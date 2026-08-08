Türkiye sermaye piyasalarının Kasım 2026 MSCI sınavı (1)
MSCI raporunda yer alan Türkiye’ye dair değerlendirme önümüzdeki süreçte bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, bu dönemi doğru yönetebilirse yalnızca mevcut statüsünü korumakla kalmayıp sermaye piyasalarının derinliğini, rekabet gücünü ve uluslararası güvenilirliğini kalıcı biçimde artıracak reformları da hayata geçirebilir.
MSCI’ın Haziran 2026 raporunda yer alan değerlendirme, Türkiye sermaye piyasaları açısından dikkatle okunması gereken önemli bir mesaj içeriyor. Raporda, şeffaflık ve koordineli işlemler konusunda yeterli ilerleme sağlanmaması hâlinde, Türkiye ve Endonezya piyasalarına ilişkin yeni istişarelerin ilerleyen dönemde gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu ifade tek başına bir yaptırım ya da karar anlamına gelmese de uluslararası yatırımcıların piyasa kalitesine ilişkin beklentilerini yansıtan güçlü bir sinyal niteliği taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir tehditten ziyade bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, bu dönemi doğru yönetebilirse yalnızca mevcut statüsünü korumakla kalmayıp, sermaye piyasalarının derinliğini, rekabet gücünü ve uluslararası güvenilirliğini kalıcı biçimde artıracak reformları da hayata geçirebilir.
Türkiye şu an "Gelişen Piyasa" (Emerging Market) kategorisinde. Aşağı yönlü hareket ise "Sınır Piyasası"na (Frontier Market) düşmek anlamına geliyor. Bu ayrımın soyut bir sınıflandırma meselesi olmadığını, doğrudan sermaye akışlarını ve fiyatlama mekanizmalarını etkileyen somut bir eşik olduğunu vurgulamak isterim.
Frontier statüsünün gerçek maliyeti
Rakamla anlatalım. Gelişen Piyasa mandasına sahip kurumsal yatırımcıların yönettiği varlıklar (assets under management), dünyanın en büyük emeklilik fonlarından egemen varlık fonlarına, sigorta şirketlerinden endeks fonlarına kadar uzanan geniş bir yatırımcı kitlesiyle birlikte trilyonlarca dolarlık bir büyüklüğü temsil etmektedir. Türkiye bu kategoriden çıkarsa, birçok kurumsal fon yatırım tüzükleri gereği artık Türkiye'den hisse alamaz; hatta mevcut pozisyonlarını azaltmak zorunda kalabilir.
Bunun mekanizması iki katmanlıdır. Pasif fonlar tarafında, MSCI Emerging Markets endeksini birebir izleyen borsa yatırım fonları (ETF) ve endeks fonları, endeksin ağırlık tablosunu mekanik olarak takip eder; bir ülke endeksten çıkarıldığında bu fonlar o ülkeyi otomatik olarak tasfiye eder — burada insan takdirine yer yoktur; algoritmik ve kurallara bağlı bir satış süreci işler. Aktif fonlar tarafında ise durum daha karmaşıktır: Birçok kurumsal yatırımcının iç yönetmeliği, yatırım yapılabilecek evreni "MSCI Emerging Markets" ile sınırlar; bir ülke Frontier'a düştüğünde, bu fonlar hukuken ve tüzük gereği o piyasadan çekilmek zorunda kalır, bu da yatırım kararı değil, uyum (compliance) zorunluluğudur.
Dolayısıyla mesele birkaç puanlık bir endeks değişikliği değildir. Frontier Market evrenini takip eden yatırımcı tabanının yönettiği varlık büyüklüğü, Emerging Market evrenine kıyasla oldukça sınırlıdır. Bu nedenle olası bir statü değişikliği, Türkiye’nin erişebileceği kurumsal sermaye havuzunu ve piyasa derinliğini önemli ölçüde daraltma riski taşımaktadır.
Sınıflandırma kararlarının asimetrik doğasını gösteren en güçlü ve en güncel örnek Yunanistan'dır. Yunanistan, 2013 yılında — borç krizi, sermaye kontrolleri ve menkul kıymet ödünç verme/ açığa satış kriterlerindeki yetersizlikler nedeniyle — MSCI tarafından Gelişmiş Piyasa (Developed Market) statüsünden Gelişen Piyasa statüsüne indirilen ilk ve şimdiye kadar tek ülke olmuştur. Bu düşüşün geri alınması tam 13 yıl sürmüş; MSCI, Mart 2026'da Yunanistan'ın Mayıs 2027 endeks incelemesinde yeniden Gelişmiş Piyasa statüsüne alınacağını duyurmuştur. Yani bir piyasanın itibarını kaybetmesi aylar, yeniden kazanması ise on yılı aşkın bir süre almıştır — sınıflandırma kararlarının simetrik olmadığının en çarpıcı kanıtı budur. Arjantin de benzer biçimde tekrar tekrar sınıflandırma değişikliklerine konu olmuştur.
