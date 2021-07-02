“Türkiye yeniden gaz fren tartışmalarına girmemeli”

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, kredi kartıyla yapılan bazı tüketim harcamalarında uygulanacak taksit sayısını düşürmesi ve kredili taşıt alımlarına ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.

Usta, “Bir yıl önceki süreçte aşırı kredi genişlemesi yaparak tüketimi kamçılayan hükümet bugün tüketimi kısmaya çalışıyor. Devlet yönetimi öngörülebilirlik ister. Türkiye yeniden gaz fren tartışmalarına girmemelidir. Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde yönetilmelidir” dedi.

Usta, TÜİK’in vatandaşın enflasyonunu yansıtan yeni bir enflasyon hesabı yapmasının önemine dikkat çekerek, gerek emeklilerin gerekse çalışanların maaş artışlarında bu enflasyonun esas alınmasını istedi. “Maaşları sadece enflasyon kadar artırırsanız büyümeden pay vermiyorsunuz demektir” diyen Usta, büyümeden vatandaşın etkilenmesi için büyümenin hiç olmazsa birkaç puanının vatandaşa verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Usta, “Vatandaşa büyümeden pay verilmezse bu büyüme sadece yandaşların büyümesi olur, bankaların büyümesi olur, sadece belli kesimin yüksek gelirli kesimin büyümesi anlamına gelir. Çalışanların çok önemli bir kısmı milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaş alıyorsa o zaman yapılması gereken şey enflasyonun üzerinde bir maaş artışıdır” diye konuştu.

“Afganistan’dan askerlerimizi ne zaman çağıracağız”

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Afganistan’da üstlenmek istediği Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusuna Taliban’ın olumsuz baktığını hatırlatarak, “Taliban, Afganistan’ın bir gerçeğidir. İleride kurulacak hükümette mutlaka herhangi bir şekilde de olsa rolleri olacak. Bugünden Taliban ile bu şekilde karşı karşıya gelmek Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü tarihi kardeşlik ilişkilerini zedeleyecektir” dedi.

Çeviköz, Almanya’nın da askerlerini çektiğini belirterek, “Bu şartlar altında iktidar Mehmetçiklerimizi nasıl Afganistan’da tutmaya devam ediyor? Neyi bekliyoruz? Askerlerimizi ne zaman geri çağıracağız? Türkiye’nin icra ettiği görevin kapsamı nettir ve söz konusu görev Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları çerçevesinde, NATO tarafından üstlenilen yardımlarla ilgilidir. Artık görevin devam etmesinin zarureti ortadan kalkmıştır” dedi.