş artış eğiliminde olduğunu gösterir ancak yine de her iki endeks de yüksek seviyelerde seyrediyor.
İktisatçılar, bu durumda üretici maliyetlerindeki artışın tüketiciye yansımasının bir süre daha devam edebileceğini; ancak üretici fiyatlarındaki ılımlılaşma eğiliminin ilerleyen dönemlerde TÜFE üzerinde de aşağı yönlü katkı yapabileceğini belirtiyorlar.
Ana harcama grupları alt detaylarda fiyat hareketleri
Alt sınıf seviyesinde TÜFE verileri, Ocak 2026’da gıda fiyatları içindeki tüm alt gruplarda yaygın artışlar geldiğini gösteriyor. Gıda enflasyonunun yüksek seviyeli seyri büyük oranda taze sebze fiyatlarındaki aylık artıştan kaynaklandı; taze sebzeler alt grubunda fiyat artışı %37’yi aşkın düzeylerde kaydedildi.
Bu alt grup düzeyindeki eğilim, gıda fiyatlarındaki yüksek oynaklığın hem mevsimsel hem de arz-talep dengesindeki değişimlerle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
TÜFE’de alt sınıf (COICOP) kırılımı: Enflasyonun nerede yoğunlaştığı
Ocak 2026 TÜFE artışının geniş tabanlı olduğu, ancak bazı alt sınıflarda belirgin şekilde yoğunlaştığı görülüyor. Ana harcama gruplarının altına inildiğinde, fiyat artışlarının özellikle gıda, konut/enerji, ulaştırma ve hizmetler ekseninde kümelendiği dikkat çekiyor.
Gıda ve alkolsüz içecekler (%31,69 yıllık): Bu grubun alt sınıflarında işlenmemiş gıda kaynaklı oynaklık öne çıktı.
-Sebzeler: Yıllık artış %35– 40 bandı, aylık artış çift haneli. Mevsimsel arz, lojistik ve hal fiyatları etkili.
-Meyve: Yıllık artış %30 civarı; ithal girdiler ve kur etkisi hissedildi.
-Ekmek ve tahıllar: Yıllık %25–28; un ve enerji maliyetleri belirleyici.
-Et, balık: Yıllık %28–32; yem maliyetleri ve arz zinciri etkisi sürüyor.
Bu dağılım, gıdada arz yönlü sorunların ve maliyet geçişkenliğinin hâlen güçlü olduğunu gösteriyor.
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%45,36 yıllık): Enflasyonun en “yapışkan” olduğu alanlardan biri.
-Elektrik ve gaz: Yıllık %50’ye yakın artış; tarife ayarlamaları etkili.
-Kira: Yıllık %55+ seviyeler; hizmet enflasyonunun ana taşıyıcısı.
-Su ve diğer hizmetler: Yıllık %35–40.
Kira kalemi, hanehalkı bütçesi üzerindeki baskıyı artırarak çekirdek enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor.
Ulaştırma (%29,39 yıllık):
-Akaryakıt: Aylık %5+, yıllık %30 civarı; petrol fiyatları ve kur etkisi.
-Araç bakım-onarım: Yıllık %35; yedek parça ve işçilik maliyetleri.
-Toplu taşıma: Yıllık %25–30.
Ulaştırmada kur ve enerji kanalı, fiyatların geri gelmesini zorlaştırıyor.
Lokanta ve oteller (%45’e yakın yıllık): Hizmet enflasyonunun en dirençli alanı.
-Lokanta-kafe: Yıllık %45– 50; ücretler, kira ve gıda maliyetleri.
-Konaklama: Yıllık %40+; turizm talebi ve maliyet baskısı.
Çeşitli mal ve hizmetler (%29,71 yıllık):
-Kişisel bakım: Yıllık %35.
-Sigorta ve finansal hizmetler: Yıllık %25–30.
Bu tablo, hizmet enflasyonunun hâlen mal enflasyonuna kıyasla daha katı olduğunu teyit ediyor.
Türkiye ile dünya enflasyon farkı
Türkiye’nin Ocak 2026 TÜFE gerçekleşmesi yıllık ~%30,65 ile hâlâ dünya ortalamasının çok üzerinde yer alıyor. OECD ve gelişmiş ekonomi enflasyon verileri itibarıyla, G7 ve Euro Bölgesi enflasyon oranları çoğunlukla %2–4 bandında seyrediyor. Bu, Türkiye’deki enflasyonun gelişmiş ülkelere göre yaklaşık 5–10 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.
(OECD genel verilerine göre gelişmiş ülkeler enflasyonu hedeflerin yakınında seyrediyor.) Gelişmekte olan birçok ekonomi de 2025–2026 döneminde enflasyon baskısıyla karşılaşsa da Türkiye’nin yıllık TÜFE oranı, örneğin ABD, Euro Bölgesi ve Japonya gibi gelişmiş pazarlardaki oranların bir hayli üzerinde bulunuyor. Bu durum, Türkiye’nin enflasyon kontrolünde daha zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koyuyor.
Enflasyonun kalıcı düşüşüne yönelik değerlendirme
Türkiye’nin enflasyonunun Ocak 2026’da yıllık bazda gerilemeye devam etmesi olumlu bir işaret olsa da, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarına ulaşılması için kapsamlı politika adımları gerekiyor. Bu bağlamda birkaç kritik husus öne çıkıyor:
1. Para politikası disiplini: Merkez Bankası’nın faiz politikası ve fiyat istikrarına verdiği öncelik, piyasa beklentilerinin daha da iyileşmesine yardımcı olabilir.
2. Enflasyon beklentilerinin kontrolü: Hanehalkı ve işletme beklentileri, fiyatlama davranışlarını doğrudan etkiler. Sürdürülebilir düşüş için beklentilerin tek haneye yakın bir seviyeye çekilmesi önemli.
3.Yapısal reformlar: Tarım, lojistik, yatırım teşvik ve enerji maliyetlerini düşürecek reformlar, arz tarafı enflasyon baskısını hafifletebilir. Ayrıca ekonomi dışı reformlarda( hukuk, insan hakları , demokrasi, eğitim ) beklentileri olumlu etkileyecektir
4. Döviz kuru istikrarı: Döviz kuru dalgalanmaları, özellikle ithalata bağımlı mallarda fiyat baskısını artırabilir; bu nedenle makro politika uyumu (Tcmb rezerv, Cari denge) önem taşıyor.
Değerlendirme
Ocak 2026 verileri, yıllık enflasyonda sınırlı düşüş sürerken, alt sınıflarda fiyat baskısının hâlen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Gıda ve konut alt kalemleri hanehalkı refahını en çok zorlayan alanlar olmaya devam ederken; ÜFE tarafında ara malları ve enerji maliyetleri, enflasyonun kalıcı düşüşü önündeki temel riskler olarak öne çıkıyor. Kalıcı dezenflasyon için para politikası kararlılığı kadar, kira-gıda-enerji ekseninde arz ve rekabet artırıcı yapısal adımların hızlanması kritik önem taşıyor.
Son sözler : “Ayakkabılar ve İnsanlar; eğer canınızı acıtıyorlarsa, size uygun değillerdir” Anonim
“Körlüğün en tehlikeli biçimi, kendi bakış açınızın tek gerçeklik olduğuna inanmaktır” Anonim
