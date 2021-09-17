Türkiye’de 3 şirket aldı, yenileri için radarı açık tutuyor

ROBERT Kolej, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Ekonomi Bölümü mezunu olan, Columbia Business School’da MBA yapan Reyhan Baylan, uzun bir uçak yolculuğu sırasında Applied Value Group (AVG) Kurucusu ve Başkanı Bruce Harvey Grant’la tanıştı.

Lehman Brothers New York’ta 4 yıl çalışan, Türkiye’de uluslararası şirketlerde çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunan, bir ara Garanti Bankası’nın alternatif yatırım fonunu yöneten Reyhan Baylan, yeni karar aşamasındaydı. Grant’a Türkiye’de daha üst pozisyonlar için teklif aldığı uluslararası şirketleri aktarıp sordu:

- Bana tavsiyeniz nedir? Hangi şirketle kariyer yolculuğuma devam edeyim?

Grant, Baylan’a tavsiye vermek yerine yeni öneride bulundu:

- Siz boşverin sözünü ettiğiniz şirketlerde yönetici olmayı. Gelin birlikte çalışalım.

Baylan şaşkınlıkla sordu:

- Applied Value Group’un Türkiye’de ofisi, şirketi var mı?

Grant, yanıtladı:

- Henüz Türkiye’de yokuz. Türkiye ofisimizi siz kurup başına geçeceksiniz.

Baylan, soruyla sürdürdü:

- Türkiye’ye hiç geldiniz mi? Türkiye’de ofis açma, şirket kurma, şirket satın alma planınız var mıydı?

Grant, şu yanıtı verdi:

- Türkiye’ye 10 yıl önce gelmiştim. Ülkeniz hakkında fazla bilgim yok. Türkiye’de ofis açma, şirket kurma ve yatırım planım da yoktu. Sizinle sohbet ederken şu anda karar verdim.

Baylan, Grant’ın teklifini kabul etti:

- 2019 yılında Applied Value Group Türkiye’yi kurdum ve Genel Müdürü oldum.

StilSOS adlı girişimi başlatıp, Galata Business Angels’dan yatırım almış olan Baylan, ofisi açarken Applied Value Group’a Türkiye’deki ilk yatırımını yaptırmak için de kolları sıvadı:

- İzmir’de hastane yatağı üreten Kenmak’ın satın alınmasını önerdim. Başkanımız Grant kabul etti. İlk yatırımı Kenmak’ı satın alarak yaptık.

Grant, Baylan’a ilk yatırım için teşekkür etti:

- Türkiye’de tüm yetki sende. Kenmak doğru bir seçimdi. Yabancıların çoğu Türkiye’ye yatırım konusunda tedirginlik yaşarken biz, “En uygun zaman şimdi. Üstelik şirket değerleri de uygun” diye düşünüp hareket ettik.

Baylan, Applied Value Group’un Türkiye’ye dönük ikinci yatırım adımı için de yine sağlık sektörünü seçti:

- Türk-Amerikan sağlık hizmeti IoT şirketi Medrics’e kaynak sağlayıp, yatırımı tamamladık.

Baylan, Bruce Harvey Grant ve İsveç eski Başbakanı Carl Bildt’le birlikte buluştuğumuzda Türkiye’deki toplam yatırımlarını paylaştı:

- Türkiye’deki 3’üncü yatırımımız Sourcing Value oldu. Applied Value Group’un ülkemize yatırımı şu ana kadar 6-7 milyon dolar buldu.

Ardından ekledi:

- Türkiye’deki yatırımlarımız, şirket alımlarımız sürecek. Yatırımlarımız yıl sonuna kadar 10 milyon doları bulabilir.

2025 yılı hedefine işaret etti:

- 2025 yılına kadar Türkiye’ye 30-40 milyon dolar yatırım yapmış olmayı planlıyoruz.

Reyhan Baylan ile Bruce Grant’ın uzun uçak yolculuğunda tanışmaları, hiç akıllarında yokken Applied Value Group’un Türkiye’ye gelmesini, yatırım yapmasını sağladı.

Grup, Baylan’ın rehberliğinde Türkiye’de yeni şirketler almak için radarını açık tutuyor…

Enerjinin 15 milyar doları konuta gidiyor ‘Yes-TR’ye geçelim

ZEROBUILD Türkiye’21 Sıfır Enerji Binalar Forumu Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, 22-26 Eylül 2021’de görüntülü platformda gerçekleşecek bu yılki zirveye hazırlanırken Türkiye’nin enerji tüketimindeki bir kalemi yeniden gözden geçirdi:

- Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bir kısmını ithal ediyoruz. Sadece binalarda kullanmak üzere her yıl 15 milyar dolarlık enerji ithal ediyoruz.

Küresel ısınmayla birlikte enerji verimliliğinin artırılması, fosil yakıt kullanımının sıfırlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılmasının dünyanın gündeminde olduğunu irdeledi:

- Dünyada birçok başarılı örneği bulunan, pek çok ülkenin eylem planlarında yer alan “Sıfır Enerji Binalar”a dönüşüm büyük önem taşıyor.

“Sıfır Enerji Bina”nın tanımına yeniden baktı:

- Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan, bu ihtiyacını da yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binalar “sıfır eneri” olarak tanımlanıyor.

Binaların sera gazı etkisi üzerinde durdu:

- Türkiye’de nihai enerji tüketiminin yüzde 37’si binalarda gerçekleşiyor. Binalar, sera gazlarının da yüzde 30’undan sorumlu bulunuyor. Bu nedenle “yeşil bina” kavramı çok daha fazla konuşulur duruma geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimlerini anımsadı:

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin-verimli kullanılması amacıyla “Enerji Kimlik Belgesi”ni hayata geçirdi.

Zorunlu olan “Enerji Kimlik Belgesi”nin yanısıra gönüllülük esasına dayalı “Yes-TR”ye odaklandı:

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca, gönüllülük esasına dayalı “Yeşil Enerji Sertifikası-Türkiye”ile Türkiye’ye özgü marka değeri olan sürdürülebilir yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulmasını hedefledi.

Yeri gelmişken dünyadaki iki uygulamanın altını çizdi:

Dünyadaki örneklere bakıldığında karşımıza “Pasif Ev Sertifikası” çıkıyor. Bu sertifika, “Pasif Ev enstitüsü” tarafından oluşturulmuştu.

“Pasif Ev Sertifikası” “Pasif Ev enstitüsü” Dünya Bankası bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) de “EDGE Sertifikası” geliştirdi. EDGE (Daha fazla verimlilik için tasarımda mükemmellik) yeni nesil yeşil bina sertifikasyonuna hız, Pazar bilgisi ve yatırım odağı getirmek üzere oluşturulmuş.

Sözün kısası, 22-26 Eylül 2021’de görüntülü platformda gerçekleşecek “ZeroBuild Türkiye’21 Sıfır Enerji Binalar Forumu”nu izleyin…