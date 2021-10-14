Türkiye’de 21 otel için proje inceliyor görüşme yapıyoruz

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu, Harvard Üniversitesi’nden (ABD) MBA almış Yiğit Sezgin, turizm sektöründe kariyer basamaklarını çıkarken Japonya’dan ABD’ye, Singapur’dan Katar’a farklı ülkelerde görev yaptı.

2016’ta Türkiye’ye dönme kararı aldı, uçak İstanbul’a doğru inişe geçtiğinde Atatürk Havalimanı’ndaki kanlı saldırı bilgisi kokpite ulaştı. Bunun üzerine Yiğit Sezgin’in de yolcuları arasında bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildi ve indi.

Sezgin, İstanbul’da kalmadan doğrudan tatile çıktı. Güney’de tekneyle denize açıldı. Fethiye’de bir tesiste konakladı. O günlerde yolu Bilgili Holding’le kesişti. Bilgili Grubu’na ait BLG adlı fonun başına geçti. Bu işine başlamadan 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu.

Vodafone Arena önündeki bombalı saldırı, Reina saldırısı art arda yaşandı. Üstüne 2018 yılı yaz aylarındaki döviz dalgası gündeme geldi.

Bu dönemde dünyanın önde gelen ve birçok markayı bünyesinde bulunduran Fransız turizm devi Accor Grubu’ndan teklif aldı:

- Accor Grubu, strateji değişikliği kararı aldı. Bu değişim döneminde bizimle çalışır mısınız?

Bu teklifi aldığında şöyle düşündü:

- Marriott Grubu’nda çıraklık dönemimi geçirdim. Daha sonraki işlerimde kalfalık dönemim tamamlandı. Şimdi artık benim için ustalık dönemi.

Yiğit Sezgin, Accor Grubu’na Chief Commercial Officer (COO-Dünya Ticaret Başkanı) olarak geçti. Görevini Dubai’deki bölge merkezinden yürüten Sezgin’le İstanbul’da buluştuk. Strateji değişikliğini şöyle özetledi:

- Accor Grubu’nun 3 yıl önce 20 farklı otel markası vardı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki otellerin bir bölümünde varlık sahibiydi. Varlıkların satışına karar verildi. CEO’muz şu mesajın altını çizdi: Grubu daha da globalleştirmek istiyorum.

Varlık satışından elde edilen fonun yeni otel markalarının alımında kullanıldığını kaydetti:

- O dönemde Swiss, Mövenpcik, Raffles, Fairmont, Banyan Tree, Rixos gibi markalar Accor Grubu’na katılmış oldu.

Varlıkların son durumuna işaret etti:

- Accor Grubu, farklı ülkelerde elindeki değişik markalarla işlettiği otellerin varlıklarına, yani binalarına sahip veya ortaktı. İşletilen otellerin yüzde 50’sinde varlık sahibi ya da ortağı konumundaydı. Bu oran yüzde 2’ye indi.

Yeni markaların alınmasıyla birlikte portföyün çok genişlediğini vurguladı:

- Accor Grubu, 36 saatte bir markalarımızdan birinin dünyanın farklı ülkelerinde otel açılışı oluyor.

Ardından Türkiye’ye dönük planlarını paylaştı:

- İstanbul, Bodrum, Bursa ve Kapadokya’da oteller işletmek üzere girişimlerimiz, görüşmelerimiz var.

Accor Grubu yönetiminin Türkiye’deki görüşmeleri yürütülmesini kendisine bıraktığını aktardı:

- Delano ve Swiss markalarımızla Uludağ’a giriyoruz. Swiss’i Çeşme, Antalya ve Kapadokya’da da konumlandıracağız. Bodrum’da da Raffles ve Delano planımız var. Türkiye’de 15 otel için imza attık, 20-21 kadar proje için de görüşüyoruz.

Türkiye’deki mevcut durumlarının altını çizdi:

- Türkiye’de aralarında Swissotel, Novotel, Ibis, Mövenpick, Fairmont, MGallery, Mercure, Rixos gibi zincirlerin aralarında olduğu 13 markamızla varız. Toplam 54 oteli işletiyoruz. Türkiye’de ayrıca “operasyon ofisi”miz de bulunuyor.

COVID-19 krizi dünyada da, Türkiye’de de en fazla turizm sektörüne, otel ve turistik tesislere, restoranlara darbe vurdu.

Türkiye’de güneydeki oteller toparlanmaya başlasa da, şehir otellerindeki sıkıntının kolay aşılamayacağı görülüyor.

Accor Grubu’nun bu ortamda 15 otel için imza atması, 20-21 projeye dönük görüşmeler yapması, turizmin geleceğine dönük umut veriyor.

Tersane İstanbul’da müthiş projeler var

ACCOR Grubu Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, Türkiye’de açılışı yakın olan yeni otellere işaret etti:

- Swissotel Uludağ, bu kış kapılarını açacak. Swissotel Çeşme otelimiz 2022 yazında hizmete girecek.

Rixos’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin yürüttü Tersane İstanbul projesine işaret etti:

- Haliç’teki Tersane İstanbul’la ilgili sektörde ses getirecek müthiş projeler gündemimizde bulunuyor.

Dijitalleşme otelleri de değiştiriyor

ACCOR Grubu Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, dünyada otelcilik trendlerinde önemli değişimler yaşandığını belirtti:

- Eskiden trendleri kalıplar belirlerdi, günümüzde tamamen kullanıcının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekilleniyor.

Dijitalleşme etkisine işaret etti:

- Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği rahatlık, bilgiye ve taleplere hızlıca ulaşabilme arzusu otelcilik sektörüne çok hızlı bir şekilde yansıyor.

İnterneti örnek gösterdi:

- Eskiden otellerde internet ücretliydi. Şimdi elektrik ve su kadar elzem olduğu için tamamen ücretsiz sunuluyor.

Dünyada 5 bin 100’ü aşkın oteli işletiyor

ACCOR Grubu Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, grubun bazı verilerini paylaştı: