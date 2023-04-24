Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi çalışmaları başladı

İskender ADA

14 Kasım 2018 tarihi kariyerimin önemli dönüm noktalarından biridir.

İzleyici olarak katıldığım Türki­ye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ana te­ması “Gelecek”ti. Borsa aracı kurumların­da çalıştığım 20’nci yılımın içindeydim ve katıldığım paneller ile birlikte sektöre bakış açım değişti. İş süreçlerindeki değişim, ya­tırım dünyasının dijital dönüşümü, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonları, gelece­ğin meslekleri gibi başlıklarda anlatılanlar­dan gördüm ki kariyerimi teknoloji odaklı olarak değiştirmeliyim.

Ve değiştirdim.

O gün verdiğim kararın ne kadar doğru ol­duğunu bugünkü gelişmeler ışığında tekrar tekrar teyit ediyorum. Şu anda içinde bu­lunduğum ekosistemde, finans kurumları ve yatırımcılar için dijital deneyimlerini ta­sarlıyoruz. Bunun bana hissettirdiği değer yaratma duygusu benim için çok kıymetli.

Bu değişiklik sayesinde o gün hayatımı şe­killendiren kongrede, 2019’dan itibaren içe­rik komitesinde yer alma onuruna da eriş­tim. Şöyle ki, 2021 yılındaki kongrenin ana teması olan “Yeniden Birlikteyiz” için sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı besteledim ve seslendirdim. Kongre boyunca bu şarkı­nın çalınması benim için büyük bir onurdu. 2022 yılında da kongrenin ana temasına, bu köşenin de adı olan “Finansın Ötesi” öneri­siyle katkı sağladım.

Toplamda 18 panel olacak

Büyük bir keyifle yer aldığım kongren içe­rik komitesinin 2023 yılı çalışmaları ise şimdiden başladı. 7'nci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin bu sene Dünya Yatı­rımcı Haftası ile birleştirilerek ekim ayının ilk haftasında, hibrit olarak gerçekleştiril­mesi planlanıyor. Kongrede geçtiğimiz yıla paralel olarak yine 4 panelist, 1 konuşmacı formatı ile ilerlenmesi ve toplamda 18 panel olması öngörülüyor. Türkiye Sermaye Piya­saları Birliği’nin değerli yöneticilerinin mo­deratörlüğünde gerçekleştirdiğimiz komite toplantılarında Borsa İstanbul, Merkezi Ka­yıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Bankalar Birliği gibi sektörün önemli paydaşlarının yanında üye kurumların yöneticileri ve sek­töre yıllarca emek vermiş deneyimli isimler yer alıyor.

Ana hedefin “Yatırımcının Sermaye Pi­yasalarındaki Okur Yazarlığının Artırılma­sı” olduğu kongre için henüz çalışmaların başındayız ama insan, güven, deprem, afet telafi planlaması, gıda ve suya erişim, göç, kentleşme, enerji, sosyal gelişim, iklim de­ğişikliği, gelir dağılımı, finansal özgürlük, akıllı yatırım, girişimcilik, kitle fonlaması öne çıkan anahtar kelimelerden bazıları ol­du. Bu yaklaşımların hepsi dijitalleşme, sür­dürülebilirlik ve finansal okuryazarlık ol­mak üzere üç ana başlık altında şekillenecek gibi görünüyor.

Finansın dijitalleşmesi adına ben ken­di perspektifimden baktığımda dünyada finansal inovasyon çalışmalarının detay­lı analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer yandan yapay zekânın yükselişinin her katmandaki etkisini irdelememiz çok önemli çıktılar üretebilir. Bu açıdan işlerin geleceğini ve geleceğin işlerini yapay zekâ teknolojisi açısından ele almak önemli ola­caktır. Bunların sonucunda, “Finance as a Service” yaklaşımı doğrultusunda süper fi­nansal uygulamaların hayatımızdaki yerini de hassasiyetle ele almak gerekiyor. Dijital para ve web 3 dünyasındaki merkeziyetsiz finansal deneyimi de eklersek tüm bunların sonunda hepimiz için siber güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Elbette ki finans kurumları ile finansal teknoloji startup’ları arasındaki rekaberlik kavramı da bu resmin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Dediğim gibi henüz yolun başındayız, her toplantıda harika fikirler ve değer önerme­leri ortaya konuyor. Konuştuğumuz konu­ların hepsi finansal dijital geleceğimiz için çok kıymetli.

Kim bilir belki bu kongrede anlatacakla­rımız sayesinde başka kariyer yolculukları şekillenecek.

Siz değerli okuyucuların da önerileri olur­sa, bana e-posta adresim üzerinden ulaşa­rak bunları iletirseniz çok memnun olurum.

Güzel bir gelecek için…