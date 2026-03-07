Türkiye stratejik pazar, dev üretim ağı güçlenecek

Tarihinin en parlak finansal yılını geride bırakan moda devi Mango, gelir sıralamasında dünyada üçüncü sıraya yerleşen Türkiye’yi “stratejik merkez” ilan etti. Mango Global CEO’su Toni Ruiz, 2026 yılında 10 yeni mağaza açacaklarını ve Türkiye'de 400’den fazla fabrikayla çalışarak dev üretim ağını güçlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran’a yöne­lik operasyonlarına karşı İspanya’nın sergilediği ta­vır sonrasında Türk halkı ile kuru­lan dostluk köprüsü, yatırımlar­la da pekişiyor. Türkiye’nin ken­dileri için stratejik bir merkez olduğunu açıklayan Mango Glo­bal CEO’su Toni Ruiz, “Türkiye bi­zim için çok önemli bir ülke. Bu­nun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil.

Ay­nı zamanda Türkiye’de çok sayı­da mağazamız ve büyük bir üre­tim ağımız var” dedi. 2025 sonu itibariyle şirketin en yüksek ci­ro elde ettiği üç ülkeden biri olan Türkiye’de 10 yeni mağaza aç­mayı planlayan Mango, Türki­ye’deki anlaşmalı fabrikaların­dan alım yapmayı da sürdürecek. İspanyol Mango, 2025 yılı finan­sal sonuçlarını Barcelona’da dü­zenlenen uluslararası bir basın toplantısıyla duyurdu.

Şirketin küresel vizyonunu yansıtan top­lantıya 6 farklı ülkeden gazeteci­ler katıldı. Ruiz, CFO Margarita Salvans ve Genişlemeden Sorum­lu Yönetici Daniel Lopez’in su­numlarında, Mango’nun tarihinin en parlak yılını geride bıraktığı be­lirtilirken Türkiye’ye özel bir pa­rantez açıldı.

Toplantıda verilen bilgilere gö­re, Mango 2025 yılında Türkiye’de yüzde 20’lik bir ciro büyümesi ya­kaladı. Yıl içinde 6 yeni satış nok­tası açarak toplam satış alanına 2.800 metrekarelik yeni alan ek­leyen şirket, 2025 yılında Türki­ye’de toplam büyüklüğü 3 bin met­rekareyi aşan 10’a yakın yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Bin 480’den fazla kişiye de is­tihdam sağlayan Mango, 2026 yı­lında, Türkiye’deki konumunu genişletmek ve kârlı büyümesi­ni desteklemek amacıyla strate­jik planı kapsamında 10 yeni satış noktası açarak toplam satış alanı büyüklüğünde 7 bin metrekarelik bir artış sağlamayı planlıyor.

“Türkiye, dünyada en fazla alım yaptığımız ikinci ülke”

Toplantıda Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Toni Ru­iz ve Margarita Salvans, Türki­ye’nin Mango açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eder­ken, şu ifadeleri kullandılar: “Tür­kiye bizim için çok önemli bir ül­ke. Bunun nedeni sadece kurucu­muzun Türkiye doğumlu olması değil. Aynı zamanda Türkiye’de çok sayıda mağazamız ve büyük bir üretim ağımız var. Türkiye’de 400’den fazla fabrika ile çalışıyo­ruz.

Bu açıdan baktığımızda Tür­kiye, dünya genelinde en çok alım yaptığımız ikinci ülke konumun­da. Diğer yandan, tabii ki küresel bir şirket olarak, dünyadaki geliş­melere ya da lokal ölçekteki ma­liyet değişimlerine de uyum sağ­lamak zorundayız. Hem ülkelerin genel durumlarına hem de tedarik zincirlerinde yaşanan gelişmelere ve jeopolitik durumlara uyum sağ­lamaya alışkınız. Bu nedenle, or­taya çıkan her duruma uyum sağ­layacağız. Ama her koşulda Tür­kiye bizim için üretim iş birlikleri açısından önemli bir ülke olmaya devam ediyor. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar."

Gelir sıralamasında ‘bronz madalya’ Türkiye’nin

Mango, 2024-2026 planın­da yer alan ‘500 yeni mağaza’ he­define beklenenden 1 yıl erken ulaştı. Şirket 2025 yılı içerisinde uluslararası ölçekte 260’tan faz­la yeni satış noktasını hayata ge­çirdi. Mango’nun bugün itibarıy­la 120’den fazla stratejik pazarda 2.900’den fazla mağazası bulunu­yor. Fiziksel mağazalar aracılığıy­la müşteri deneyimini güçlendir­meye odaklanan Mango, online satışlardaki gücünü de artırmayı sürdürdü.

Şirketin online satışları grubun toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Mango’nun uluslararası faaliyetleri toplam gelirlerin %78’ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD öne çıktı. Bu ülkeleri, İtalya, Birle­şik Krallık ve Portekiz takip etti. Şirket 2025 yılında 1.600’den faz­la işe alım gerçekleştirirken top­lam istihdamda da 18 bini aştı.

Temellerini ‘İstanbullu bir Türkiye aşığı’ attı

Temelleri İspanya’nın Barcelona şehrinde atılan Mango’nun hikayesinde Türkiye’nin çok ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz yılın sonunda hayatını kaybeden Mango’nun kurucusu İsak Andiç aynı zamanda İstanbul doğumlu bir iş insanı. Hayatı boyunca Türkiye ile bağını hiç koparmayan; verdiği tüm mesajlarda Türk kültürüne ve İstanbul’a duyduğu sevgiyi ve hayranlığı paylaşan İsak Andiç, ailesiyle birlikte 14 yaşına kadar İstanbul’da yaşamış, ardından yerleştiği İspanya’da 1984 yılında Mango’yu kurmuştu.

Kadınla güçlendi, ilk kez home mağaza açtı

2025 yılını tarihi bir performansla tamamlayan Mango, geçtiğimiz yıl toplam gelirlerini yüzde 13’lük artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya taşıdı. Şirket, 722 milyon euroluk FAVÖK elde ederken, şirketin net karı ise yüzde 11’lik artışla 242 milyon euroya yükseldi. 2025 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre %13’lük bir artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya ulaştı. Şirket geçtiğimiz yıl toplam 225 milyon euro yatırım yaptı. Toni Ruiz, “Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük” dedi.

Barcelona, Berlin, Ankara, Şikago, Roma, Münih ve Londra gibi önemli şehirlerde amiral mağazalar açan Mango Home da geçen yıl ilk fiziksel mağazalarını açtı ve yılı dört mağazayla tamamladı. Kadın bölümü Mango ekosisteminin ana itici gücü olmaya devam etti ve toplam gelirin yüzde 79’unu sağladı. Erkek, çocuk, genç ve ev koleksiyonları da büyüyerek % 21’lik paya ulaştı.