Türkiye veri merkezi ve bulut HUB’ı olabilir mi?

Equinix, kendini dünyanın dijital altyapı şirketi olarak tanımlıyor. Bulut teknolojilerinde alt yapıyı sağlıyor. Daha geniş aşağıda özetleyeceğim ama Equinix Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier ile Türkiye’nin veri merkezi ve bulutta bölge HUB’ı olmasından konuşuyorduk. Güreşcier, “Türkiye konumu itibariyle klişe gibi gelse de çok elverişli. Bizi çevreleyen komşularımız, 3 saatlik uçuşla yakın olduğumuz ülkeler, kültür ve dil çeşitliliğimiz bizi veri HUB’ı yapar. Veri merkezi HUB’ı olmak demek, finans HUB’ı olmak demek, bulut HUB’ı olmak demek. Aslında birçok ekosistemin HUB’ı olmak demek”.

Yıllardır bunu savunan ve yazan biri olarak tabii ki hemen şunu dedim: “Bunu çok konuştuk ama bize geldiler, Bulgaristan’a gittiler. Kıyaslanmayacak ülkeye yatırım yapıldı. Bizdeki eksiklikler buna neden oluyor. Potansiyel gerçekleşmiyor. En önemlilerinden biri veri konusunda KVKK’daki eksiklikler, uluslararası standartlara uygun olmayan uygulamalardı. Bizim hayal ettiğimiz veri merkezi ve bulut HUB’ı olamadık. Şimdi bir şans var mı?”

İyi bir şansımız var

Aslıhan Güreşcier güzel şeyler anlattı: “İyi haber dijital dönüşüm ofisini burada önemli bir çabası var. Yine iyi haber bizim gibi uluslararası kurumları da bu yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının içine aldılar. Ben ve benim gibi pek çok uluslararası şirket, dernekler, yerli şirketler hep beraber çok sağlıklı bir çalışma yapıyoruz. Oradaki beklenti, sizin de söylediğiniz gibi verinin güvenliği, KVKK kapsamındaki verinin de ülkede işlenmesi konusunun güzel bir regülasyonla güvence altına alındığı, diğer taraftan uluslararası büyümenin, Türkiye’den yazılım ve hizmet ihracatının önünü açacak yatırımcıların cazip görebileceği yapıya bürünmek. Gerçekten çok iyi niyetli bir çaba var. Son taslaklara baktığımızda uzun yılların çabasının sonucunu alacakmış gibi görünüyoruz. Burada devlet tarafındaki iyi niyeti gördüm”.

Ne yapmak gerekiyor?

Tabii benim gözümden eksikliklerle ilgili yorumlarım var ama Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier’e sordum: “Burada ne yapmak gerekiyor?”: “Kanunen, veri merkezi büyütücü müşterileri olan Amazon, Google, Microsoft, Ali Baba gibi cloud servis provider dediğimiz, içerik sağlayıcılar… Kontentçiler Netflix, Disney gibi bunlar mıknatıs gibidir gelmeye başladı. Şimdi bulutçuların gelmeye başlaması lazım. Bunların gelmesinin önündeki engel pazar değil. Pazarda çünkü potansiyel var. Pazarda görünen küçük, ama büyüme potansiyeli var. Ve zaten bunlar sadece Türkiye pazarı için gelmez. Yunanistan, Bulgaristan bunlara çok aday olamaz. Ama Türkiye aday ve önümüzdeki en büyük engel de regülasyon. Bu yasa taslağı Meclis’ten geçerse, bizim KVKK’mız ile AB’nin standartları birleştirilip kendi verilerimizi korurken, uluslararası şirketlerin çalışması için daha esnek bir ortam yaratmak mümkün olacak. Ülkemiz böyle bir durumda çok ciddi gelir elde eder ve yatırımcı çeker”.

Bulutta çok çalışma var

Ne diyeyim Aslıhan Güreşcier’in anlattıkları, yıllardır çözülmeye çalışılan, bir türlü hayata geçirilemeyen potansiyellerin anahtarı. Yerli pek çok şirket veri, bulut ve bunların başta KOBİ’ler için çözümler üzerinde çalışıyor. Doğrular yapılırsa, bu şirketler de birlik olur doğru stratejiler uygulanırsa, gerçekten Türkiye bu işten çok karlı çıkar. Yeni rekabet alanları ortak otomobil gibi endüstriler değil. Yapay Zeka, Yazılım Endüstrisi, Dijital Dönüşüm süreçleri. Türkiye’nin bu alanlara yatırım yapması gerekiyor.

Equinix ve Türkiye

Türkiye’ye yatırım yapan Equinix dijital alt yapı konusunda dev şirketlerden biri… Aslıhan Güreşcier, “Bugüne kadar alt yapıya 160-200 milyon dolar yatırımımız var. Yeni yatırımımızla bunu 2’ye katlayacağız” diyor. Bu grubu size tarif etmem gerekirse özellikle kurumsal müşteriler tarafında tüm alt yapı hizmetlerini veriyor. Kendi networkleri üzerinden de bu şirketleri dünyaya bağlıyor. Nasıl derseniz, “Bugün beş kıtadaki 60'tan fazla pazardaki 220'den fazla veri merkezi, Mumbai'den Dublin'e, Singapur'dan Chicago'ya ve Helsinki'den San José'ye kadar işletmeleri, ağları, hizmetleri ve yenilikçileri birbirine bağlıyoruz” diyor Aslıhan Güreşcier.

İnsana güven azalacak!

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier ile biraz da trendler üzerine konuştuk. Onların gözünden kısa bir özet yapayım: “Doğru dijital altyapıyı, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde dinamik olarak dağıtma ve tüketme becerileri, gelecekte rekabet avantajının birincil temeli olacak. Bu kapsamda pek çok kurumun şimdiden, hızlandırılmış bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıktığını gözlemliyoruz. IDC’ye göre 2023 yılına kadar dijital altyapının, tüm BT ve iş otomasyonu girişimleri için her yerde temel platform olacağı öngörülüyor.

-Hibrit çoklu bulut karmaşıklığının üstesinden gelmek, dijital öncelikli başarıyı belirleyecek

İleri seviyedeki Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (AI/ML), Nesnelerin İnterneti (IoT) ile 5G’yi güçlendirecek

-Yeni güvence modelleri, siber güvenlik gündeminin zirvesinde olacak

-Dünya çapındaki işletmeler net sıfıra geçecek

-Hibrit ve çoklu bulut dijital ortamı, ileri seviyedeki Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (AI/ML makine öğrenimi), güvenlik ve sürdürülebilirlik gelecek dönemde dijital altyapıyı belirleyecek”.

-İşletmeler operasyonel açıdan esnek altyapı & uygulamalar talep ettikçe, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka ve makine öğrenimi (AI/ML) daha da gelişecek.

-Bu değişim, operasyonel yetkinlik açısından insan kaynağına olan güveni azaltacak ve değişen kaynak gereksinimlerini otonom bir şekilde öngörebilen ve dinamik biçimde uyum sağlayabilen makine işlemci gücünün daha fazla kullanım alanı bulmasına yol açacak”.

Değişik bir dünya geliyor, herkes kendi yorumunu yapıp sil baştan başlamak zorunda kalacak.