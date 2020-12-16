Türkiye Varlık Fonu raporu neden TBMM’ye gönderilmedi?

Kanuna göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) her yıl ekim ayında önceki yıla ilişkin denetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılması gerekiyor. Ancak TVF’nin 2019 yılına ait denetim raporları henüz Meclise sunulmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyu Meclis gündemine taşıdı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. TVF Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Denetim” başlıklı 6’ncı maddesini hatırlatan Özel, “Kanun Plan ve Bütçe Komisyonu’na Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin denetim raporları üzerinden Ekim 2020’de denetlenmesi sorumluluğu yüklemektedir. Ancak şirkete ve fona ait 2019 yılı denetim raporu, kanunda belirtilen zaman dilimi içinde komisyona ulaştırılmamış ve denetim yapılamamıştır” dedi. Özel, “Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin 2019 yılı denetim raporunun TBMM’ye gelmemiş olmasının nedeni nedir? TBMM Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi’nin denetim raporlarının TBMM’ye gönderilmemesi üzerine bir girişimde bulunmuş mudur? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Herhangi bir girişimde bulunulmamış ise nedeni nedir? 2018 yılı denetim raporlarının da geciktiği dikkate alındığında, Cumhurbaşkanlığı’nın fona ait raporları süresi içinde TBMM’ye sunmamayı bir alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır. TBMM’nin denetim hakkı ve saygınlığının korunması için bir girişimde bulunacak mısınız?” sorularına Meclis Başkanı Mustafa Şentop’dan yanıt istedi.

PARALEL HAZİNE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye Varlık Fonu’nun kanunen Ekim 2019’da yapılması gereken 2018 yılı denetiminin de Haziran 2020’de yapılabildiğini hatırlatan Özel, “Tüm bu gelişmeler Türkiye Varlık Fonu’nun denetimden kaçırıldığı yorumlarına neden olmaktadır. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim işlevinin aşındırıldığı ortadadır. Ancak ilgili mevzuatta yeri olan denetimlerin dahi yapılamıyor olması, Parlamento’ya olan güveni sarsmaktadır” dedi. Varlık Fonu’nun bir borçlanma fonuna dönüştüğü yorumunu yapan Özel, “Paralel hazine ile karşı karşıyayız. Son dönemdeki tartışmalı satışlar da düşünüldüğünde raporun geciktirilmesinin bir alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Saray rejimi hesap vermekten ne kadar imtina ederse etsin, kanuni zorunlulukların yerine getirilmesinin takipçisi olacağız” dedi.