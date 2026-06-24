Türkiye siyaseti, ekonomi ilişkisi ve şirketlere tavsiyeler
Türkiye’de 2026 ikinci yarısına girerken siyasi risk artık yalnızca seçim takvimiyle sınırlı değildir. Şirketler açısından temel mesele; siyasi kararların kur, faiz, kredi erişimi, tahsilat performansı, kamu ödemeleri, regülasyonlar, vergi politikası ve yatırım iştahı üzerindeki etkisidir.
Siyasi belirsizlik arttıkça İşletmelerde bilanço yönetiminde büyümeden önce nakit, marjdan önce tahsilat, yatırımdan önce finansman güvenliği öne çıkar.
Bugünkü siyasi risk haritası
A. İç siyaset ve yargı gerilimi
CHP içindeki yargı kaynaklı kriz ve muhalefet liderliği tartışması, piyasalar açısından “kurumsal öngörülebilirlik” meselesine dönüşmüştür. Bu tablo, seçim tarihinden bağımsız olarak risk primini yüksek tutabilir.
- Erken seçim / Anayasa tartışması
2028 genel seçimleri takvimsel ana eşiktir; ancak siyasi tansiyon ve anayasal tartışmalar erken seçim ihtimalini sürekli gündemde tutabilir.
Yorum:
Erken seçim ihtimali tek başına olumsuz değildir. Asıl risk, seçim sürecinin yüksek kamu harcaması, ücret artışı, kredi genişlemesi ve kur baskısıyla birlikte yürütülmesidir.
- AB ve hukuk devleti algısı
AB ile hukuk devleti ve yaptırım tartışmaları, Türkiye’nin dış finansman maliyetini ve Avrupa merkezli yatırımcı algısını etkileyebilir.
Şirket etkisi:
-Euro cinsi finansmana erişimde risk primi artabilir.
-AB müşterileri tedarikçi risk değerlendirmelerinde daha seçici davranabilir.
-Uzun vadeli yatırımcılar hukuki öngörülebilirliği daha fazla sorgular.
-İhracatçı şirketler için sözleşme, teslimat ve ödeme garantileri daha kritik hale gelir.
- Çözüm süreci / güvenlik politikası
PKK’nın silah bırakması ve yasal reform süreci ilerlerse iç güvenlik riski azalabilir, bölgesel yatırım iştahı artabilir ve Türkiye’nin risk primi açısından pozitif bir kanal açılabilir. Sürecin durması veya güvenlik geriliminin artması ise ters etki yaratır.
Şirket etkisi:
Pozitif senaryoda Doğu ve Güneydoğu yatırımları, lojistik, enerji, inşaat ve tüketim kanalları desteklenir.
Negatif senaryoda güvenlik harcamaları, sınır ötesi riskler ve jeopolitik prim artar.
- Jeopolitik konum: NATO, Rusya-Ukrayna, İran ve enerji
Türkiye’nin NATO içindeki stratejik rolü artarken, Orta Doğu ve Karadeniz kaynaklı riskler enerji fiyatları, navlun, emtia ve dış ticaret kanalı üzerinden şirket bilançolarına yansır.
Yorum:
Türkiye siyaseti artık sadece iç politika değildir; enerji ithalatı, savunma sanayi, lojistik koridorlar, turizm ve ihracat pazarları doğrudan dış politikaya bağlıdır.
- Ana senaryolar
Senaryo 1 — Baz senaryo: Kontrollü siyasi gerilim, ekonomi programında devam
Olasılık: Orta-yüksek Zaman ufku: 2026 ikinci yarı – 2027 Tanım: Siyasi gerilim devam eder; ancak sistemik kopuş yaşanmaz. Seçim tartışmaları sürer, fakat ekonomi yönetimi dezenflasyon programını tamamen terk etmez. TCMB sıkı duruşu korur, faiz indirimleri yavaş ve veriye bağlı olur.
Yönetim kurulu aksiyonları
1.Nakit koruma: En az 3–6 aylık sabit gideri karşılayacak likidite tamponu oluşturulmalı.
2.Haftalık nakit akışı: 13 haftalık rolling cash flow her hafta güncellenmeli.
3.Borç vadesi: Kısa vadeli borçların toplam borç içindeki payı azaltılmalı.
4.Alacak yönetimi: Müşteri bazlı limit, vade ve teminat politikası sıkılaştırılmalı.
5.Fiyatlama: Kur, enerji ve finansman maliyeti için fiyat güncelleme mekanizması kurulmalı.
6.Yatırım: Zorunlu olmayan kapasite yatırımları fazlandırılmalı; enerji verimliliği, otomasyon ve ihracat kapasitesi önceliklenmeli.
Senaryo 2 — Negatif senaryo: Siyasi kriz derinleşir, risk primi artar
Olasılık: Orta Zaman ufku: 3–18 ay Tanım: Muhalefet-yargı gerilimi büyür, erken seçim tartışmaları sertleşir, AB ile yaptırım söylemi artar. Piyasa, ekonomi programının siyasi baskı altında kalacağını fiyatlar.
1.Likidite alarm seviyesi:
Banka kullanılabilir limitleri haftalık izlenmeli.
