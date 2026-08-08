Türkiye sermaye piyasalarının Kasım 2026 MSCI sınavı (1)

MSCI raporunda yer alan Türkiye’ye dair değerlendirme önümüzdeki süreçte bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, bu dönemi doğru yönetebilirse yalnızca mevcut statüsünü korumakla kalmayıp sermaye piyasalarının derinliğini, rekabet gücünü ve uluslararası güvenilirliğini kalıcı biçimde artıracak reformları da hayata geçirebilir.

MSCI’ın Haziran 2026 raporunda yer alan değerlendirme, Tür­kiye sermaye piyasaları açısın­dan dikkatle okunması gereken önemli bir mesaj içeriyor. Ra­porda, şeffaflık ve koordineli iş­lemler konusunda yeterli ilerle­me sağlanmaması hâlinde, Tür­kiye ve Endonezya piyasalarına ilişkin yeni istişarelerin ilerleyen dönemde gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu ifade tek başına bir yaptırım ya da karar anlamı­na gelmese de uluslararası yatı­rımcıların piyasa kalitesine iliş­kin beklentilerini yansıtan güçlü bir sinyal niteliği taşıyor. Dolayı­sıyla önümüzdeki süreç bir teh­ditten ziyade bir fırsat olarak de­ğerlendirilmelidir. Türkiye, bu dönemi doğru yönetebilirse yal­nızca mevcut statüsünü koru­makla kalmayıp, sermaye piyasa­larının derinliğini, rekabet gücü­nü ve uluslararası güvenilirliğini kalıcı biçimde artıracak reform­ları da hayata geçirebilir.

Türkiye şu an "Gelişen Piyasa" (Emerging Market) kategorisin­de. Aşağı yönlü hareket ise "Sı­nır Piyasası"na (Frontier Mar­ket) düşmek anlamına geliyor. Bu ayrımın soyut bir sınıflandır­ma meselesi olmadığını, doğru­dan sermaye akışlarını ve fiyat­lama mekanizmalarını etkileyen somut bir eşik olduğunu vurgula­mak isterim.

Frontier statüsünün gerçek maliyeti

Rakamla anlatalım. Gelişen Piyasa mandasına sahip kurum­sal yatırımcıların yönettiği var­lıklar (assets under manage­ment), dünyanın en büyük emek­lilik fonlarından egemen varlık fonlarına, sigorta şirketlerin­den endeks fonlarına kadar uza­nan geniş bir yatırımcı kitlesiy­le birlikte trilyonlarca dolarlık bir büyüklüğü temsil etmektedir. Türkiye bu kategoriden çıkarsa, birçok kurumsal fon yatırım tü­zükleri gereği artık Türkiye'den hisse alamaz; hatta mevcut pozis­yonlarını azaltmak zorunda ka­labilir.

Bunun mekanizması iki kat­manlıdır. Pasif fonlar tarafında, MSCI Emerging Markets endek­sini birebir izleyen borsa yatırım fonları (ETF) ve endeks fonları, endeksin ağırlık tablosunu me­kanik olarak takip eder; bir ülke endeksten çıkarıldığında bu fon­lar o ülkeyi otomatik olarak tasfi­ye eder — burada insan takdirine yer yoktur; algoritmik ve kuralla­ra bağlı bir satış süreci işler. Ak­tif fonlar tarafında ise durum da­ha karmaşıktır: Birçok kurumsal yatırımcının iç yönetmeliği, yatı­rım yapılabilecek evreni "MSCI Emerging Markets" ile sınırlar; bir ülke Frontier'a düştüğünde, bu fonlar hukuken ve tüzük gereği o piyasadan çekilmek zorunda kalır, bu da yatırım kararı değil, uyum (compliance) zorunluluğudur.

Dolayısıyla mesele birkaç pu­anlık bir endeks değişikliği de­ğildir. Frontier Market evreni­ni takip eden yatırımcı tabanı­nın yönettiği varlık büyüklüğü, Emerging Market evrenine kı­yasla oldukça sınırlıdır. Bu ne­denle olası bir statü değişikliği, Türkiye’nin erişebileceği kurum­sal sermaye havuzunu ve piyasa derinliğini önemli ölçüde daralt­ma riski taşımaktadır.

Sınıflandırma kararlarının asi­metrik doğasını gösteren en güç­lü ve en güncel örnek Yunanis­tan'dır. Yunanistan, 2013 yılında — borç krizi, sermaye kontrolleri ve menkul kıymet ödünç verme/ açığa satış kriterlerindeki yeter­sizlikler nedeniyle — MSCI ta­rafından Gelişmiş Piyasa (Deve­loped Market) statüsünden Ge­lişen Piyasa statüsüne indirilen ilk ve şimdiye kadar tek ülke ol­muştur. Bu düşüşün geri alınma­sı tam 13 yıl sürmüş; MSCI, Mart 2026'da Yunanistan'ın Mayıs 2027 endeks incelemesinde ye­niden Gelişmiş Piyasa statüsü­ne alınacağını duyurmuştur. Yani bir piyasanın itibarını kaybetme­si aylar, yeniden kazanması ise on yılı aşkın bir süre almıştır — sı­nıflandırma kararlarının simet­rik olmadığının en çarpıcı kanıtı budur. Arjantin de benzer biçim­de tekrar tekrar sınıflandırma değişikliklerine konu olmuştur.

