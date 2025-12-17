Türkiye’de emeklilik ve asgari ücret kıskacı
Erken emeklilik, düşük gelir ve sosyal devletin zorlanan dengesi. (2025 güncel verileri ve uluslararası karşılaştırmalarla)
Türkiye’de emeklilik meselesi uzun yıllardır yalnızca “emeklilik yaşı” üzerinden tartışılıyor. Oysa sorun, tek başına kaç yaşında emekli olunduğundan çok daha derin. Asıl soru şudur: Türkiye’de insanlar hangi gelir düzeyiyle emekli oluyor ve emeklilik yıllarını hangi refah seviyesinde geçiriyor? Bugün gelinen noktada Türkiye, dünya ortalamasına göre erken emekliliğin yaygın olduğu; buna karşılık emeklilik gelirinin yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kaldığı bir ülke görünümü sergiliyor. Bu tabloyu belirleyen en önemli unsur ise emeklilik sistemiyle doğrudan bağlantılı olan asgari ücret yapısıdır.
Bu yazı, Türkiye’de emeklilik sürecini; emeklilik yaşı, emeklilik süresi, emekli maaşları ve asgari ücret ekseninde ele almakta, tüm bu başlıkları OECD ve seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı, 2025 itibarıyla güncellenmiş rakamlarla değerlendirmektedir.
Türkiye’de emeklilik yaşı: Yasal metinler ile fiilî gerçeklik arasındaki uçurum
Türkiye’de emeklilik yaşı tartışmalarında sık yapılan hata, yasal yaş ile fiilî emeklilik yaşının aynı kabul edilmesidir. Oysa bugün Türkiye’de çok geniş bir kesim, yasal yaş sınırına ulaşmadan fiilen emekli olmaktadır. Özellikle EYT düzenlemesi sonrasında bu durum daha da belirginleşmiştir.
Fiilî ortalama emeklilik yaşı (2023–2024):
* Türkiye
* Erkek: 52 yaş
* Kadın: 49 yaş
OECD ortalaması
Erkek: 64,4
Kadın: 63,6
* Almanya: 64
* Fransa: 63
* İtalya: 66–67
* ABD: 65
* Japonya: 65
Bu tablo, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında fiilen en erken emekli olunan ülke konumunda olduğunu açık biçimde göstermektedir. Erkeklerde fark yaklaşık 12 yıl, kadınlarda ise 14 yıla kadar çıkmaktadır.
Emeklilikte geçirilen süre: Türkiye neden ayrışıyor?
Emeklilik sistemlerinin mali yükünü belirleyen temel faktörlerden biri de emeklilikte geçirilen süredir. Yaşam süresinin uzaması, emeklilik harcamalarının artmasında belirleyici rol oynamaktadır.
2024 itibarıyla ortalama yaşam süresi:
* Türkiye: 77,7 yıl
* Erkek: 75,1
* Kadın: 80,3
Bu veriler ışığında emeklilikte geçirilen süre şu şekildedir:
* Türkiye
* Erkek: 23 yıl
* Kadın: 30 yıl
* OECD ortalaması: 19–21 yıl
* Almanya: 18–19 yıl
* Fransa: 22 yıl
* Japonya: 21–22 yıl
Türkiye’de özellikle kadınlar için emeklilik, yaşamın neredeyse üçte birini kapsayan uzun bir döneme dönüşmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini zorlayan temel unsurlardan biridir.
En düşük emekli aylığı: 2025 itibarıyla gerçek tablo
Türkiye’de emekli maaşları tartışılırken kök maaşlar ile Hazine destekli en düşük aylıklar sıklıkla karıştırılmaktadır. 2025 yılı itibarıyla fiilî durum şöyledir:
* En düşük emekli aylığı: 15.000 TL
* Bu tutar, kök maaşı daha düşük olan emekliler için Hazine desteğiyle tamamlanmaktadır.
* Ortalama emekli maaşı: 15.000 – 18.000 TL bandındadır.
Yaklaşık 4 milyondan fazla emekli, fiilen en düşük emekli aylığı seviyesinde gelir elde etmektedir.
Uluslararası karşılaştırma (aylık, yaklaşık):
* Türkiye: 450–500 USD
* Almanya: 1.300–1.500 EUR
* Fransa: 1.150–1.250 EUR
* İtalya: 1.000–1.100 EUR
* ABD (asgari Social Security): ~1.000 USD
* Japonya: 900–1.000 USD
Satın alma gücü dikkate alındığında Türkiye, emekli maaşlarında OECD alt liginde yer almaktadır.
2025’te asgari ücret: Doğru ve güncel rakamlar
Türkiye’de emeklilik sistemi ile ücret yapısı arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için asgari ücretin güncel düzeyini net biçimde ortaya koymak gerekir.
