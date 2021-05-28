Türkiye’de 3.5 milyon üyeye ulaştı, stüdyo yatırımı için karar aldı

NETFLIX’in sohbet toplantısını izlemek için gönderdikleri linki tıkladım, ekrana yansıyan görüntüdeki mesaj dikkatimi çekti:

İstanbul’dan Göbeklitepe’ye, Netflix’in Turizme Katkısı

Netflix Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili ve Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, 2 milyarı aşan nüfusu kapsayan 8 ülkede Netflix Türkiye için yaptırılan araştırmanın sonuçlarını paylaşmak üzere ekrana çıktı.

Artanç Savaş, gazeteci Nilay Örnek’in moderatörlüğünü yürüttüğü online buluşmada söz Netflix Türkiye’den haberler vererek girdi:

-Eylül 2021’de Türkiye’de 5’inci yılımız dolacak. Türkiye’deki üye sayımız 3.5 milyona ulaştı. Türkiye ofisimizi İstanbul’da açıyoruz. Ayrıca, ülkemizde film stüdyosu yatırımı yapacağız. Karar, bize bu sabah bildirildi. Stüdyo yatırımı yerini daha sonra açıklayacağız.

Netflix’in 190 ülkede 208 milyon üyesinin olduğunu belirtti:

-Türkiye’de orijinal yapıma yöneldik. Türkiye’deki içerik yatırımlarımız giderek artacak. Bu yapımları 30’a yakın farklı dilde 190 ülkededeki izleyicilerimize ulaştırıyoruz.

Son 15-20 yılda Türk yapımlarının çok başarılı olduğunu anımsattı:

-Türk yapımları dünyada büyük izleyici kitlesine ulaştı, başarılı işler yapıldı. Bizim de kendi yapımlarımızın yanısıra “Made ın Turkey” koleksiyonumuzda 100’lerce yapım var.

Pelin Mavili araya girdi:

-Türkiye’de yaratıcı endüstri çok başarılı idi. Bu, Netflix için motive edici oldu.

Mavili, ardından ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç ve Suudi Arabistan’da 8 bin 274 Netflix üyesiyle görüşülerek yapılan araştırmaya geçti:

Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 54’ü pandemi sonrası Türkiye’ye turist olarak seyahat etmek istediğini bildirdi. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında bu oran yüzde 25.

Geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan pek çok kişinin Netflix sayesinde bu yapımları keşfetmeye başladıkları anlaşılıyor. 8 ülkedeki katılımcıların yüzde 47’si, “Netflix’te karşıma çıkmasaydı Türk yapımlarını izlemek aklıma gelmezdi” diyor.

Netflix’deki Türk yapımlarını izlemeyen üyelerin yüzde 23’ü Türkiye’ye kültürel anlamda yakınlık duyarken, yerli yapımları izleyenler arasında bu oran yüzde 46’ya kadar çıkıyor.

Bu noktada şu notu ekledi:

-Sosyal medyadaki paylaşımlarda, “Netflix’te Atiye’yi izledim, Göbeklitepe’yi görmeye geldim” diyenleri görüyoruz.

Artanç Savaş, şu verinin altını çizdi:

-“Türk insanıyla tanışmak, arkadaş olmak veya birlikte iş yapmak isterim” diyenlerin oranı da izlemeyenlere göre yüzde 15 daha yüksek.

Pelin Mavili bir veri daha ekledi:

-Türk yapımlarını izleyen her iki Netflix üyesinden biri Türkiye’de üretilen mal ve hizmetleri satın alma isteği duyarken, izlemeyenler arasında bu oran 3’te 1’in altına düşüyor.

Netflix’in stüdyo yatırımı kararı alması, Türkiye’deki dizi ve film sektörünün dünyaya dönük iş yapma potansiyelini ortaya koyuyor…

Netflix’in Türkiye’de önümüzdeki dönemde daha fazla film-dizi yapımını finanse edip, dünyaya sunacağı anlaşılıyor…

‘Fatma’ 36 ülkede ‘top 10’ listesine girdi

NETFLIX Türkiye İletişim Müdürü Artaç Savaş, yerli yapımlarla ilgili şu verileri paylaştı:

Başrolünü Burcu Biricik’in üstlendiği “Fatma” dizisi daha ilk ayında 36 ülkede Netflix’in “top 10” listesine girdi.

Mart ayında yayınlanan, başrolünü Çağatay Ulusoy’un oynadığı “Kağıttan Hayatlar” filmi bugüne kadar 47 ülkenin “top 10” listesine girdi. Bu ülkeler arasında Arjantin, Fransa, İspanya, İsrail, Yunanistan, Suudi Arabistan, Avusturya, Portekiz, Mısır, Meksika var.

Dizileri izleyip Türkçe dersleri alan üyeler var

NETFLIX Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, Netflix’in geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği “Şimdi Onlar Altyazılı İzlesin” kampanyasını anımsattı:

-Yurt dışında Türk yapımlarını izleyen yaklaşık her iki kişiden bu yapımları orijinal Türkçe seslendirme üzerine kendi dillerindeki altyazıları seçerek izliyor. Netflix çeşitli ülkelerdeki izleyicilerinden zaman zaman “Türkçe dersleri almaya başladık” mesajları geliyor.

Türk yapımlarına ilginin Netflix’i daha fazla yatırım için cesaretlendirdiğini kaydetti:

-Anadolu coğrafyası henüz anlatılmamış sayısız hilayeye ev sahipliği yapıyor. Biliyoruz ki anlatacaklarımız çok, izleyenler ise dünya kadar.

Ürün yerleştirip Para almak yok

NETFLIX Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili ve İletişim Müdürü Artanç Savaş, Netflix’te izlenen Türk dizi ve filmlerinin Türk ürünlerine talebi artırdığını belirtince sordum:

-Netflix’in film ve dizilere ürün yerleştirme politikası nasıl?

Artanç Savaş yanıtladı:

-Netflix’te film ve dizilere para karşılığı ürün yerleştirmesi söz konusu değil. Yalnız ülkemizin otantik ürünlerinin film ve dizilerde görünür olmasını istiyoruz.

İstihdama da Katkımız oluyor

NETFLIX Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, dizi ve film setlerinde 100’lerce kişinin görev aldığına işaret etti:

-Netflix, Türkiye’deki yapımlarla istihdama da katkıda bulunuyor.

Pandemi nedeniyle yaptıkları desteği anlattı:

-Pandeminin ilk aylarında film ve dizilerde kamera arkasında çalışanlar işsiz dönem geçirdi. Bu dönemde Netflix’in dizi ve filmlerinde görev almış ayrımı yapmadan kişi başına 2 bin 500 liralık destek verdik. Kamera arkasındakilere pandemi desteğimiz 6 milyon lirayı buldu.