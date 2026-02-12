Türkiye’de emekli sayısı artmayacak azalacak!
Türkiye’de emeklilik sistemi uzun süredir tek bir söylem üzerinden tartışılıyor:
“Emekli sayısı çok arttı, çalışan sayısı azalıyor, sistem bu yükü kaldıramaz, böyle giderse SGK batar.”
Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı veriler ve son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, bu söylemin gerçeklerle örtüşmediği açıkça görülüyor.
Asıl gerçek şudur:
Türkiye’de emekli sayısının artış dönemi sona ermiştir. Önümüzdeki yıllarda emekli sayısı artmayacak, aksine azalacaktır.
Çalışan sayısı artıyor, genç nüfus sistemi besliyor
Türkiye, hâlâ genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülkedir. Bu durum SGK verilerine de açıkça yansımaktadır.
Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime bakıldığında:
-2021’den 2022’ye çalışan sayısı %6,5 arttı
-2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da
-2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi
Yani:
-Çalışan sayısı azalmıyor
-Genç nüfusun işgücüne katılımı sürüyor
-Sosyal güvenlik sistemini besleyen ana kaynak zayıflamıyor
Bu tablo, “çalışan sayısı düşüyor” iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını gösteriyor.
Emekli sayısındaki artış oranları sert biçimde düştü
Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldığında ise çok çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor:
-Normal yıllarda emekli sayısındaki artış %1–2 bandında
-2023’te tek seferlik ve istisnai bir sıçrama yaşandı
-2024 ve 2025’te artış oranı yeniden çok düşük seviyelere geriledi
Bu şu anlama geliyor:
Emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor.
Emeklilik başvuruları asıl hızlı düşen alan
Daha da önemlisi, emeklilik için müracaat edenlerin sayısıdır.
-EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı
-Ardından hızla düşmeye başladı
-Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek
Çünkü EYT’den kalan son gruplar da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistem tamamen 9 Eylül 1999 sonrası rejime girecek.
9 Eylül 1999 sonrası: Emeklilik zorlaştı, başvurular duracak
Mevcut yasal sistemde:
-9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını,
-Erkekler 60 yaşını beklemek zorunda.
Bu durumun sonucu çok nettir:
-Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır
-Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca,
-Milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmayacaktır
Yani emeklilik başvuruları:
-Azalacak
-Çok daha azalacak
-Hatta neredeyse sıfıra yaklaşan bir döneme girilecektir
Engelli emekliliğinde de kritik kırılma
Bu tabloyu daha da güçlendiren önemli bir gelişme ise 14 Ocak 2025 itibarıyla yaşandı.
Bu tarihten itibaren:
-Vergi indirimine dayalı engelli emekliliği kaldırıldı
-Engelli emekliliğinde artık yalnızca çalışma gücü kaybı esas alınıyor
Sonuç olarak:
-Engellilik oranı %40 ve üzeri olsa bile,
-Çalışma gücü kaybı yoksa,
-Yaş şartı olmadan emeklilik mümkün değil
Bu da demektir ki:
-%40 ve üzerinde vergi İndirim belgesi ya da raporu olup çalışma gücü kayıp oranı %40’ın altında olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyecek,
-Normal emeklilikte kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekleyecek
-Engelli statüsünden emeklilik başvuruları çok ciddi biçimde azalacak
-Uzun yıllar boyunca emeklilik müracaatı yok denecek kadar az olacaktır
Rakamlar birlikte ne söylüyor?
Tüm veriler ve oranlar birlikte okunduğunda tablo son derece açıktır:
-Çalışan sayısı artmaya devam ediyor
-Genç nüfus sistemi besliyor
-Emekli sayısındaki artış hızı düşüyor
-Emeklilik başvuruları hızla azalıyor
-Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak
Bu tablo karşısında:
“Emekli sayısı çok fazla, sistem bunu kaldıramaz, böyle giderse SGK batar” söylemi verilerle örtüşmeyen bir ezberden ibarettir.
Emekli aylıkları meselesi
Evet, emekli aylıkları düşüktür.
Evet, bu konuda toplumda ciddi ve haklı bir baskı vardır.
Ancak:
-Emekli sayısı artmıyorken,
-Çalışan sayısı artıyorken,
-Önümüzdeki yıllarda emeklilik başvuruları azalacakken, emekli aylıklarını artırmak SGK’yı batırmaz.
Asıl mesele:
-Aylık bağlama oranları,
-Güncelleme katsayıları,
-Gelir dağılımıdır.
Sonuç: Panik değil, gerçek zamanı
Bu yazıda kullanılan tüm veriler SGK’nın resmî istatistiklerine dayanmaktadır.
Bu veriler çok net bir gerçeği ortaya koyuyor:
-Türkiye’de emekli sayısı artmayacak
-Emeklilik başvuruları azalacak
-Sosyal güvenlik sistemi bir kriz değil, yapısal bir geçiş süreci yaşıyor
Bu nedenle tartışmalar korku üzerinden değil, rakamlar ve gerçekler üzerinden yapılmalıdır.
Çünkü rakamlar çok açık söylüyor:
Türkiye’de emekli sayısı artmayacak. Azalacak.
-Tüm bu bilgiler ışığında değerini kaybeden emekli aylıkları iyileştirme yapılabilir.
Emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirerek ileride emekli aylığı alacak kişilerin bugün çalışmalarının karşılığında ödedikleri primlerin emekli aylığına etkisi daha hissedilir bicinde sistemde değişikliğe gidilebilir.
-Ödenen primlerin, çalışma sürelerinin, prim gün sayılarının emekli aylığına olumlu etkisi ile dolaylı olarak kayıt dışı çalışmaların önüne de geçilebilir.
-2026’da Sosyal Güvenlik Sistemi Gelirleri Giderlerinden daha fazla olacak! Bu arada ki fark emekli aylıklarına yansıtılabilir.
-Milyonlarca çalışan adına ödenen sigorta primleri 2026’da ortalama %30 oranında artmışken emekli aylıklarına ortalama %15 artış yapılmıştır. Bu nedenle 2026’da Sosyal Güvenlik Kurumu gelir gider dengesi açısından en iyi dönemini yaşayacaktır.
Bu durumun emeklilere yansıtılması gerekmektedir.
