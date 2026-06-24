 Türkiye siyaseti, ekonomi ilişkisi ve şirketlere tavsiyeler

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’de 2026 ikinci yarısına girerken siyasi risk artık yal­nızca seçim takvimiyle sınırlı de­ğildir. Şirketler açısından temel mesele; siyasi kararların kur, faiz, kredi erişimi, tahsilat performan­sı, kamu ödemeleri, regülasyonlar, vergi politikası ve yatırım iştahı üzerindeki etkisidir.

Siyasi belirsizlik arttıkça İşlet­melerde bilanço yönetiminde bü­yümeden önce nakit, marjdan ön­ce tahsilat, yatırımdan önce fi­nansman güvenliği öne çıkar.

Bugünkü siyasi risk haritası

A. İç siyaset ve yargı gerilimi

CHP içindeki yargı kaynaklı kriz ve muhalefet liderliği tartışması, piyasalar açısından “kurumsal ön­görülebilirlik” meselesine dönüş­müştür. Bu tablo, seçim tarihinden bağımsız olarak risk primini yük­sek tutabilir.

Erken seçim / Anayasa tar­tışması

2028 genel seçimleri takvimsel ana eşiktir; ancak siyasi tansiyon ve anayasal tartışmalar erken se­çim ihtimalini sürekli gündemde tutabilir.

Yorum:

Erken seçim ihtimali tek başına olumsuz değildir. Asıl risk, seçim sürecinin yüksek kamu harcama­sı, ücret artışı, kredi genişlemesi ve kur baskısıyla birlikte yürütül­mesidir.

AB ve hukuk devleti algısı

AB ile hukuk devleti ve yaptı­rım tartışmaları, Türkiye’nin dış finansman maliyetini ve Avrupa merkezli yatırımcı algısını etkile­yebilir.

Şirket etkisi:

-Euro cinsi finansmana erişim­de risk primi artabilir.

-AB müşterileri tedarikçi risk değerlendirmelerinde daha seçici davranabilir.

-Uzun vadeli yatırımcılar hu­kuki öngörülebilirliği daha fazla sorgular.

-İhracatçı şirketler için sözleş­me, teslimat ve ödeme garantileri daha kritik hale gelir.

Çözüm süreci / güvenlik po­litikası

PKK’nın silah bırakması ve ya­sal reform süreci ilerlerse iç gü­venlik riski azalabilir, bölgesel yatırım iştahı artabilir ve Türki­ye’nin risk primi açısından pozi­tif bir kanal açılabilir. Sürecin dur­ması veya güvenlik geriliminin artması ise ters etki yaratır.

Şirket etkisi:

Pozitif senaryoda Doğu ve Gü­neydoğu yatırımları, lojistik, ener­ji, inşaat ve tüketim kanalları des­teklenir.

Negatif senaryoda güvenlik har­camaları, sınır ötesi riskler ve jeo­politik prim artar.

Jeopolitik konum: NATO, Rusya-Ukrayna, İran ve enerji

Türkiye’nin NATO içindeki stratejik rolü artarken, Orta Do­ğu ve Karadeniz kaynaklı riskler enerji fiyatları, navlun, emtia ve dış ticaret kanalı üzerinden şirket bilançolarına yansır.

Yorum:

Türkiye siyaseti artık sadece iç politika değildir; enerji ithala­tı, savunma sanayi, lojistik kori­dorlar, turizm ve ihracat pazarla­rı doğrudan dış politikaya bağlıdır.

Ana senaryolar

Senaryo 1 — Baz senaryo: Kontrollü siyasi gerilim, ekono­mi programında devam

Olasılık: Orta-yüksek Zaman ufku: 2026 ikinci yarı – 2027 Tanım: Siyasi gerilim devam eder; ancak sistemik kopuş yaşanmaz. Seçim tartışmaları sürer, fakat ekonomi yönetimi dezenflasyon programı­nı tamamen terk etmez. TCMB sıkı duruşu korur, faiz indirimleri yavaş ve veriye bağlı olur.

Yönetim kurulu aksiyonları

1.Nakit koruma: En az 3–6 ay­lık sabit gideri karşılayacak likidi­te tamponu oluşturulmalı.

2.Haftalık nakit akışı: 13 haf­talık rolling cash flow her hafta güncellenmeli.

3.Borç vadesi: Kısa vadeli borç­ların toplam borç içindeki payı azaltılmalı.

4.Alacak yönetimi: Müşteri bazlı limit, vade ve teminat politi­kası sıkılaştırılmalı.