İtibar kaybı aylar, yeniden kazanması yıllar sürer
Bu asimetrinin ekonomik mantığı aslında oldukça basittir. Bir ülke endeksten çıkarıldığında, pasif fonlar mekanik olarak ve belirli bir takvime bağlı biçimde satış yapar; bu satış, endeks sağlayıcının duyurusundan uygulama tarihine kadar geçen sınırlı sürede gerçekleşir ve piyasa derinliği yeterli olmadığında fiyatlar üzerinde orantısız bir baskı yaratabilir. Yeniden kabul süreci ise tam tersi bir mantıkla işler: Endeks sağlayıcı önce bir ülkeyi "gözlem listesine" alır, ardından bir yıl ila birkaç yıl süren bir izleme döneminde reformların kalıcılığını ve uygulamadaki tutarlılığını test eder ancak bu sınav başarıyla geçildiğinde sınıflandırma değişikliğini nihai olarak duyurur. Bu nedenle bir piyasanın itibarını kaybetmesi aylar, yeniden kazanması ise çoğu zaman yıllar sürer.
Endekslerden piyasalara: Sermaye akışının mekaniği
Ayrıca şunu da eklemek gerekir: endeks sağlayıcılarının kararları yalnızca doğrudan endeksi izleyen fonları değil, dolaylı olarak çok daha geniş bir yatırımcı tabanını etkiler. Zira birçok aktif fon yöneticisi, performansını MSCI Emerging Markets endeksine göre kıyaslar (benchmark); bir ülke bu kıyaslama evreninden çıktığında, o ülkeye tahsis edilen sermaye yalnızca pasif fonlar tarafından değil, kıyaslama disiplinine tabi aktif fonlar tarafından da yeniden gözden geçirilir.
Pasif fonlar tarafında işleyiş tamamen kurallara bağlıdır. Bir endeks fonu veya ETF, MSCI'ın yayımladığı endeks kompozisyonunu, önceden belirlenmiş bir "uygulama tarihinde" birebir yansıtmakla yükümlüdür. Bu, insan takdirine değil, fon prospektüsünde tanımlanan mandaya dayanır. Bir ülke endeksten çıkarıldığında veya ağırlığı düşürüldüğünde, bu fonların yöneticileri "bekleyelim, piyasa toparlanır mı" diye bir değerlendirme yapamaz; yasal ve sözleşmesel yükümlülük gereği, ilgili tarihte satışı gerçekleştirmek zorundadırlar.
MSCI yalnız değil: S&P Dow Jones da aynı noktada
Aktif fonlar tarafında ise mekanizma daha dolaylı ama sonuç itibarıyla benzer derecede belirleyicidir. Büyük kurumsal yatırımcıların çoğu, iç yönetim yönetmeliklerinde yatırım yapabilecekleri evreni açıkça "MSCI Emerging Markets Endeksi üyesi ülkeler" olarak tanımlar. Bir ülke bu evrenden çıktığında, fon yöneticisi o ülkeye dair pozitif bir görüşe sahip olsa dahi, hukuken ve tüzük gereği pozisyonunu tasfiye etmek zorunda kalır — bu bir yatırım kararı değil, bir uyum zorunluluğudur.
MSCI'ın ardından S&P Dow Jones da Türkiye'yi "Frontier Market" ihtimali kapsamında izleme listesine aldı — bu, MSCI'ın açıklamasından yalnızca iki hafta sonra gerçekleşmiştir. S&P Dow Jones Indices, Türkiye'deki hisse sahipliği şeffaflığı ve piyasa erişilebilirliği konusundaki yapısal endişelerini, Türk otoritelerinin bu yönde attığı düzenleyici adımlarla birlikte izlemeye devam ettiğini belirtmiş; durumun daha da kötüleşmesi hâlinde Türk menkul kıymetlerine özel muamele uygulanabileceğini ifade etmiştir. S&P DJI, sorunların bir takvim yılı içinde çözülmemesi hâlinde konunun en yakın yıllık gözden geçirme döngüsünde ele alınacağını da eklemiştir.
