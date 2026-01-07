Türkiye’de enflasyonun anatomisi
Yapısal sorunun kaynakları, küresel karşılaştırma ve 2026’ya girerken çıkış arayışı…
Enflasyon bir sonuçtur, asıl mesele yapıdır
Türkiye’de enflasyon artık yalnızca fiyatların arttığını gösteren bir ekonomik gösterge değil; üretim modelinden gelir dağılımına, maliye politikasından toplumsal refah algısına kadar uzanan çok boyutlu bir yapısal sorunun görünür yüzü hâline gelmiştir. Son açıklanan veriler, manşet enflasyonda göreli bir gerilemeye işaret etse de, çekirdek göstergeler ve özellikle hizmet enflasyonu, fiyat istikrarına yönelik risklerin kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu tablo, Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı temel problemi net biçimde göstermektedir: Enflasyon düşürülebilen bir oran değil, yönetilmesi gereken bir sistem sorunudur.
Son enflasyon verileri ne anlatıyor?
TÜİK tarafından açıklanan son tüketici enflasyonu verilerine göre, yıllık TÜFE baz etkisinin de katkısıyla %30-32 bandına gerilemiş görünmektedir. Ancak aynı dönemde çekirdek enflasyon %35–40 aralığında kalmış, hizmet enflasyonu %50’ye yaklaşmış, konut ve kira kalemi ise %70’in üzerinde seyretmiştir.
Bu ayrışma, yüzeyde bir iyileşme algısı yaratsa da, enflasyonun yapışkan bileşenlerinin hâlâ yüksek olduğunu göstermektedir. Gıda, kira, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyat artışları, kısa vadeli para politikası hamleleriyle kolayca kontrol altına alınamamaktadır.
Başka bir ifadeyle Türkiye’de enflasyon, talep yönlü değil; maliyet, beklenti ve yapı kaynaklıdır.
Para politikasının sınırları ve güven sorunu
Enflasyonla mücadelede para politikası kritik önemdedir; ancak tek başına yeterli değildir. Türkiye’de son on yılda yaşanan temel sorun, para politikasının tutarlılığı ve öngörülebilirliği olmuştur.
Politika faizinin uzun süre enflasyonun altında tutulması, kredi genişlemesinin kontrolsüz biçimde teşvik edilmesi ve merkez bankasının temel amacının fiyat istikrarı yerine büyüme ve kredi yönlendirmesiyle ilişkilendirilmesi, beklentilerin bozulmasına yol açmıştır.
Son dönemde daha sıkı ve ortodoks bir para politikası çerçevesine dönüş gözlenmektedir. Ancak geçmişte oluşan güven kaybı nedeniyle, faiz artışlarının etkisi gecikmeli ve sınırlı olmaktadır. Çünkü enflasyon beklentileri henüz yeterince çıpalanamamıştır.
Kur geçişkenliği: Türkiye’nin yapısal kırılganlığı
Türkiye’de enflasyonun en önemli belirleyicilerinden biri döviz kuru geçişkenliğidir. Enerji, ara malı, hammadde ve yüksek teknoloji ürünlerinde ithalata bağımlı bir üretim yapısı, kur artışlarının hızla maliyetlere yansımasına neden olmaktadır.
Gelişmiş ekonomilerde kur geçişkenliği %5–10 seviyelerinde iken, Türkiye’de bu oran %25–30’a kadar çıkabilmektedir. Bu durum, kur istikrarı sağlanmadan kalıcı fiyat istikrarının mümkün olmadığını göstermektedir. Kur artışı üretim maliyeti toptan fiyatlar perakende fiyatlar ücret talepleri şeklinde işleyen zincir, enflasyonu besleyen otomatik bir mekanizma hâline gelmiştir.
Maliye politikası ve dolaylı vergi yapısı
Türkiye’de enflasyonun kalıcı olmasının bir diğer temel nedeni, maliye politikasının yapısıdır. Vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşmaktadır. KDV, ÖTV ve harçlar gibi vergiler, fiyatların üzerine doğrudan eklenmekte ve enflasyonu beslemektedir.
Ayrıca bütçe açıklarının finansmanında zaman zaman parasallaşma riskinin ortaya çıkması, enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Kamu fiyat ayarlamaları (enerji, ulaştırma, kamu hizmetleri) da enflasyon üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.
