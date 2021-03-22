Türkiye ve Mısır: Dost olalım mı?

Eğer basındaki başlıklara itibar edecek olursanız, Türkiye ile Mısır arasında bir açılımın gerçekleştiğini, ya da hiç olmazsa Türkiye’nin böyle bir gelişmeyi çok arzuladığını görebilirsiniz. Fakat diğer jeopolitik sorunlarda da geçerli olduğu üzere, gerçekler bu kadar basit değil. Türkiye- Mısır ilişkileri tarihin her döneminde karmaşıklık sergilemiştir. Son yıllar pek de iyi gelişmelere tanıklık etmemiştir. Halihazırdaki ilişkiler dostça olmaktan çok uzaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin son günlerdeki jestlerini nasıl yorumlamalıyız?

Türkiye’nin Mısır’a yakınlaşmak istediği ortamı nasıl niteleyebiliriz?

Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı bir araya getiren bazı gelişmeler cereyan etmiştir. Bu ülkeler önce enerji alanında işbirliğine başlamışlar, şimdi de başka alanlarda işbirliği girişimlerine yönelmişlerdir ki, ortak bir elektrik ağına bağlanmak buna son bir örnek teşkil ediyor. Görünüşe göre bu işbirliğini savunma dahil başka alanlara taşıma arzuları da vardır. Bu çerçevede Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerinin askeri tatbikatlar için uçaklarını Yunanistan’a gönderdiklerini ayrıca not etmek lazımdır. Özetlemek gerekirse, Türkiye Doğu Akdeniz’de ve daha genel olarak bölgesinde yalnız kaldığını, uluslararası sistemdeki etkinliğinin zayıfladığını hissetmektedir. Özellikle NATO’ya eğildiğiniz zaman, ABD’nin Yunanistan’la işbirliğini arttırmaya, Türkiye ile birlikte çalışmaktan daha fazla ağırlık tanıyormuş gibi gözükmektedir.

Bu gelişmeler devam ederken, Türk ekonomisi de güçlüklerle karşılaşmaktadır. Hükümetin ekonomiyi güçlendirme özlemleri AB ve ABD ile daha yakın işbirliği gerektirmektedir. Ancak, iktisadi ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi siyasi ilişkilerin de daha fazla işbirliğini öngören yönde seyretmesine bağlıdır.

Türkiye dış siyasetinde bazı hamleler yaparak diğer bölgesel aktörlere kendisinin önemli bir bölgesel aktör olduğunu, bölgesel barış ve istikrarın inşasında kendisinin de yer alması gerektiğini göstermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Mısır ile olan ilişkilerini de “tamir” etmeye yönelmiştir.

Türk Mısır ilişkilerinde karşılaşılan başlıca güçlükler nelerdir?

Arap Baharının son dönemlerinde, General Abdülfettah Sisi Muhammed Mursi’yi görevden uzaklaştırdıktan sonra Türkiye sert bir Mısır aleyhtarlığı gütmeye başladı. Bölgeye dönük Türk dış politikası Müslüman Kardeşler ve akraba hareketleri desteklemek şeklinde tezahür etmiştir. Bilindiği gibi, bu hareketler genellikle kurulu düzen karşıtı olup siyasi değişim talep etmekte ve bu değişimin dini istikamette olmasını öngörmektedirler. Türkiye’nin bu politikasını değiştirdiği veya terk ettiğine dair bir emare bulunmamaktadır. Türkiye Mısır gibi ülkelere bazı tekil nitelikli jestler yaparak ilişkilerini iyileştirebileceğini ümit etmektedir. Ancak, zaman içinde Mısır diğer bölgesel aktörlerle çok yönlü ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye’nin temel yaklaşımını değiştirdiği kanıtlanmadan Mısır’ın son on yılda inşa ettiği çok yönlü ilişkileri bir yana bırakarak Türkiye ile yakın işbirliğine yönelmesini beklemek gerçekçilikten uzaktır.

Mısır ile Türkiye arasında bazı ciddi çıkar çatışmalarının da var olduğunu unutmamak lazımdır. Örneğin, Türkiye Afrika’daki mevcudiyetini güçlendirmek istemektedir. Mısır, tarih boyunca kendisini Afrika’ya açılan kapı olarak görmüştür. Türkiye’nin Mısır’dan bağımsız olarak Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişletmesini, kendi nüfuzuna bir meydan okuma olarak değerlendirmektedir. Kanımca önemli olan ortak sorunların ele alındığı bir ilişki çerçevesinin yokluğudur. Aslında ortak çıkarlar üzerinde birlikte çalışılması, uyuşmayan çıkarların da yönetilmesi mümkündür ama Türkiye henüz Mısır yönetiminin meşruiyetini dahi teslim etmiş değildir.

Küresel düzeyde de jeopolitik alanında değişimler yaşanıyor. Türkiye yeni ortaklar arayışına mı girmelidir?

Küresel siyasette Rusya ve Çin’in Batı ile rekabet içinde olduğu yeni bir çerçeve şekillenmeye başlıyor. Bu NATO’nun ve Batı’nın inşa ettiği benzer savunma yapılarının kurulmasına veya yeniden canlılık kazanmasına vesile teşkil edebilir. Böylece Rusya’nın frenlenmesini, Çin’in yayılmacılığının da durdurulmasını deneyebilirler. Sorun kimsenin Türkiye’nin ne yapmak istediğini kestirememesinden kaynaklanıyor. Artık ABD’nin Türkiye ile güvenilir bir ortaklığı sürdüremeyeceğini düşündüğü açıklık kazanmaya başladı. Yunanistan ile daha güçlü ilişkileri ve Suriye’nin kuzeyinde de Kürtleri desteklemeyi vurgulayan bir B planı geliştirmişe benziyor. Türkiye’yi dışlayan bu plan yavaş yavaş mevcut A planı ile rekabet eden yeni bir A planına dönüşüyor.

Türkiye destek bulabileceğini düşündüğü her yerden destek arayışı içinde. Buna karşılık, Türkiye’nin kısa, orta ve hatta uzun vadeli güvenlik ihtiyaçlarına bakıldığında, Batı ile olan güvenlik bağlantılarını koparmasının makul bir tercih olmadığı görülecektir. Ayrıca, güvenlik ve iktisat ilişkilerinin iç içe geçmiş nitelikte olduğu, Türkiye’nin iktisadi refahının da dünyanın diğer müreffeh ülkeleriyle yakınen bağlantılı olduğu izah gerektirmeyecek kadar açıktır.