İtibar kaybı aylar, yeniden kazanması yıllar sürer

Bu asimetrinin ekonomik mantığı aslında oldukça basittir. Bir ülke endeksten çıkarıldığın­da, pasif fonlar mekanik olarak ve belirli bir takvime bağlı biçimde satış yapar; bu satış, endeks sağ­layıcının duyurusundan uygula­ma tarihine kadar geçen sınırlı sürede gerçekleşir ve piyasa de­rinliği yeterli olmadığında fiyat­lar üzerinde orantısız bir baskı yaratabilir. Yeniden kabul süre­ci ise tam tersi bir mantıkla işler: Endeks sağlayıcı önce bir ülkeyi "gözlem listesine" alır, ardından bir yıl ila birkaç yıl süren bir izle­me döneminde reformların ka­lıcılığını ve uygulamadaki tutar­lılığını test eder ancak bu sınav başarıyla geçildiğinde sınıflan­dırma değişikliğini nihai olarak duyurur. Bu nedenle bir piyasa­nın itibarını kaybetmesi aylar, yeniden kazanması ise çoğu za­man yıllar sürer.

Endekslerden piyasalara: Sermaye akışının mekaniği

Ayrıca şunu da eklemek gere­kir: endeks sağlayıcılarının ka­rarları yalnızca doğrudan endek­si izleyen fonları değil, dolaylı olarak çok daha geniş bir yatırım­cı tabanını etkiler. Zira birçok ak­tif fon yöneticisi, performansını MSCI Emerging Markets endek­sine göre kıyaslar (benchmark); bir ülke bu kıyaslama evreninden çıktığında, o ülkeye tahsis edilen sermaye yalnızca pasif fonlar ta­rafından değil, kıyaslama disip­linine tabi aktif fonlar tarafından da yeniden gözden geçirilir.

Pasif fonlar tarafında işleyiş tamamen kurallara bağlıdır. Bir endeks fonu veya ETF, MSCI'ın yayımladığı endeks kompozis­yonunu, önceden belirlenmiş bir "uygulama tarihinde" birebir yansıtmakla yükümlüdür. Bu, in­san takdirine değil, fon prospek­tüsünde tanımlanan mandaya dayanır. Bir ülke endeksten çı­karıldığında veya ağırlığı düşü­rüldüğünde, bu fonların yöneti­cileri "bekleyelim, piyasa topar­lanır mı" diye bir değerlendirme yapamaz; yasal ve sözleşmesel yükümlülük gereği, ilgili tarihte satışı gerçekleştirmek zorunda­dırlar.

MSCI yalnız değil: S&P Dow Jones da aynı noktada

Aktif fonlar tarafında ise me­kanizma daha dolaylı ama sonuç itibarıyla benzer derecede belir­leyicidir. Büyük kurumsal yatı­rımcıların çoğu, iç yönetim yö­netmeliklerinde yatırım yapa­bilecekleri evreni açıkça "MSCI Emerging Markets Endeksi üyesi ülkeler" olarak tanımlar. Bir ülke bu evrenden çıktığında, fon yö­neticisi o ülkeye dair pozitif bir görüşe sahip olsa dahi, hukuken ve tüzük gereği pozisyonunu tas­fiye etmek zorunda kalır — bu bir yatırım kararı değil, bir uyum zo­runluluğudur.

MSCI'ın ardından S&P Dow Jones da Türkiye'yi "Frontier Market" ihtimali kapsamında iz­leme listesine aldı — bu, MSCI'ın açıklamasından yalnızca iki haf­ta sonra gerçekleşmiştir. S&P Dow Jones Indices, Türkiye'de­ki hisse sahipliği şeffaflığı ve pi­yasa erişilebilirliği konusundaki yapısal endişelerini, Türk otori­telerinin bu yönde attığı düzen­leyici adımlarla birlikte izleme­ye devam ettiğini belirtmiş; duru­mun daha da kötüleşmesi hâlinde Türk menkul kıymetlerine özel muamele uygulanabileceğini ifa­de etmiştir. S&P DJI, sorunların bir takvim yılı içinde çözülme­mesi hâlinde konunun en yakın yıllık gözden geçirme döngüsün­de ele alınacağını da eklemiştir.