Bu tablo, para politikasının tek başına yeterli olmadığını; para ve maliye politikalarının eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Ücret politikaları ve enflasyon sarmalı
Türkiye’de ücret artışları, özellikle asgari ücret ve kamu maaşları üzerinden enflasyonla doğrudan ilişkilidir. Yüksek enflasyon, ücretlerin hızla erimesine yol açmakta; bu da daha yüksek ücret taleplerini beraberinde getirmektedir. Bu durum, ücret–fiyat sarmalı olarak adlandırılan kısır döngüyü beslemektedir. Ücret artışları kısa vadede refahı korumayı amaçlasa da, üretim maliyetlerini artırarak orta vadede yeniden enflasyona dönüşmektedir. Sorunun özü, ücret artışlarının değil; enflasyonun kalıcı olarak düşürülememesidir.
Dünya ile karşılaştırma: Türkiye neden ayrışıyor?
OECD ülkelerine bakıldığında, enflasyonun büyük ölçüde kontrol altına alındığı görülmektedir. ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da yıllık enflasyon %2–3 bandına gerilemiştir.
Gelişmekte olan ülkeler arasında da Türkiye olumsuz ayrışmaktadır. Brezilya, Meksika ve Hindistan gibi ülkeler, yüksek faiz–mali disiplin–kur istikrarı üçlüsünü birlikte uygulayarak enflasyonu tek haneye yakın seviyelerde tutabilmiştir.
Türkiye’nin farkı, bu politika setlerinden uzun süre eş zamanlı olarak uzaklaşmış olmasıdır.
Enflasyonun toplumsal ve ekonomik etkileri
Yüksek enflasyon yalnızca fiyatları artırmaz; toplumun ekonomik davranışlarını da kökten değiştirir.
-Gelir dağılımı bozulur
-Sabit gelirliler yoksullaşır
-Tasarruf eğilimi azalır
-Finansal dolarizasyon artar
-Yatırım vadeleri kısalır
-Kayıt dışı ekonomi büyür
Bu yönüyle enflasyon, yalnızca ekonomik değil; kurumsal ve sosyal bir aşınma sürecidir.
Enflasyonla mücadelede çözüm seti:
Neden–sonuç ilişkisi
Kalıcı çözüm için tek bir araç yeterli değildir. Aşağıdaki politika setleri birlikte ve tutarlı biçimde uygulanmalıdır:
1.Para politikası: Enflasyonun üzerinde reel faiz, öngörülebilirlik ve iletişim
2.Maliye politikası: Dolaylı vergilerin azaltılması, harcama disiplini
3.Kur politikası: Rezerv birikimi ve ani dalgalanmaların önlenmesi
4.Üretim yapısı: İthal girdi bağımlılığının azaltılması
Beklentiler: Güvenilir hedefler ve şeffaf politika dili
Bu adımların herhangi birinin eksik kalması, enflasyonla mücadelenin başarısını zayıflatacaktır.
2026 beklentileri: Riskler ve olası senaryolar
2026 yılına girerken Türkiye ekonomisi için üç temel senaryo öne çıkmaktadır:
İyimser senaryo: Sıkı para politikası korunur, mali disiplin güçlenir, kur istikrarı sağlanır. Enflasyon %20–25 bandına geriler.
Baz senaryo: Politika kararlılığı sürer ancak yapısal reformlar sınırlı kalır. Enflasyon %25–30 bandında seyreder.
Kötümser senaryo: Popülist adımlar ve erken gevşeme yaşanır. Enflasyon yeniden %30’un üzerine çıkar.
Bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceği, politikaların tutarlılığına bağlıdır.
Sonuç: Enflasyonla mücadele bir tercihler meselesidir
Türkiye’de enflasyon, kaçınılmaz bir kader değil; yanlış tercihler zincirinin sonucudur. Doğru politika setleri, kurumsal güven ve toplumsal sabırla desteklendiğinde, fiyat istikrarı yeniden tesis edilebilir.
Ancak bu süreç, kısa vadeli kazanımlar uğruna ertelenirse, enflasyon yalnızca ekonomik değil; toplumsal bir maliyet olarak derinleşmeye devam edecektir.
Türkiye’nin önünde iki yol vardır: Ya enflasyonla yaşamayı kabullenmek, ya da enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi gerçekten hedeflemek. Bu tercih, yalnızca ekonominin değil; gelecek kuşakların refahının da belirleyicisi olacaktır.
Son söz: “Körlüğün en tehlikeli hali, kendi bakış açını tek gerçeklik sanmaktır” Nietzsche
“Güzel olan bir şeyin başka bir şeye ihtiyacı varmıdır? Zümrüt çirkinleşir mi övgüler düzülmese” Marcus Aerelius
