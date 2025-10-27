Türkiye’de asgari ücret, emekli aylıkları ve enflasyon gerçeği

Asgari ücret ve emekli aylık­ları, Türkiye’de ge­lir dağılımının en alt katmanını oluş­turan geniş bir nü­fusun yaşam stan­dardını belirleyen temel göstergeler­dir.

Bu göstergeler aynı zamanda iç talep, tüke­tim harcamaları ve sosyal re­fahın düzeyi üzerinde doğru­dan etkiye sahiptir.

2017–2024 yılları arasın­da uygulanan ücret politika­ları incelendiğinde, enflas­yon oranları ile asgari ücret ve emekli aylıklarındaki ar­tışların birçok yıl paralel sey­retmediği, özellikle seçim dönemleri ile ekonomik ge­lişmelerin bu süreci şekillen­dirdiği görülmektedir.

Yıllar itibarıyla enflasyon ve asgari ücret artış oranları

2017

Enflasyon:

%15,47 – Asgari ücret artı­şı: %7,9

Enflasyonun yarısının al­tında artış, reel kayıp yaşan­mıştır.

2018 (Genel seçim yılı)

Enflasyon:

%33,64 – Asgari Ücret Artı­şı: %14,2

Kur şoku ortamında yapılan zam enflasyonun çok altında kalmıştır.

2019 (Yerel seçim yılı)

Enflasyon:

%7,36 – Asgari Ücret Artışı: %26,1

Artış enflasyonun yaklaşık üç katı olmuş, çalışan lehine gerçekleşmiştir.

2020

Enflasyon:

%25,15 – Asgari ücret artı­şı: %15,1

Enflasyonun altında kalan artış net reel kayba yol açmış­tır.

2021

Enflasyon:

%79,89 – Asgari ücret artı­şı: %21,6

Yüksek enflasyon karşısın­da ücret artışı yetersiz kalmış, alım gücü ciddi ölçüde düş­müştür.

2022 (Seçim öncesi dö­nem)

Enflasyon:

%97,72 – Asgari ücret artışı: %94,6

Artış enflasyona yakın sey­retmiş ancak önceki yılların kayıplarını tam olarak telafi edememiştir.

2023 (Genel seçim yılı)

Enflasyon: %44,22 – Asgari ücret artışı: %107

Tarihi düzeyde bir artış ya­pılmış ve enflasyon oranı iki katına yakın aşılmıştır.

2024 (Yerel seçim yılı)

Enflasyon: %28,52 – Asgari ücret artışı: %49,1

Artış enflasyonun belirgin şekilde üzerinde gerçekleş­miştir.

Analiz: Seçim döngüleri ve ücret politikaları

Veriler, seçim yıllarında as­gari ücret artışlarının enflas­yonun üzerinde gerçekleşti­ğini, seçim olmayan yıllarda ise ücretlerin büyük ölçüde enflasyon karşısında eridiğini göstermektedir.

Bu durum, ücret politikala­rının dönemsel olarak farklı­laştığını ve özellikle seçim yıl­larında çalışanların alım gü­cünü artırmaya yönelik güçlü adımların atıldığını ortaya koymaktadır.

Ancak bu artışlar dahi, geç­miş yıllardan taşınan reel ka­yıpları telafi etmeye her za­man yetmemiştir.

Özellikle 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan kayıplar, sonraki yıllarda ya­pılan yüksek oranlı zamlara rağmen çalışanların alım gü­cünü kalıcı biçimde aşağı çek­miştir.

Emekli aylıkları ve yapısal kayıplar

Asgari ücret artışları nispe­ten öne çıkarken, emekli ay­lıklarındaki artış oranları ay­nı dönemde çoğu kez enflas­yonun altında kalmıştır. Bu durum, sabit gelirli kesim açı­sından birikimli bir refah kay­bına yol açmış, özellikle seçim dönemleri dışında emekli ge­lirlerinde belirgin reel düşüş­lere neden olmuştur. Bugün Türkiye’de emeklilerin önem­li bir bölümü temel ihtiyaçla­rını karşılamakta zorlanmak­ta, alım gücü tarihsel düzeyde gerilemiş bulunmaktadır.

Alım gücündeki erozyonun temel nedeni

Son sekiz yılın verileri bir­likte değerlendirildiğinde, üc­retlerde yalnızca belirli yıllar­da sağlanan yüksek artışların, geçmiş dönemlerden gelen kayıpları telafi etmeye yetme­diği görülmektedir. Her ne ka­dar seçim yıllarında yapılan yüksek zamlar dikkat çekse de bu artışların etkisi, seçim dışı yıllarda enflasyonun gerisin­de kalan dönemsel artışlar ne­deniyle büyük ölçüde nötrlen­miştir. Bu nedenle bugün hem asgari ücret seviyeleri hem de emekli aylıkları, resmi verile­re göre dahi yüksek seyreden enflasyon karşısında reel an­lamda gerilemiş durumdadır.

2026’ya yönelik beklentiler ve yapısal perspektif

2026 yılı seçim takviminin bulunmadığı bir dönemdir ve bu durum ücret politikaları­nın siyasi etkilerden bağım­sız olarak makroekonomik hedeflere göre şekillenip şe­killenmeyeceğini gösterecek önemli bir test olacaktır.

Eğer 2026’da asgari üc­ret artışı yalnızca hedeflenen enflasyon oranında tutulur ve geçmiş yıllardan devreden ka­yıplar telafi edilmezse, asgari ücretin ve emekli aylıklarının reel alım gücündeki düşüşün devam edeceği değerlendiri­lebilir.

Benim görüşüme göre, 2026 yılı yalnızca ücretlerin nomi­nal düzeyi açısından değil, üc­ret politikasının yapısal ni­teliği açısından da belirleyici olacaktır.

Eğer geçmiş yıllarda yaşa­nan kayıplar dikkate alınma­dan yalnızca enflasyon hede­fi kadar artış yapılırsa, asga­ri ücret ve emekli gelirlerinin satın alma gücü gerilemeye devam edecektir.

Bu da ücret politikasının se­çimlere duyarlı, fakat seçim dışı dönemlerde refah kaybı­nı gözetmeyen geçici bir araç olarak algılanmasına neden olabilir.

Sonuç

2017–2024 dönemi verileri, Türkiye’de ücret politikaları­nın dalgalı bir seyir izlediğini ve özellikle seçim dönemle­rinde hızlandığını göstermek­tedir. Ancak seçim dışı dö­nemlerde yaşanan enflasyon baskısı ve sınırlı artışlar, ça­lışanların ve emeklilerin alım gücünde kalıcı bir erozyon ya­ratmıştır. Bu tablo, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde gelir politikalarında öngörülebilirlik, sürdürülebi­lirlik ve reel refah korunması prensiplerine dayalı yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerekti­ğine işaret etmektedir.