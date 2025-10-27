Türkiye’de asgari ücret, emekli aylıkları ve enflasyon gerçeği
Asgari ücret ve emekli aylıkları, Türkiye’de gelir dağılımının en alt katmanını oluşturan geniş bir nüfusun yaşam standardını belirleyen temel göstergelerdir.
Bu göstergeler aynı zamanda iç talep, tüketim harcamaları ve sosyal refahın düzeyi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.
2017–2024 yılları arasında uygulanan ücret politikaları incelendiğinde, enflasyon oranları ile asgari ücret ve emekli aylıklarındaki artışların birçok yıl paralel seyretmediği, özellikle seçim dönemleri ile ekonomik gelişmelerin bu süreci şekillendirdiği görülmektedir.
Yıllar itibarıyla enflasyon ve asgari ücret artış oranları
2017
Enflasyon:
%15,47 – Asgari ücret artışı: %7,9
Enflasyonun yarısının altında artış, reel kayıp yaşanmıştır.
2018 (Genel seçim yılı)
Enflasyon:
%33,64 – Asgari Ücret Artışı: %14,2
Kur şoku ortamında yapılan zam enflasyonun çok altında kalmıştır.
2019 (Yerel seçim yılı)
Enflasyon:
%7,36 – Asgari Ücret Artışı: %26,1
Artış enflasyonun yaklaşık üç katı olmuş, çalışan lehine gerçekleşmiştir.
2020
Enflasyon:
%25,15 – Asgari ücret artışı: %15,1
Enflasyonun altında kalan artış net reel kayba yol açmıştır.
2021
Enflasyon:
%79,89 – Asgari ücret artışı: %21,6
Yüksek enflasyon karşısında ücret artışı yetersiz kalmış, alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür.
2022 (Seçim öncesi dönem)
Enflasyon:
%97,72 – Asgari ücret artışı: %94,6
Artış enflasyona yakın seyretmiş ancak önceki yılların kayıplarını tam olarak telafi edememiştir.
2023 (Genel seçim yılı)
Enflasyon: %44,22 – Asgari ücret artışı: %107
Tarihi düzeyde bir artış yapılmış ve enflasyon oranı iki katına yakın aşılmıştır.
2024 (Yerel seçim yılı)
Enflasyon: %28,52 – Asgari ücret artışı: %49,1
Artış enflasyonun belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmiştir.
Analiz: Seçim döngüleri ve ücret politikaları
Veriler, seçim yıllarında asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini, seçim olmayan yıllarda ise ücretlerin büyük ölçüde enflasyon karşısında eridiğini göstermektedir.
Bu durum, ücret politikalarının dönemsel olarak farklılaştığını ve özellikle seçim yıllarında çalışanların alım gücünü artırmaya yönelik güçlü adımların atıldığını ortaya koymaktadır.
Ancak bu artışlar dahi, geçmiş yıllardan taşınan reel kayıpları telafi etmeye her zaman yetmemiştir.
Özellikle 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan kayıplar, sonraki yıllarda yapılan yüksek oranlı zamlara rağmen çalışanların alım gücünü kalıcı biçimde aşağı çekmiştir.
Emekli aylıkları ve yapısal kayıplar
Asgari ücret artışları nispeten öne çıkarken, emekli aylıklarındaki artış oranları aynı dönemde çoğu kez enflasyonun altında kalmıştır. Bu durum, sabit gelirli kesim açısından birikimli bir refah kaybına yol açmış, özellikle seçim dönemleri dışında emekli gelirlerinde belirgin reel düşüşlere neden olmuştur. Bugün Türkiye’de emeklilerin önemli bir bölümü temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta, alım gücü tarihsel düzeyde gerilemiş bulunmaktadır.
Alım gücündeki erozyonun temel nedeni
Son sekiz yılın verileri birlikte değerlendirildiğinde, ücretlerde yalnızca belirli yıllarda sağlanan yüksek artışların, geçmiş dönemlerden gelen kayıpları telafi etmeye yetmediği görülmektedir. Her ne kadar seçim yıllarında yapılan yüksek zamlar dikkat çekse de bu artışların etkisi, seçim dışı yıllarda enflasyonun gerisinde kalan dönemsel artışlar nedeniyle büyük ölçüde nötrlenmiştir. Bu nedenle bugün hem asgari ücret seviyeleri hem de emekli aylıkları, resmi verilere göre dahi yüksek seyreden enflasyon karşısında reel anlamda gerilemiş durumdadır.
2026’ya yönelik beklentiler ve yapısal perspektif
2026 yılı seçim takviminin bulunmadığı bir dönemdir ve bu durum ücret politikalarının siyasi etkilerden bağımsız olarak makroekonomik hedeflere göre şekillenip şekillenmeyeceğini gösterecek önemli bir test olacaktır.
Eğer 2026’da asgari ücret artışı yalnızca hedeflenen enflasyon oranında tutulur ve geçmiş yıllardan devreden kayıplar telafi edilmezse, asgari ücretin ve emekli aylıklarının reel alım gücündeki düşüşün devam edeceği değerlendirilebilir.
Benim görüşüme göre, 2026 yılı yalnızca ücretlerin nominal düzeyi açısından değil, ücret politikasının yapısal niteliği açısından da belirleyici olacaktır.
Eğer geçmiş yıllarda yaşanan kayıplar dikkate alınmadan yalnızca enflasyon hedefi kadar artış yapılırsa, asgari ücret ve emekli gelirlerinin satın alma gücü gerilemeye devam edecektir.
Bu da ücret politikasının seçimlere duyarlı, fakat seçim dışı dönemlerde refah kaybını gözetmeyen geçici bir araç olarak algılanmasına neden olabilir.
Sonuç
2017–2024 dönemi verileri, Türkiye’de ücret politikalarının dalgalı bir seyir izlediğini ve özellikle seçim dönemlerinde hızlandığını göstermektedir. Ancak seçim dışı dönemlerde yaşanan enflasyon baskısı ve sınırlı artışlar, çalışanların ve emeklilerin alım gücünde kalıcı bir erozyon yaratmıştır. Bu tablo, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde gelir politikalarında öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve reel refah korunması prensiplerine dayalı yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine işaret etmektedir.
|Borsa
|10.941,79
|3,14 %
|Dolar
|41,9391
|-0,15 %
|Euro
|48,7999
|-0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1637
|0,08 %
|Altın (GR)
|5.545,78
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.112,60
|0,01 %
|Brent
|65,2400
|-0,15 %