Türkiye-Ukrayna arasında seferler 3 yıl sonra başladı
Türk şirketi Medkon Lines, 3 yıl aradan sonra İstanbul-Gebze-Odesa güzergahında konteyner taşımacılığına yeniden başladı. Yeni hat ile Medkon Lines’ın çalıştığı Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, İtalya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Ürdün Türkiye üzerinden Ukrayna’ya bağlanacak.
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın gördüğü en büyük yıkımı yaşayan Ukrayna, kardeş ülke Türkiye ile deniz ticaretine başladı. İlk sefer, Ukrayna’nın liman kenti Odesa ile Gebze hattında geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.
Türk şirketi Medkon Lines, 3 yıl aradan sonra İstanbul-Gebze-Odesa güzergahında konteyner taşımacılığına yeniden başladığını duyurdu. Türk gemisi, tam ölçekli işgalin başlangıcından bu yana ilk konteyner gemisini Odesa Limanı’na ulaştırdı.
Türk gemisinde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin Odesa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Medkon Lines'ın Ukrayna temsilcisi Nejat Uluevren, Ukrayna Deniz Limanları Otoritesi Başkan Yardımcısı Dmytro Barinov, USPA Odesa Şubesi Başkanı Denys Pavilianiti-Karpov katıldı. Ukraynalı yöneticiler, Medkon Lines seferlerinin yeniden başlamasının Ukrayna ve Türkiye arasındaki lojistik bağlar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Liman temsilcileri şirketi dönüşünden dolayı teşekkür ederek başarılı bir seyir diledi.
3 kıtadaki ağı, Ukrayna ile buluşturacak
Rus işgalinin başladığı Şubat 2022’de Ukrayna seferlerini durduran Türk şirketi Medkon’un kurduğu kabotaj hattı ile Mersin, Aliağa ve Gemlik limanları da sisteme bağlanabilecek. Böylece Türk şirketi, yeni hat ile Medkon Lines’ın çalıştığı Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, İtalya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeleri de Türkiye üzerinden Ukrayna’ya bağlayacak. Sefere başlayan ilk gemi olan 381 TEU’luk T-Moon, Ambarlı’daki Mardaş, Gebze’deki Yılport ve Odesa’daki CTO limanlarına yük transferi yaptı.
Filosunda 23 gemi var
2009 yılında deniz ve kara taşımacılığı alanında kurulan Medkon Lines, konteyner hattı hizmeti, besleyici konteyner hizmeti, kabotaj taşımacılığı, açık yük ve proje taşımacılığı, brokerlik, gemi kiralama, lojistik hizmet sunumu, depo yönetimi ve gemi-liman acenteliği alanlarında faaliyet gösteriyor. Filosunda 23 gemisi, 106 çekici ve treyleri, 35.000 TEU konteyner parkı ve 40 bin metrekare depolama tesisi bulunan Türk şirketin İzmir, Gemlik, İzmit, Mersin, İskenderun dışında Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Arnavutluk, İspanya, Lübnan ve Romanya’da limanları bulunuyor.
Bir tarihi yolcu ederken
2022 Şubat ayında tarihinin en kanlı dönemlerinden birini yaşamaya başlayan Ukrayna, Rus Rejimi’ne karşı verdiği mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Bu direnişi, bu vatan sevgisini yakından hissedenlerden biriydim aslında. Eşimin annesi ve büyükannesini, zorlu bir süreçle deyim yerindeyse işgalin ortasından çıkarıp getirdik ülkemize. Büyükanneyi (Ukraynaca Babuşka anlamına geliyor) getirmek hayatımdaki en zor dönemlerden biriydi aslında. Babuşka, “Biz Hitler’den kaçmadık, Stalin’den korkmadık.
Bunlardan mı çekineceğiz” diyordu cesaretle. Onu ikna etmek zordu ama 2 haftanın sonunda yerinden ettik ve 17 gün sonra ülkemize getirebildik. Hep hüzün vardı yüzünde. Ukrayna’nın barış dönemindeki videolarını bulup izletiyorduk. Sürekli de köyünün mezarlığını izlemeyi seviyordu. Eşime barış döneminde buraya gömülmesini söylemişti. Savaşta ise küllerimi oraya serpin diye eklemişti. Bizim de tek amacımız, barışın hemen ertesinde toprağına götürmekti onu. Bahçesinde gezdirmekti.
Korkulanı erken yaşadık. Geçtiğimiz yıl yine şubat ayında son evredeki kanseri sessizce yaşadığını öğrendik. Bir senelik mücadelemizin ardından onu Cuma günü kaybettik. Son kez kızına ve torununa sarıldı, gözlerimize baktı, kanatlarını taktı, bizi yarım bıraktı.
O, bir yıl boyunca verdiği mücadelede ülke sevgisini daha samimice öğretti bizlere. Vatanın ne demek olduğunu, sevince en yüce duyguyla yaşandığını, direnmenin, boyun eğmemenin asil bir his olduğunu işledi kalbimize. Atatürk’ü çok severdi. “Keşke” derdi, “bizde de Atatürk olsaydı”. Türkiye’ye, Türklere derin bir saygısı vardı. Bayraktar SİHA’larına özellikle.
Bir yıl boyunca hastaneye her gidişimizde dünyanın en güzel yorgunluğuyla dönerdim evimize. Allah senden razı olsun Babuşka. Son bir yıl bana, bizlere yaşattığın her güzel an ve duygu için. Küllerini toprağına serpeceğiz, aklın kalmasın lütfen. Heroaim Slava. Slava Ukraina.