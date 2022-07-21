Türkiye, Venezuela buğday yerine soya üretecek

Venezuela ile Türkiye arasında hızlanan diplomatik temaslar yatırıma dönüşecek. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin Pazar ve pazartesi günü bu ülkeye yaptığı resmi ziyarette tarım alanında yapılacak yatırım ve işbirliği fırsatları ele alındı. Yapılan açıklamalara bakılırsa Türkiye Venezuela’da buğday üretemeyecek ama özellikle soya başta olmak üzere yem hammaddeleri üretimi konusunda yatırım yapılması gündemde. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceklerini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine geçtiğimiz Haziran ayı başında Türkiye’ye geldi. Bu ziyaretinde birçok anlaşma imzalandığı ve bunlardan birisinin de tarım, su ürünleri ve ormancılıkla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Buğday üretilemeyeceği anlaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Maduro’nun bu ziyaretinden sonra bir açıklama yaptı. Maduro’nun Türkiye’nin Venezuela’da buğday üretmesini teklif ettiğini, üretilen buğdayın yüzde 30’unu kendilerine bırakılmasını, yüzde 70’ini ise Türkiye tarafından kullanabileceğini ifade ettiğini Bakan Kirişci söyledi. Bu açıklama üzerine Ticaret Bakanlığı raporlarından ve yaptığımız araştırmada Venezuela’nın buğday üretimine uygun olmadığını, un ithalatının yüzde 58’ini Türkiye’den yaptığını verilerle ortaya koyduk.

Maduro’nun Türkiye ziyaretinden 40 gün sonra geçen Pazar ve Pazartesi Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Venezuela’yaresmi ziyarette bulundu. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile hem havadan hem de karadan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Çekilen videolarda buğday yok ama, soya, mısır tarlaları dikkat çekiyor.

Çok güzel müjdeler verilecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilen Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Maduro'nun ortaya koyduğu iradenin, bakanlar tarafından da desteklenmesi sonrası, özel sektörün devrede olmasının iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.

Kirişci, iki ülke Bakanları olarak bunun altını doldurmak, ilişkileri daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Her iki ülke için de önemli olan üç başlık; tarım, su ürünleri ve orman konularında yapabileceklerimizi, hangi adımları atabileceğimizi bu toplantıda bir kez daha gözden geçirmiş olduk. Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğimizi ifade etmek isterim. Evimizdeyiz, birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliğimiz inşallah daim olacak. Bütün Venezuela halkına teşekkür ediyorum." dedi.

27 Türk şirketi ilgileniyor

Yapılan inceleme ve gezinin içeriğine bakılırsa, Bakan Kirişci’nin vereceği müjdeler arasında soya, mısır, pirinç, şeker kamışı gibi Türkiye’nin ithalatçı olduğu ürünlerde Venezuela’da üretim yapılması akla gelebilir. Özellikle soya üretimi konusunda özel sektör tarafından da yatırım yapılması sağlanabilir. Türkiye yıllık 3 milyon tonun üzerinde soya tüketiyor ve bunun yüzde 95’ini ithal ediyor. Bu nedenle yem hammaddesi olarak burada soya üretimi verilecek desteklerle özel sektör için de cazip hale getirilebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamalarında yer almasa da Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Türkiye’nin Venezuela’da soya yatırımı yapmayı planladığı bilgisine yer verildi. Bakan Wilmar Castro ve Monagas Valisi Ernesto Luna'nın eşliğinde, Pazartesi günü Venezuela’yı ziyaret eden Türkiye Tarım Bakanı Vahit Kirişci’nin Monagas eyaletinde 20 bin hektarlık alandaki soya fasulyesinin ekili olduğu arazileri gezdiği ifade edildi.

Bakan Wilmar Castro’nun paylaşımında, Bakan Kirişci’nin yatırım yapacak 27 şirketin varlığından söz ettiği, Rusya-Ukrayna çatışması, iklim değişikliği ve diğer nedenlerden dolayı yaşanan gıda krizinden sonra insanların tarımın önemini anlamaya başladığı bilgisine de yer verildi.

Hayvancılık da gündemde

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Venezüella'daki mevkidaşı Wilmar Castro Soteldo ile birlikte Bolivar eyaletinin Angostura bölgesinde bulunan 30 bin hektarlık ekim alanını da gezdi. Hato La Vergareña üretim birimi olarak bilinen bu bölgede mısır, pirinç, şeker kamışı ve kakao üretiminin yanı sıra sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye, bölgede bu ürünlerle ilgili yatırım da yapabilir.

Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'nun yanı sıra Halkın Gücü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Juan Loyo ve Halkın Gücü Ekososyalizm Bakanı Josue Lorca ile de görüşen Bakan Kirişci, Başkent Karakas'ta Venhezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edildi.