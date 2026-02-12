Türkiye’de emekli sayısı artmayacak azalacak!

Türkiye’de emek­lilik sistemi uzun süredir tek bir söylem üzerinden tartışılıyor:

“Emekli sayısı çok arttı, çalışan sayı­sı azalıyor, sistem bu yükü kaldıramaz, böyle giderse SGK batar.”

Oysa Sosyal Güven­lik Kurumu’nun ya­yımladığı veriler ve son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler birlik­te değerlendirildiğinde, bu söyle­min gerçeklerle örtüşmediği açık­ça görülüyor.

Asıl gerçek şudur:

Türkiye’de emekli sayısı­nın artış dönemi sona ermiştir. Önümüzdeki yıllarda emekli sayısı artmayacak, aksine aza­lacaktır.

Çalışan sayısı artıyor, genç nüfus sistemi besliyor

Türkiye, hâlâ genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülkedir. Bu du­rum SGK verilerine de açıkça yan­sımaktadır.

Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime ba­kıldığında:

-2021’den 2022’ye çalışan sa­yısı %6,5 arttı

-2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da

-2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi

Yani:

-Çalışan sayısı azalmıyor

-Genç nüfusun işgücüne katılı­mı sürüyor

-Sosyal güvenlik sistemini bes­leyen ana kaynak zayıflamıyor

Bu tablo, “çalışan sayısı düşü­yor” iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını gösteriyor.

Emekli sayısındaki artış oranları sert biçimde düştü

Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldı­ğında ise çok çarpıcı bir tablo orta­ya çıkıyor:

-Normal yıllarda emekli sayı­sındaki artış %1–2 bandında

-2023’te tek seferlik ve istisnai bir sıçrama yaşandı

-2024 ve 2025’te artış oranı ye­niden çok düşük seviyelere gerile­di

Bu şu anlama geliyor:

Emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor.

Emeklilik başvuruları asıl hızlı düşen alan

Daha da önemlisi, emeklilik için müracaat edenlerin sayısıdır.

-EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı

-Ardından hızla düşmeye baş­ladı

-Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek

Çünkü EYT’den kalan son gruplar da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistem ta­mamen 9 Eylül 1999 sonrası re­jime girecek.

9 Eylül 1999 sonrası: Emeklilik zorlaştı, başvurular duracak

Mevcut yasal sistemde:

-9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını,

-Erkekler 60 yaşını beklemek zorunda.

Bu durumun sonucu çok nettir:

-Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır

-Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca,

-Milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmaya­caktır

Yani emeklilik başvuruları:

-Azalacak

-Çok daha azalacak

-Hatta neredeyse sıfıra yakla­şan bir döneme girilecektir

Engelli emekliliğinde de kritik kırılma

Bu tabloyu daha da güçlendi­ren önemli bir gelişme ise 14 Ocak 2025 itibarıyla yaşandı.

Bu tarihten itibaren:

-Vergi indirimine dayalı engelli emekliliği kaldırıldı

-Engelli emekliliğinde artık yalnızca çalışma gücü kaybı esas alınıyor

Sonuç olarak:

-Engellilik oranı %40 ve üzeri olsa bile,

-Çalışma gücü kaybı yoksa,

-Yaş şartı olmadan emeklilik mümkün değil

Bu da demektir ki:

-%40 ve üzerinde vergi İndirim belgesi ya da raporu olup çalışma gücü kayıp oranı %40’ın altında olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyecek,

-Normal emeklilikte kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekleyecek

-Engelli statüsünden emeklilik başvuruları çok ciddi biçimde aza­lacak

-Uzun yıllar boyunca emekli­lik müracaatı yok denecek kadar az olacaktır

Rakamlar birlikte ne söylüyor?

Tüm veriler ve oranlar birlik­te okunduğunda tablo son derece açıktır:

-Çalışan sayısı artmaya devam ediyor

-Genç nüfus sistemi besliyor

-Emekli sayısındaki artış hızı düşüyor

-Emeklilik başvuruları hızla azalıyor

-Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak

Bu tablo karşısında:

“Emekli sayısı çok fazla, sis­tem bunu kaldıramaz, böyle gi­derse SGK batar” söylemi veri­lerle örtüşmeyen bir ezberden ibarettir.

Emekli aylıkları meselesi

Evet, emekli aylıkları düşüktür.

Evet, bu konuda toplumda ciddi ve haklı bir baskı vardır.

Ancak:

-Emekli sayısı artmıyorken,

-Çalışan sayısı artıyorken,

-Önümüzdeki yıllarda emeklilik başvuruları azalacakken, emekli aylıklarını artırmak SGK’yı batırmaz.

Asıl mesele:

-Aylık bağlama oranları,

-Güncelleme katsayıları,

-Gelir dağılımıdır.

Sonuç: Panik değil, gerçek zamanı

Bu yazıda kullanılan tüm veriler SGK’nın resmî istatistiklerine da­yanmaktadır.

Bu veriler çok net bir gerçeği or­taya koyuyor:

-Türkiye’de emekli sayısı art­mayacak

-Emeklilik başvuruları azala­cak

-Sosyal güvenlik sistemi bir kriz değil, yapısal bir geçiş süreci yaşıyor

Bu nedenle tartışmalar korku üzerinden değil, rakamlar ve ger­çekler üzerinden yapılmalıdır.

Çünkü rakamlar çok açık söylüyor:

Türkiye’de emekli sayısı art­mayacak. Azalacak.

-Tüm bu bilgiler ışığında değe­rini kaybeden emekli aylıkları iyi­leştirme yapılabilir.

Emekli aylığı hesaplama siste­mini değiştirerek ileride emekli aylığı alacak kişilerin bugün çalış­malarının karşılığında ödedikle­ri primlerin emekli aylığına etki­si daha hissedilir bicinde sistemde değişikliğe gidilebilir.

-Ödenen primlerin, çalışma sürelerinin, prim gün sayılarının emekli aylığına olumlu etkisi ile dolaylı olarak kayıt dışı çalışmaların önüne de geçilebilir.

-2026’da Sosyal Güvenlik Sis­temi Gelirleri Giderlerinden daha fazla olacak! Bu arada ki fark emek­li aylıklarına yansıtılabilir.

-Milyonlarca çalışan adına ödenen sigorta primleri 2026’da ortalama %30 oranında artmış­ken emekli aylıklarına ortalama %15 artış yapılmıştır. Bu nedenle 2026’da Sosyal Güvenlik Kurumu gelir gider dengesi açısından en iyi dönemini yaşayacaktır.

Bu durumun emeklilere yan­sıtılması gerekmektedir.