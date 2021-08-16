Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Dünya borsaları küçük adımlarla yükselişini sürdürüyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil. Amerika ve Avrupa borsaları yeni zirvelere ulaşırken, Asya ve Güney Amerika ülkeleri Çin kaynaklı endişelerle geride kalıyor. Türkiye pozitif ayrışan ülkeler arasında yer alıyor.

Açıklanan veriler salgına karşı başarılı mücadele veren ABD ve Avrupa ekonomilerinde büyümenin güçlü seyrettiğini gösteriyor. Toplumsal haraketliliğin artmasından yararlanan hizmet PMI rakamları sanayiye göre daha güçlü.

Salgına karşı toleransı düşük olan Asya ekonomilerinde salgına karşı alınan önlemler ve arz yönlü sıkıntılar nedeniyle yavaşlama işaretleri görülüyor. Ekonominin yavaşlamasında vaka sayılarındaki artıştan ziyade salgına karşı toleransın düşük olması etkili oluyor.

Çin büyümesindeki yavaşlamada salgından çok devletin müdahaleci tavrı etkili oluyor. ABD ile Çin arasındaki teknoloji kavgasının yanısıra Çin’in teknolojiden eğitime bir yığın sektörde yaptığı düzenlemeler ekonomiyi baskılıyor.

Borsa İstanbul başarılı bir Temmuz ayı sonrasındaki kar satışlarına rağmen Ağustos’un ilk yarısını en iyi ilk beş gelişmekte olan ülke arasında kapatmayı başardı.

Avrupa ekonomisinin güçlenmesi ve turizmin canlanmasıyla ihracat lehine dengelenerek desteklenen güçlü büyüme, güçlü banka ve sanayi şirket karları ve bütçe performansındaki iyileşme Türkiye varlıklarına ilgiyi artırıyor.

Cari dengedeki iyileşmenin yanısıra, şirketlerin ve bankaların yurtdışından başarılı borçlanmaları piyasalara moral veriyor. Uzun süreden beri ilk kez yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse tarafında alış yönünde olduğunu görüyoruz.

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve doların zayıfl aması Türkiye gibi yüksek betalı piyasaları olumlu etkiliyor. Döviz borcu en yüksek ülkeler arasında yer alan Türkiye ABD kaynaklı şoklara karşı hassas konumda.

Asya ve Güney Amerika borsalarındaki satışlar yatırımcıları Türkiye gibi Çin ile korelasyonu zayıf ülkelere yöneltiyor. Yabancı yatırımcılar için küçük olan bir adım Türkiye için büyük bir adıma dönüşebiliyor.

Piyasalardaki yükseliş devam edebilir mi? Hata yapmazsak, neden olmasın?

Küresel risk iştahı Türkiye gibi ülkelere para girişini destekliyor. Ankara’dan faiz indirimi, dev kredi paketleri, erken seçim gibi çılgın hamleler gelmezse Türkiye yabancı sermaye girişiyle finanse ederek güçlü büyümesini sürdürür ve Borsa İstanbul yükselişine devam edebilir.