Bu örtüşme önemlidir çünkü sorun tek bir kurumun görüşü değildir. Ancak burada bir den­ge unsurunu da eklemek gerekir: Aynı 23 Haziran 2026 inceleme­sinde MSCI, Endonezya’yı Geli­şen Piyasa statüsünde tutmuş, fi­ilen bir indirime gitmemiştir. An­cak MSCI bilgi akışı kriterindeki notunu “+“dan “-“ye düşürmüş ve endeks dondurmasını sürdüre­rek, yeterli reform ilerlemesi gö­rülmezse Kasım 2026 inceleme­sinde Endonezya’yı Sınır Piya­sa’ya indirme seçeneğini masada tutmuştur. Yani “düşüş” senaryo­su hem Türkiye hem Endonez­ya için henüz gerçekleşmemiş bir olasılık olarak durmaktadır; fark şu ki Endonezya bu tehdidi çok daha somut ve yakın bir ta­rihe (Kasım 2026) bağlı biçimde yaşamaktadır. Bu, sürecin ne ka­dar hızlı ve baskıcı işleyebilece­ğinin somut bir kanıtıdır ve Tür­kiye’nin önündeki pencerenin neden bu kadar kıymetli olduğu­nu daha da güçlü biçimde göster­mektedir.

FTSE Russell'ın da benzer bir çerçevede piyasa erişilebilirliği kriterlerini düzenli olarak göz­den geçirdiği, serbest dolaşım oranı ve saklama/takas altyapısı gibi unsurları izlediği bilinmek­tedir.

Bu noktada teknik bir kavramı açmak isterim: Piyasa erişilebi­lirliği (market accessibility). MS­CI, piyasa erişilebilirliğini beş ana başlık altında yer alan çok sa­yıda ölçüt üzerinden değerlendi­rir. Bu çerçeve; yabancı yatırım­cıların piyasaya erişimi, yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcılar arasındaki eşit muamele, piyasa altyapısı ve operasyonel süreçler, takas ve saklama mekanizmala­rı ile yatırım araçlarının kullanı­labilirliği gibi başlıkları kapsa­maktadır. Türkiye bu ölçütlerin önemli bir bölümünde olumlu değerlendirilmektedir. MSCI’ın son raporunda öne çıkan husus ise teknik altyapı eksikliğinden ziyade, hissedarlık şeffaflığı ve koordineli işlemler gibi piyasa bütünlüğüne (market integrity) ilişkin başlıklardır. Bu ayrım önemlidir; tartışılan konu Türki­ye’nin piyasa altyapısından çok, mevcut altyapının uluslararası yatırımcı nezdindeki güvenilirli­ğinin daha da güçlendirilmesidir.

MSCI'da Türkiye: Geçmişten bugüne

Bu tartışmayı doğru bağlama oturtmak için kısa bir tarihsel ha­tırlatma faydalı olacaktır. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 1988 yılında oluşturulmuş, Türkiye ise sonraki yıllarda endekste yer almaya başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Türkiye endeks içinde görece anlamlı bir ağırlığa sahip olmuş ancak 2000'li yılların orta­sından itibaren hem Türkiye'nin endeks içindeki ağırlığı hem de yabancı yatırımcının Borsa İs­tanbul'daki payı kademeli biçim­de gerilemiştir. Bu gerileme, tek bir nedene bağlanamayacak ka­dar çok katmanlı bir sürecin so­nucudur: Küresel sermayenin Çin ve Hindistan gibi daha bü­yük gelişen piyasalara yönelme­si, bölgesel jeopolitik risk algısın­daki dalgalanmalar, kur oynaklığı ve zaman zaman gündeme gelen sermaye hareketleri kısıtlama­ları bu tabloyu şekillendiren un­surlar arasındadır.

Bu tarihsel arka plan, önümüz­deki dönemin neden bu kadar hassas bir eşiğe denk geldiğini de açıklamaktadır. Türkiye, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nde ha­lihazırda görece düşük bir ağırlığa sahiptir; bu da demektir ki, olası bir aşağı yönlü sınıflandırma de­ğişikliğinin mutlak dolar büyük­lüğü, 10 yıl öncesine kıyasla daha sınırlı görünebilir. Ancak burada asıl kıymetli olan, kaybedilecek anlık sermaye büyüklüğünden çok, geri kazanılması yıllar alacak olan uluslararası itibardır — Yu­nanistan örneğinin gösterdiği gi­bi, bu süre on yılı bulabilir.

Önümüzdeki hafta devam ede­cek yazı dizimizde SPK'nın son haftalarda attığı önemli adımları, dünyadan hem yukarı hem aşağı yönlü sınıflandırma değişiklik­lerini somut örnekleriyle ele alıp Türkiye’nin önümüzdeki dönem­de odaklanması gereken başlıkla­rı masaya yatıracağız.