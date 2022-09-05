Türkiye, yeşil hidrojen ihracatçısı olabilir

“Neron, Roma yanarken keman çalmasıyla ünlüydü. Bugün, bazı liderler daha kötüsünü yapıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla, ateşe benzin döküyorlar. Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dünya genelinde dalgalanırken, bazı ülkelerin büyüyen enerji krizine tepkisi fosil yakıtları ikiye katlamak oldu!”

António Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) 9. Genel Sekreteri

Rusya ve Ukrayna Savaşı ‘enerji güvenliği’ üzerine çok yüksek bir etki alanı yarattı. Savaş; dünya kamuoyunda, enerji verimliliği ile ilgili tedbirler ve hidrokarbon ötesi enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemini daha güçlü görmemizi sağladı. Hal böyle olmakla birlikte, enerjide trilyonlarca dolarlık büyük dönüşümün gerçekleşmesi düşündüğümüzden çok daha zor görünüyor. Orta gelirli gelişmekte olan ekonomilerin genellikle karbon yoğun bir ortamda çalıştıklarını ifade eden EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ile enerji finansmanını ‘Enerjide İnovasyon’ için odağımıza aldık. Çalıştıkları ülkeler arasında değişmekte olan iklim olaylarına karşı çok hassas ülkeler bulunduğunu belirten EBRD Direktörü, Türkiye’nin bu ülkeler kategorisinde yer aldığını ve karbon gündeminin önemli olduğuna işaret etti.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması bir yandan ‘yeşil hidrojen’ kapasitesinin de artması anlamına mı gelecek? Enerji yoğun sektörlerin karbondan uzaklaşmaları Türkiye için hangi açılardan önemli?

Türkiye, yeşil hidrojen ihracatçısı olma potansiyeline sahip. Yerli olarak kullanmanın yanı sıra 2053 ‘net sıfır’ hedeflerine ulaşmada da etkili olacaktır bu tercih. Son 10 yılda, üretimde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle güneş ve rüzgârın artmasıyla, yenilenebilir enerjinin ön plana çıkması memnuniyet verici. Bu potansiyelin tam olarak kullanabilmesi için yenilenebilir enerjide karşılaştığımız sorunların acilen üstesinden gelinmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji projelerine finansman bulunabilmesi için şebeke zorlukları ile idari zorlukların giderilmesi şart.

Enerji Bakanlığı ile çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Enerji verimliliği yatırımlarında rolünüz nasıl?

2053 ‘net sıfır’ hedeflerine yönelik Enerji Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hedefleri yakından takip ediyoruz. Yerel içerik son derece önemli, yenilebilir enerji projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yatırımlara da hızla odaklanıyoruz. Verimlilik alanındaki yatırımlar da ilgi alanımızda. E-mobilite ve dekarbonize ısınma kaynakları bunlar arasında çok önemli bir yere sahip. Özünde, iklime ve enerji güvenliğine fayda sağlayan projeler odağımızda… Enerjide 2040’a kadar karbon seviyesinin yüzde 40’a düşürülmesinde ‘net sıfır’ hedeflerine yönelik iddialı hedeflerimiz var.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ile Türkiye’de enerji finansmanını konuştuk.

Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Burada teknik destek ve finansman sağlama, iklim değişikliğine karşı adaptasyon ve etkilerinin hafifletilmesine yönelik projelerin desteklenmesi bizim için önemli. Strateji geliştirmek özel sektörün bu alandaki katkılarını arttırmak açısında anlamlıdır. Çünkü firmalar ve yatırımcılar uzun vadede belirgin ve net olarak görmeyi isterler sektörümüz aracılığıyla... Enerji dönüşümünde ‘karbon nötr’ bir ekonominin inşası için finans sektörünün rolü çok büyük…

‘‘Net sıfır’ trilyonlar gerektiren bir proje… Bu sürece devletler katılmakla birlikte, finans kuruluşlarının süreçteki etkisi hayli büyük olmalı. Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz yatırımların boyutları nedir?

Evet, kesinlikle. Yılın sonunda Paris Anlaşması’na göre hedeflerimizi revize edeceğiz. 2025 hedeflerimizi geçen yıl yerine getirdik. 5,4 milyar Euro'yu yeşil iklim projelerine yatırdık. Böylece hedeflerimize ulaşmış olduk. Bunun içinde yenilenebilir enerji de var. Tek başına Türkiye bu rakamların yüzde 20’sinden fazlasından sorumlu… Türkiye’de son 12 yılda 7 milyar Euro'luk yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirildi.

Ya ‘İklim Mutabakat Zaptı’ çerçevesindeki faaliyetleriniz nelerdir? Ulusal hükümetimizle çalışmalarınız ne durumda?

Amacımız, iklim teknolojilerinin doğru uygulanması. EBRD ekonomisi içindeki bazı bölgelerde, çelik üretiminde karbona daha fazla bağımlılık söz konusu. Türkiye bunun için iyi bir örnek, bu nedenle karbon yoğun sektörlere odaklandık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile beraber, 2023 dekarbonizasyon yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Bu sektörler içerisinde karbon sıfır mekanizmasını belirlemek için gübre, çelik ve alüminyum gibi sektörlerde uzun vadeli stratejiler kuruyoruz. Bu stratejiler Paris Anlaşması sürecini de hızlandırmayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de çalışıyoruz.

Özel sektör yeşil dönüşümün motoru

Türkiye için enerjide en iyi çözüm, yenilenebilir enerjinin payını arttırmak olmalıdır. HES’te ve rüzgârda zaten çok iyisiniz ama daha fazlasını da yapabileceğinizi düşünüyorum. Son dönemde, yenilenebilir enerji alanında pek fazla yeni yatırım görmüyoruz buna iştahın yeniden artması gerekiyor. En azından son 10 yılın değerlerine yeniden getirmelisiniz ve ancak bu alana yeniden odaklanarak bunu başarabilirsiniz. Türkiye, yenilenebilir enerjide yeterince önemli yatırımlar sağladı. Enerji verimliliği konusunda da Paris Anlaşması önemli bir momentum yarattı. Bu anlaşma sizi daha hırslı yapmalıdır. Türkiye, yenilenebilire odaklanmalıdır. Oldukça güçlü büyüyen bir ülkeniz var. Global ölçekteki finansal konulara özel sektör eliyle çözümler üretmek yerinde olacaktır. Özel sektör yeşil dönüşümün kuvvetli bir motoru olabilir.