Net nakit pozisyonu ve kısa vadeli borç servis kapasitesi yönetim kuruluna aylık raporlanmalı.
2.Kur riski sınırı:
Döviz açık pozisyonu satış, ihracat, doğal hedge ve finansal koruma araçlarıyla sınırlandırılmalı.
Döviz borcu, döviz geliri olmayan iş kollarında azaltılmalı.
3.Alacak riski azaltımı:
Riskli müşteriler için peşin/ön ödeme, teminat mektubu, DBS, kredi sigortası veya factoring kullanılmalı.
Vadesi geçen alacaklarda “tahsilat savaşı odası” kurulmalı.
4.Stok politikası:
Kritik ithal girdilerde kontrollü güvenlik stoku tutulmalı.
Yavaş dönen stoklar nakde çevrilmeli.
Spekülatif stok biriktirme yasaklanmalı.
5.Capex freni:
Geri dönüş süresi uzun yatırımlar askıya alınmalı.
Sadece maliyet düşüren, enerji tasarrufu sağlayan veya ihracat geliri yaratan yatırımlar onaylanmalı.
6.Kâr marjı savunması:
Hacim uğruna zararına satış yapılmamalı.
EBITDA marjı ve nakit yaratma kapasitesi, ciro büyümesinden daha önemli KPI yapılmalı.
Senaryo 3 — Pozitif senaryo: Reform, normalleşme ve risk primi düşüşü
Olasılık: Düşük-orta Zaman ufku: 2026 sonu – 2028 Tanım: Yargı-siyaset gerilimi azalır, çözüm süreci ilerler, AB ile temaslar yumuşar, ekonomi programı korunur. Enflasyonda daha inandırıcı düşüş ve yabancı sermaye girişinde iyileşme görülür.
Yönetim kurulu aksiyonları
- Seçici yatırım atağı: Verimlilik, ihracat, dijitalleşme ve enerji maliyetini düşüren yatırımlar hızlandırılmalı.
2.Uzun vadeli finansman: Faiz düşüş beklentisiyle borç vadesi uzatılmalı; sabit/değişken faiz dengesi yeniden kurulmalı.
3.İhracat büyümesi: AB, Körfez, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarında satış kanalları güçlendirilmeli.
4.M&A fırsatları: Zayıf bilançolu ancak stratejik değeri olan şirketlerde satın alma veya ortaklık fırsatları izlenmeli.
5.Kurumsal yönetim: Şirket, yabancı yatırımcı ve kredi kuruluşları için şeffaf raporlama standardını yükseltmeli.
Senaryo 4 — Popülist ekonomi senaryosu: Seçim öncesi talep canlandırma
Olasılık: Orta Zaman ufku: 2027–2028 Tanım: Seçim iklimi güçlenirse kamu harcamaları, ücret artışları, kredi genişlemesi ve destek paketleriyle iç talep canlandırılabilir. Kısa vadede satış hacmi artar; ancak enflasyon, kur ve faiz dengesi bozulabilir.
Aksiyonlar
1.Ciro değil nakit odaklı büyüme: Satış artışı tahsilata dönüşmüyorsa büyüme kabul edilmemeli.
2.Vade disiplini: Talep artıyor diye vadeler gevşetilmemeli.
3.Fiyat esnekliği: Maliyet geçişkenliği sözleşmelere yazılmalı.
4.Stok freni: Seçim öncesi talep artışı kalıcı sanılıp aşırı stok yapılmamalı.
5.Borçlanma sınırı: Kısa vadeli ucuz kredi fırsatları kalıcı borç yüküne çevrilmemeli.
- Sektörel etki matrisi
- Erken uyarı göstergeleri
Yönetim kuruluna her ay aşağıdaki göstergelerle “politik risk – finansal etki” tablosu sunulmalıdır.
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- Sonuç
Türkiye siyaseti 2026–2028 döneminde şirketler için üç ana kanaldan finansal sonuç doğuracaktır:
1.Risk primi kanalı: Siyasi gerilim arttıkça kur, faiz ve dış finansman maliyeti yükselir.
2.Talep kanalı: Seçim ekonomisi kısa vadeli satış yaratabilir; ancak enflasyon ve tahsilat riski büyür.
3.Regülasyon kanalı: Vergi, kredi, kamu harcaması, teşvik ve denetim politikaları şirket kârlılığını doğrudan etkiler.
Bu nedenle işletmenin temel stratejisi şu olmalıdır:
2026’da nakdi koru, 2027’de esnekliği artır, 2028’e güçlü bilanço ile gir.
İşletmenin önceliği büyüme değil, sürdürülebilir nakit üretimi olmalıdır. Siyasi belirsizlik dönemlerinde en değerli varlık yüksek stok değil, yüksek ciro değil, yüksek kapasite değil; güçlü nakit akışı, düşük açık pozisyon, kaliteli alacak ve esnek maliyet yapısıdır.
Son sözler: “Bir toplum haksızlığı normal görmeye başladığında çöküşü de başlamış demektir” İmam Gazali
“Bir şakayla her şeyi söyleyebilirsiniz; hatta gerçeği bile” Sigmund Freud
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