2025 yılı için geçerli asgari ücret:
* Brüt asgari ücret: 26.005 TL
* Net asgari ücret: 22.104 TL
Bu rakamlar, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 8–9 milyon çalışan için doğrudan geçerli; dolaylı olarak ise çok daha geniş bir ücret skalasını etkileyen temel referans noktasıdır.
Emekli maaşı / asgari ücret oranı: Gerçekçi bir karşılaştırma
2025 rakamlarıyla Türkiye’de:
* En düşük emekli aylığı: 15.000 TL
* Net asgari ücret: 22.104 TL
Oran: yaklaşık %68
Bu oran, Türkiye’yi:
* OECD ortalamasının (%80– 90) altında
* Almanya ve Fransa’nın belirgin biçimde gerisinde
konumlandırmaktadır.
Önemli bir nokta şudur: Türkiye’de bu oran, emekli maaşlarının güçlü olmasından değil; asgari ücretin geniş bir kesim için düşük bir norm haline gelmesinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de asgari ücretin tarihsel seyri (Nominal)
Yıl Net asgari ücret (TL)
2010 599
2015 1.000
2020 2.324
2022 4.253
2023 11.402
2024 17.002
2025 22.104
Nominal artışlar yüksek görünse de aynı dönemde:
* Enflasyon
* Döviz kuru artışı
* Konut ve gıda fiyatları
nedeniyle reel alım gücü artışı sınırlı kalmıştır.
Asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı
Türkiye’yi OECD’den ayıran temel göstergelerden biri, asgari ücretle çalışanların oranıdır.
* Türkiye:
* Asgari ücret ve ±%20 bandında çalışan oranı: %45–50
* Yaklaşık 15–16 milyon kişi
Seçilmiş ülkeler:
* Almanya: %15
* Fransa: %17
* Hollanda: %6
* OECD ortalaması: %10–12
Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sıradadır.
Asgari ücret – Emeklilik sistemi ilişkisi
Asgari ücretin bu kadar yaygın olması, emeklilik sistemini doğrudan etkilemektedir:
* Düşük prim ödemeleri
* Düşük kök emekli maaşları
* En düşük emekli aylığına bağımlılık
Sonuç olarak Türkiye’de çok sayıda kişi:
* Çalışma hayatında asgari ücret yoksulluğu
* Emeklilikte asgari emekli maaşı yoksulluğu yaşamaktadır.
Bu yapı, sosyal güvenlik sistemini kalıcı bütçe transferlerine bağımlı hale getirmektedir.
Genel değerlendirme: Sorun nerede?
Türkiye’de tablo nettir:
* OECD’ye göre çok erken emeklilik
* OECD’ye göre çok uzun emeklilik süresi
* OECD’ye göre çok yaygın asgari ücret
* Reel olarak yetersiz emekli geliri
Dolayısıyla sorun yalnızca emeklilik yaşı değil; ücret yapısı, kayıt dışılık ve prim sistemidir.
Erken emeklilik bir kazanım mı, yapısal bir yanılgı mı?
Türkiye’de emeklilik sistemi bugün yalnızca bir sosyal güvenlik meselesi değil; ücret politikalarının, istihdam yapısının ve gelir dağılımının aynasıdır. Tartışmanın sürekli emeklilik yaşına kilitlenmesi, sorunun özünü perdelemektedir. Zira Türkiye’de asıl kriz, insanların ne zaman emekli olduğu değil, nasıl bir gelirle yaşlandığıdır.
Ortaya çıkan tablo çarpıcıdır: Türkiye, OECD ülkeleri arasında en erken emekli olunan, buna karşılık emeklilik geliri en düşük ülkelerden biridir. Bu çelişki, “erken emeklilik hakkı” söyleminin pratikte büyük bir yoksullaşma riskine dönüştüğünü göstermektedir. Bugün milyonlarca emekli, çalışma hayatında düşük ücretlerle yaşamış olmanın bedelini, emeklilikte asgari geçim sınırının altında gelirle ödemektedir.
Eleştirilmesi gereken bir diğer nokta, mevcut sistemin nesiller arası adaleti giderek zayıflatmasıdır. Bugünün genç çalışanları, düşük ücretler ve yüksek prim yükleri altında çalışırken; ileride kendilerini bekleyen emeklilik gelirinin de yetersiz olacağını açıkça görmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik sistemine olan güveni aşındırmakta, kayıt dışılığı teşvik etmekte ve uzun vadede sistemin meşruiyetini tartışmalı hale getirmektedir.
Somut olarak:
1. Asgari ücret yeniden tanımlanmalıdır. 2. Emekli maaşları sadece enflasyona değil, ücret artışlarına ve büyümeye endekslenmelidir. 3.Kademeli ve öngörülebilir bir emeklilik modeli kurulmalıdır. 4.Kayıt dışılıkla mücadele, emeklilik reformunun merkezine alınmalıdır. 5.Tamamlayıcı emeklilik sistemleri zorunlu ve kapsayıcı hale getirilmelidir.