Bu örtüşme önemlidir çünkü sorun tek bir kurumun görüşü değildir. Ancak burada bir denge unsurunu da eklemek gerekir: Aynı 23 Haziran 2026 incelemesinde MSCI, Endonezya’yı Gelişen Piyasa statüsünde tutmuş, fiilen bir indirime gitmemiştir. Ancak MSCI bilgi akışı kriterindeki notunu “+“dan “-“ye düşürmüş ve endeks dondurmasını sürdürerek, yeterli reform ilerlemesi görülmezse Kasım 2026 incelemesinde Endonezya’yı Sınır Piyasa’ya indirme seçeneğini masada tutmuştur. Yani “düşüş” senaryosu hem Türkiye hem Endonezya için henüz gerçekleşmemiş bir olasılık olarak durmaktadır; fark şu ki Endonezya bu tehdidi çok daha somut ve yakın bir tarihe (Kasım 2026) bağlı biçimde yaşamaktadır. Bu, sürecin ne kadar hızlı ve baskıcı işleyebileceğinin somut bir kanıtıdır ve Türkiye’nin önündeki pencerenin neden bu kadar kıymetli olduğunu daha da güçlü biçimde göstermektedir.
FTSE Russell'ın da benzer bir çerçevede piyasa erişilebilirliği kriterlerini düzenli olarak gözden geçirdiği, serbest dolaşım oranı ve saklama/takas altyapısı gibi unsurları izlediği bilinmektedir.
Bu noktada teknik bir kavramı açmak isterim: Piyasa erişilebilirliği (market accessibility). MSCI, piyasa erişilebilirliğini beş ana başlık altında yer alan çok sayıda ölçüt üzerinden değerlendirir. Bu çerçeve; yabancı yatırımcıların piyasaya erişimi, yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcılar arasındaki eşit muamele, piyasa altyapısı ve operasyonel süreçler, takas ve saklama mekanizmaları ile yatırım araçlarının kullanılabilirliği gibi başlıkları kapsamaktadır. Türkiye bu ölçütlerin önemli bir bölümünde olumlu değerlendirilmektedir. MSCI’ın son raporunda öne çıkan husus ise teknik altyapı eksikliğinden ziyade, hissedarlık şeffaflığı ve koordineli işlemler gibi piyasa bütünlüğüne (market integrity) ilişkin başlıklardır. Bu ayrım önemlidir; tartışılan konu Türkiye’nin piyasa altyapısından çok, mevcut altyapının uluslararası yatırımcı nezdindeki güvenilirliğinin daha da güçlendirilmesidir.
MSCI'da Türkiye: Geçmişten bugüne
Bu tartışmayı doğru bağlama oturtmak için kısa bir tarihsel hatırlatma faydalı olacaktır. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 1988 yılında oluşturulmuş, Türkiye ise sonraki yıllarda endekste yer almaya başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Türkiye endeks içinde görece anlamlı bir ağırlığa sahip olmuş ancak 2000'li yılların ortasından itibaren hem Türkiye'nin endeks içindeki ağırlığı hem de yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'daki payı kademeli biçimde gerilemiştir. Bu gerileme, tek bir nedene bağlanamayacak kadar çok katmanlı bir sürecin sonucudur: Küresel sermayenin Çin ve Hindistan gibi daha büyük gelişen piyasalara yönelmesi, bölgesel jeopolitik risk algısındaki dalgalanmalar, kur oynaklığı ve zaman zaman gündeme gelen sermaye hareketleri kısıtlamaları bu tabloyu şekillendiren unsurlar arasındadır.
Bu tarihsel arka plan, önümüzdeki dönemin neden bu kadar hassas bir eşiğe denk geldiğini de açıklamaktadır. Türkiye, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nde halihazırda görece düşük bir ağırlığa sahiptir; bu da demektir ki, olası bir aşağı yönlü sınıflandırma değişikliğinin mutlak dolar büyüklüğü, 10 yıl öncesine kıyasla daha sınırlı görünebilir. Ancak burada asıl kıymetli olan, kaybedilecek anlık sermaye büyüklüğünden çok, geri kazanılması yıllar alacak olan uluslararası itibardır — Yunanistan örneğinin gösterdiği gibi, bu süre on yılı bulabilir.
Önümüzdeki hafta devam edecek yazı dizimizde SPK'nın son haftalarda attığı önemli adımları, dünyadan hem yukarı hem aşağı yönlü sınıflandırma değişikliklerini somut örnekleriyle ele alıp Türkiye’nin önümüzdeki dönemde odaklanması gereken başlıkları masaya yatıracağız.
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