5.Fiyatlama: Kur, enerji ve fi­nansman maliyeti için fiyat gün­celleme mekanizması kurulmalı.

6.Yatırım: Zorunlu olmayan ka­pasite yatırımları fazlandırılma­lı; enerji verimliliği, otomasyon ve ihracat kapasitesi önceliklenmeli.

Senaryo 2 — Negatif senaryo: Siyasi kriz derinleşir, risk primi artar

Olasılık: Orta Zaman ufku: 3–18 ay Tanım: Muhalefet-yargı gerilimi büyür, erken seçim tartışmaları sertleşir, AB ile yaptırım söylemi artar. Pi­yasa, ekonomi programının siyasi baskı altında kalacağını fiyatlar.

1.Likidite alarm seviyesi:

Banka kullanılabilir limitleri haftalık izlenmeli.

Net nakit pozisyonu ve kısa va­deli borç servis kapasitesi yönetim kuruluna aylık raporlanmalı.

2.Kur riski sınırı:

Döviz açık pozisyonu satış, ih­racat, doğal hedge ve finansal ko­ruma araçlarıyla sınırlandırılmalı.

Döviz borcu, döviz geliri olma­yan iş kollarında azaltılmalı.

3.Alacak riski azaltımı:

Riskli müşteriler için peşin/ön ödeme, teminat mektubu, DBS, kredi sigortası veya factoring kul­lanılmalı.

Vadesi geçen alacaklarda “tahsi­lat savaşı odası” kurulmalı.

4.Stok politikası:

Kritik ithal girdilerde kontrollü güvenlik stoku tutulmalı.

Yavaş dönen stoklar nakde çev­rilmeli.

Spekülatif stok biriktirme ya­saklanmalı.

5.Capex freni:

Geri dönüş süresi uzun yatırım­lar askıya alınmalı.

Sadece maliyet düşüren, ener­ji tasarrufu sağlayan veya ihracat geliri yaratan yatırımlar onaylan­malı.

6.Kâr marjı savunması:

Hacim uğruna zararına satış ya­pılmamalı.

EBITDA marjı ve nakit yaratma kapasitesi, ciro büyümesinden da­ha önemli KPI yapılmalı.

Senaryo 3 — Pozitif senaryo: Reform, normalleşme ve risk primi düşüşü

Olasılık: Düşük-orta Zaman ufku: 2026 sonu – 2028 Tanım: Yargı-siyaset gerilimi azalır, çözüm süreci ilerler, AB ile temaslar yumuşar, ekonomi prog­ramı korunur. Enflasyonda daha inandırıcı düşüş ve yabancı ser­maye girişinde iyileşme görülür.

Yönetim kurulu aksiyonları

Seçici yatırım atağı: Verimlilik, ihracat, dijitalleşme ve enerji maliyetini düşüren yatırım­lar hızlandırılmalı.

2.Uzun vadeli finansman: Faiz düşüş beklentisiyle borç va­desi uzatılmalı; sabit/değişken fa­iz dengesi yeniden kurulmalı.

3.İhracat büyümesi: AB, Körfez, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarında satış kanal­ları güçlendirilmeli.

4.M&A fırsatları: Zayıf bilançolu ancak stratejik de­ğeri olan şirketlerde satın alma ve­ya ortaklık fırsatları izlenmeli.

5.Kurumsal yönetim: Şirket, yabancı yatırımcı ve kredi kuruluşları için şeffaf raporlama standardını yükseltmeli.

Senaryo 4 — Popülist ekonomi senaryosu: Seçim öncesi talep canlandırma

Olasılık: Orta Zaman ufku: 2027–2028 Tanım: Seçim iklimi güçlenirse kamu harcamaları, ücret artışları, kredi genişlemesi ve destek paketleriy­le iç talep canlandırılabilir. Kısa vadede satış hacmi artar; ancak enflasyon, kur ve faiz dengesi bo­zulabilir.

Aksiyonlar

1.Ciro değil nakit odaklı büyü­me: Satış artışı tahsilata dönüş­müyorsa büyüme kabul edilme­meli.

2.Vade disiplini: Talep artıyor diye vadeler gevşetilmemeli.

3.Fiyat esnekliği: Maliyet ge­çişkenliği sözleşmelere yazılmalı.

4.Stok freni: Seçim öncesi talep artışı kalıcı sanılıp aşırı stok yapıl­mamalı.

5.Borçlanma sınırı: Kısa vadeli ucuz kredi fırsatları kalıcı borç yü­küne çevrilmemeli.