Türkiye’de 18 milyon kişi Khan Academy’de 200 milyon ders gördü

STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalçın Taşkent aradı, söze uzaktan eğitimden girdi:

-Dünyada pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri eğitim. Milyonlarca öğrenci örgün eğitimden uzak kalırken, online eğitim platformları umut oldu. Eğitimde dijital dönüşümün ilk kez bu kadar görünür olduğu dönemde Khan Academy ilk sıraya oturdu.

Khan Academy’den her ay 45 dilde, 190 ülkede 100 milyon öğrenci ve 3 milyon öğretmenin faydalandığını belirtti:

-Khan Academy’yi Türkçeleştirerek dünyanın sayılı dijital içerik kütüphanelerinden birini sunduğumuz için mutlu ve gururluyuz.

Derslerin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında EBA üzerinden öğrenci ve öğretmenlere ulaştığını bildirdi:

-Ayrıca https://tr.khanacademy.org web sitemizin trafiği de bu dönemde 4 kat yükseldi.

Khan Academy’nin Salman Khan tarafından Silicon Valley’de kurulduğunu anımsattı:

- Bilgiyi herkes için erişilir kılma hayaliyle başlayan Khan Academy, 2008 yılında küçük bir ekiple, kâr amacı gütmeyen dijital platform olarak hayata geçti. Kısa sürede tüm dünyada sosyal girişime dönüştü.

Khan Academy’nin eğitim içeriğinin 300 kişiye ulaşan bir akademik kadro tarafından hazırlandığına işaret etti:

- Khan Academy’yi destekleyenler arasında Bill ve Melinda Gates Vakfı, Google, Bank of America, Netflix’in kurucusu Reed Hasting, Carlos Slim Vakfı da yer alıyor.

Khan Academy’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin 2012 yılından beri STFA Eğitim Vakfı tarafından desteklendiğinin altını çizdi:

- Ülkemizde 600’den fazla gönüllünün de katkılarıyla hazırlanan 10 bine yakın ders videosu ve 100 bin etkileşimli araştırma Türkçe olarak kullanıcılarla buluşuyor.

Khan Academy’nin ilkokuldan üniversite seviyesine kadar uzandığına vurgu yaptı:

- Matematikten sanata, finanstan sağlığa birçok konuda bireyin seviyesini tespit ederek en uygun içeriklere yönlendirebilen yapay zekaya sahip platform ile kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunuluyor.

Pandemi döneminde Khan Academy’nin Türkiye’de 70 milyon ders verdiğini paylaştı:

-Khan Academy, ülkemizde uzaktan, yüz yüze veya hibrit eğitim modelinde örgün eğitimi destekleyen en önemli kaynak haline geldi. Ülkemizde 18 milyon insanın faydalandığı bu platformdan 200 milyondan fazla ders verildi.

Alp Taşkent, bu bilgilendirme sonrası beni arama nedenini açtı:

- Khan Academy’nin sunduğu ücretsiz ve reklamsız platformun daha çok öğrenci, öğretmen ve velimize ulaşmasını istiyoruz. Pandemi döneminde 70 milyon derse ulaşmak bizi mutlu etse de, bilinirliğin artmasıyla bu sayının 700 milyona ulaşabileceğini öngörüyoruz.

Khan Academy’ye daha çok kişinin ulaşmasına katkı için adresleri paylaşmakta yarar var:

• Instagram, Facebook: @khanacademyturkce

• Twitter: @khanacademytr

• www.khanacademy.org.tr

• info@khanacademy.org.tr

Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, iktisadi bilimler, bilgisayar bilimleri, uzay bilimleri, organik kimya, sanat tarihine kadar geniş yelpazeli bu platformdan daha çok yararlanmak gerekmez mi?

Öğrenen birey kendi öğrenme sürecini yönetsin

STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalçın Taşkent, Khan Academy Türkçe Direktörü ve STFA Eğitim Vakfı Genel Müdürü Alp Köksal’ın platformla ilgili mesajını da gönderdi. Köksal, şu noktanın altını çizdi:

- Khan Academy ile eğitim zamandan ve mekandan bağımsız, veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor. Bu dönemde yaşanan olumsuzluklar bir yana dünyamız için olumlu bir çıktının öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını sahiplenmeleri olduğuna inanıyoruz.

Köksal, hedeflerini ortaya koydu:

- Amacımız Khan Academy ile öğrenen bireylerin kendi öğrenme sürecini yönetebilen kişilere dönüşmeleri. Böylelikle hem tam öğrenme, hem de hayat boyu öğrenme kavramları içselleştirilebilir.

İtaat et rahat et

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün hayatını Armağan Tokdemir’in kızı Deniz Tokdemir’le birleştirdiği nikah töreni için Four Seasons İstanbul Bosphours’tayız.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kıydığı nikahın şahitliklerini son Başbakan, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptı.

Binali Yıldırım, nikah cüzdanını verirken Deniz-Mehmet Küçük çiftine sordu:

- Uzun ince bir yolculuğa hazır mısınız?

“Evet” yanıtını aldıktan sonra sürdürdü:

- Zorluklar paylaştıkça azalır, mutluluk paylaştıkça çoğalır...

Mehmet Küçük’e döndü:

- Evliliğin sırrını öğrendin mi?

Yanıt beklemeden tavsiyesini aktardı:

- İtaat et, rahat et.

Gelinin gülümsemesi üzerine tavsiyeye ekleme yaptı:

- Gelin hanım, havaya girmek yok. İkiniz de "peki" demeyi bileceksiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikahlarda öne çıkardığı tavsiyeyi de ihmal etmedi:

- Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge gelir, gerisi Allah kerim.

Soruyla noktayı koydu:

- Anladınız değil mi?