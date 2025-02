Türkiye-Ukrayna arasında seferler 3 yıl sonra başladı

Türk şirketi Medkon Lines, 3 yıl aradan sonra İstanbul-Gebze-Odesa güzergahında konteyner taşımacılığına yeniden başladı. Yeni hat ile Medkon Lines’ın çalıştığı Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, İtalya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Ürdün Türkiye üzerinden Ukrayna’ya bağlanacak.

İkinci Dünya Savaşı’n­dan bu yana Avrupa’nın gördüğü en büyük yıkı­mı yaşayan Ukrayna, kardeş ülke Türkiye ile deniz ticare­tine başladı. İlk sefer, Ukray­na’nın liman kenti Odesa ile Gebze hattında geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Türk şirketi Medkon Lines, 3 yıl aradan sonra İstanbul-Geb­ze-Odesa güzergahında kon­teyner taşımacılığına yeni­den başladığını duyurdu. Türk gemisi, tam ölçekli iş­galin başlangıcından bu ya­na ilk konteyner gemisini Odesa Limanı’na ulaştırdı.

Türk gemisinde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin Ode­sa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Medkon Lines'ın Uk­rayna temsilcisi Nejat Uluev­ren, Ukrayna Deniz Limanla­rı Otoritesi Başkan Yardım­cısı Dmytro Barinov, USPA Odesa Şubesi Başkanı Denys Pavilianiti-Karpov katıldı. Ukraynalı yöneticiler, Med­kon Lines seferlerinin yeni­den başlamasının Ukrayna ve Türkiye arasındaki lojis­tik bağlar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Liman temsilcileri şirke­ti dönüşünden dolayı te­şekkür ederek başarılı bir seyir diledi.

3 kıtadaki ağı, Ukrayna ile buluşturacak

Rus işgalinin başladı­ğı Şubat 2022’de Ukray­na seferlerini durduran Türk şirketi Medkon’un kurduğu kabotaj hattı ile Mersin, Aliağa ve Gemlik limanları da sisteme bağlana­bilecek. Böylece Türk şirketi, yeni hat ile Medkon Lines’ın çalıştığı Lübnan, Mısır, Lib­ya, Tunus, İtalya, Cezayir, Su­udi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeleri de Türkiye üzerin­den Ukrayna’ya bağlayacak. Sefere başlayan ilk gemi olan 381 TEU’luk T-Moon, Am­barlı’daki Mardaş, Gebze’de­ki Yılport ve Odesa’daki CTO limanlarına yük transferi yaptı.

Filosunda 23 gemi var

2009 yılında deniz ve kara taşımacılığı alanında kuru­lan Medkon Lines, konteyner hattı hizmeti, besleyici kon­teyner hizmeti, kabotaj ta­şımacılığı, açık yük ve proje taşımacılığı, brokerlik, gemi kiralama, lojistik hizmet su­numu, depo yönetimi ve ge­mi-liman acenteliği alanla­rında faaliyet gösteriyor. Fi­losunda 23 gemisi, 106 çekici ve treyleri, 35.000 TEU kon­teyner parkı ve 40 bin metre­kare depolama tesisi bulunan Türk şirketin İzmir, Gemlik, İzmit, Mersin, İskenderun dışında Mısır, Libya, Ceza­yir, Fas, Tunus, Arnavutluk, İspanya, Lübnan ve Roman­ya’da limanları bulunuyor.

Bir tarihi yolcu ederken

2022 Şubat ayında tarihinin en kanlı dönemlerinden birini yaşamaya başlayan Ukrayna, Rus Rejimi’ne karşı verdiği mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Bu direnişi, bu vatan sevgisini yakından hissedenlerden biriydim aslında. Eşimin annesi ve büyükannesini, zorlu bir süreçle deyim yerindeyse işgalin ortasından çıkarıp getirdik ülkemize. Büyükanneyi (Ukraynaca Babuşka anlamına geliyor) getirmek hayatımdaki en zor dönemlerden biriydi aslında. Babuşka, “Biz Hitler’den kaçmadık, Stalin’den korkmadık.

Bunlardan mı çekineceğiz” diyordu cesaretle. Onu ikna etmek zordu ama 2 haftanın sonunda yerinden ettik ve 17 gün sonra ülkemize getirebildik. Hep hüzün vardı yüzünde. Ukrayna’nın barış dönemindeki videolarını bulup izletiyorduk. Sürekli de köyünün mezarlığını izlemeyi seviyordu. Eşime barış döneminde buraya gömülmesini söylemişti. Savaşta ise küllerimi oraya serpin diye eklemişti. Bizim de tek amacımız, barışın hemen ertesinde toprağına götürmekti onu. Bahçesinde gezdirmekti.

Korkulanı erken yaşadık. Geçtiğimiz yıl yine şubat ayında son evredeki kanseri sessizce yaşadığını öğrendik. Bir senelik mücadelemizin ardından onu Cuma günü kaybettik. Son kez kızına ve torununa sarıldı, gözlerimize baktı, kanatlarını taktı, bizi yarım bıraktı.

O, bir yıl boyunca verdiği mücadelede ülke sevgisini daha samimice öğretti bizlere. Vatanın ne demek olduğunu, sevince en yüce duyguyla yaşandığını, direnmenin, boyun eğmemenin asil bir his olduğunu işledi kalbimize. Atatürk’ü çok severdi. “Keşke” derdi, “bizde de Atatürk olsaydı”. Türkiye’ye, Türklere derin bir saygısı vardı. Bayraktar SİHA’larına özellikle.

Bir yıl boyunca hastaneye her gidişimizde dünyanın en güzel yorgunluğuyla dönerdim evimize. Allah senden razı olsun Babuşka. Son bir yıl bana, bizlere yaşattığın her güzel an ve duygu için. Küllerini toprağına serpeceğiz, aklın kalmasın lütfen. Heroaim Slava. Slava Ukraina.