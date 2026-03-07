Türkiye stratejik pazar, dev üretim ağı güçlenecek
Tarihinin en parlak finansal yılını geride bırakan moda devi Mango, gelir sıralamasında dünyada üçüncü sıraya yerleşen Türkiye’yi “stratejik merkez” ilan etti. Mango Global CEO’su Toni Ruiz, 2026 yılında 10 yeni mağaza açacaklarını ve Türkiye'de 400’den fazla fabrikayla çalışarak dev üretim ağını güçlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran’a yönelik operasyonlarına karşı İspanya’nın sergilediği tavır sonrasında Türk halkı ile kurulan dostluk köprüsü, yatırımlarla da pekişiyor. Türkiye’nin kendileri için stratejik bir merkez olduğunu açıklayan Mango Global CEO’su Toni Ruiz, “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bunun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil.
Aynı zamanda Türkiye’de çok sayıda mağazamız ve büyük bir üretim ağımız var” dedi. 2025 sonu itibariyle şirketin en yüksek ciro elde ettiği üç ülkeden biri olan Türkiye’de 10 yeni mağaza açmayı planlayan Mango, Türkiye’deki anlaşmalı fabrikalarından alım yapmayı da sürdürecek. İspanyol Mango, 2025 yılı finansal sonuçlarını Barcelona’da düzenlenen uluslararası bir basın toplantısıyla duyurdu.
Şirketin küresel vizyonunu yansıtan toplantıya 6 farklı ülkeden gazeteciler katıldı. Ruiz, CFO Margarita Salvans ve Genişlemeden Sorumlu Yönetici Daniel Lopez’in sunumlarında, Mango’nun tarihinin en parlak yılını geride bıraktığı belirtilirken Türkiye’ye özel bir parantez açıldı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, Mango 2025 yılında Türkiye’de yüzde 20’lik bir ciro büyümesi yakaladı. Yıl içinde 6 yeni satış noktası açarak toplam satış alanına 2.800 metrekarelik yeni alan ekleyen şirket, 2025 yılında Türkiye’de toplam büyüklüğü 3 bin metrekareyi aşan 10’a yakın yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Bin 480’den fazla kişiye de istihdam sağlayan Mango, 2026 yılında, Türkiye’deki konumunu genişletmek ve kârlı büyümesini desteklemek amacıyla stratejik planı kapsamında 10 yeni satış noktası açarak toplam satış alanı büyüklüğünde 7 bin metrekarelik bir artış sağlamayı planlıyor.
“Türkiye, dünyada en fazla alım yaptığımız ikinci ülke”
Toplantıda Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Toni Ruiz ve Margarita Salvans, Türkiye’nin Mango açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederken, şu ifadeleri kullandılar: “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bunun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil. Aynı zamanda Türkiye’de çok sayıda mağazamız ve büyük bir üretim ağımız var. Türkiye’de 400’den fazla fabrika ile çalışıyoruz.
Bu açıdan baktığımızda Türkiye, dünya genelinde en çok alım yaptığımız ikinci ülke konumunda. Diğer yandan, tabii ki küresel bir şirket olarak, dünyadaki gelişmelere ya da lokal ölçekteki maliyet değişimlerine de uyum sağlamak zorundayız. Hem ülkelerin genel durumlarına hem de tedarik zincirlerinde yaşanan gelişmelere ve jeopolitik durumlara uyum sağlamaya alışkınız. Bu nedenle, ortaya çıkan her duruma uyum sağlayacağız. Ama her koşulda Türkiye bizim için üretim iş birlikleri açısından önemli bir ülke olmaya devam ediyor. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar."
Gelir sıralamasında ‘bronz madalya’ Türkiye’nin
Mango, 2024-2026 planında yer alan ‘500 yeni mağaza’ hedefine beklenenden 1 yıl erken ulaştı. Şirket 2025 yılı içerisinde uluslararası ölçekte 260’tan fazla yeni satış noktasını hayata geçirdi. Mango’nun bugün itibarıyla 120’den fazla stratejik pazarda 2.900’den fazla mağazası bulunuyor. Fiziksel mağazalar aracılığıyla müşteri deneyimini güçlendirmeye odaklanan Mango, online satışlardaki gücünü de artırmayı sürdürdü.
Şirketin online satışları grubun toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Mango’nun uluslararası faaliyetleri toplam gelirlerin %78’ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD öne çıktı. Bu ülkeleri, İtalya, Birleşik Krallık ve Portekiz takip etti. Şirket 2025 yılında 1.600’den fazla işe alım gerçekleştirirken toplam istihdamda da 18 bini aştı.
Temellerini ‘İstanbullu bir Türkiye aşığı’ attı
Temelleri İspanya’nın Barcelona şehrinde atılan Mango’nun hikayesinde Türkiye’nin çok ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz yılın sonunda hayatını kaybeden Mango’nun kurucusu İsak Andiç aynı zamanda İstanbul doğumlu bir iş insanı. Hayatı boyunca Türkiye ile bağını hiç koparmayan; verdiği tüm mesajlarda Türk kültürüne ve İstanbul’a duyduğu sevgiyi ve hayranlığı paylaşan İsak Andiç, ailesiyle birlikte 14 yaşına kadar İstanbul’da yaşamış, ardından yerleştiği İspanya’da 1984 yılında Mango’yu kurmuştu.
Kadınla güçlendi, ilk kez home mağaza açtı
2025 yılını tarihi bir performansla tamamlayan Mango, geçtiğimiz yıl toplam gelirlerini yüzde 13’lük artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya taşıdı. Şirket, 722 milyon euroluk FAVÖK elde ederken, şirketin net karı ise yüzde 11’lik artışla 242 milyon euroya yükseldi. 2025 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre %13’lük bir artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya ulaştı. Şirket geçtiğimiz yıl toplam 225 milyon euro yatırım yaptı. Toni Ruiz, “Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük” dedi.
Barcelona, Berlin, Ankara, Şikago, Roma, Münih ve Londra gibi önemli şehirlerde amiral mağazalar açan Mango Home da geçen yıl ilk fiziksel mağazalarını açtı ve yılı dört mağazayla tamamladı. Kadın bölümü Mango ekosisteminin ana itici gücü olmaya devam etti ve toplam gelirin yüzde 79’unu sağladı. Erkek, çocuk, genç ve ev koleksiyonları da büyüyerek % 21’lik paya ulaştı.
|Borsa
|12.792,81
|-2,19 %
|Dolar
|44,0680
|0,17 %
|Euro
|51,2016
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1606
|0,01 %
|Altın (GR)
|7.301,96
|1,68 %
|Altın (ONS)
|5.153,44
|1,50 %
|Brent
|90,8000
|8,72 %