Türkiye’de enflasyonun anatomisi

Yapısal sorunun kaynakla­rı, küresel karşılaştırma ve 2026’ya girerken çıkış ara­yışı…

Enflasyon bir sonuçtur, asıl mesele yapıdır

Türkiye’de enflasyon artık yal­nızca fiyatların arttığını gösteren bir ekonomik gösterge değil; üre­tim modelinden gelir dağılımına, maliye politikasından toplumsal refah algısına kadar uzanan çok boyutlu bir yapısal sorunun gö­rünür yüzü hâline gelmiştir. Son açıklanan veriler, manşet enflas­yonda göreli bir gerilemeye işa­ret etse de, çekirdek göstergeler ve özellikle hizmet enflasyonu, fiyat istikrarına yönelik risklerin kalıcı olduğunu ortaya koymak­tadır.

Bu tablo, Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı temel proble­mi net biçimde göstermektedir: Enflasyon düşürülebilen bir oran değil, yönetilmesi gere­ken bir sistem sorunudur.

Son enflasyon verileri ne anlatıyor?

TÜİK tarafından açıklanan son tüketici enflasyonu verilerine göre, yıllık TÜFE baz etkisinin de katkısıyla %30-32 bandına gerilemiş görünmektedir. Ancak aynı dönemde çekirdek enflas­yon %35–40 aralığında kalmış, hizmet enflasyonu %50’ye yak­laşmış, konut ve kira kalemi ise %70’in üzerinde seyretmiştir.

Bu ayrışma, yüzeyde bir iyileş­me algısı yaratsa da, enflasyonun yapışkan bileşenlerinin hâlâ yüksek olduğunu göstermekte­dir. Gıda, kira, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyat artışları, kısa vadeli para politikası ham­leleriyle kolayca kontrol altına alınamamaktadır.

Başka bir ifadeyle Türkiye’de enflasyon, talep yönlü değil; maliyet, beklenti ve yapı kay­naklıdır.

Para politikasının sınırları ve güven sorunu

Enflasyonla mücadelede para politikası kritik önemdedir; an­cak tek başına yeterli değildir. Türkiye’de son on yılda yaşanan temel sorun, para politikasının tutarlılığı ve öngörülebilirliği olmuştur.

Politika faizinin uzun süre enf­lasyonun altında tutulması, kre­di genişlemesinin kontrolsüz bi­çimde teşvik edilmesi ve merkez bankasının temel amacının fiyat istikrarı yerine büyüme ve kredi yönlendirmesiyle ilişkilendiril­mesi, beklentilerin bozulmasına yol açmıştır.

Son dönemde daha sıkı ve orto­doks bir para politikası çerçeve­sine dönüş gözlenmektedir. An­cak geçmişte oluşan güven kaybı nedeniyle, faiz artışlarının etki­si gecikmeli ve sınırlı olmak­tadır. Çünkü enflasyon beklenti­leri henüz yeterince çıpalanama­mıştır.

Kur geçişkenliği: Türkiye’nin yapısal kırılganlığı

Türkiye’de enflasyonun en önemli belirleyicilerinden bi­ri döviz kuru geçişkenliğidir. Enerji, ara malı, hammadde ve yüksek teknoloji ürünlerinde it­halata bağımlı bir üretim yapısı, kur artışlarının hızla maliyetlere yansımasına neden olmaktadır.

Gelişmiş ekonomilerde kur ge­çişkenliği %5–10 seviyelerinde iken, Türkiye’de bu oran %25–30’a kadar çıkabil­mektedir. Bu durum, kur istikrarı sağlanmadan kalıcı fiyat istikrarının mümkün olmadığını gös­termektedir. Kur artışı üretim maliyeti toptan fiyatlar pera­kende fiyatlar ücret talepleri şeklinde işleyen zincir, enflasyonu besle­yen otomatik bir mekanizma hâ­line gelmiştir.

Maliye politikası ve dolaylı vergi yapısı

Türkiye’de enflasyonun kalı­cı olmasının bir diğer temel ne­deni, maliye politikasının ya­pısıdır. Vergi gelirlerinin yakla­şık üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşmaktadır. KDV, ÖTV ve harç­lar gibi vergiler, fiyatların üzeri­ne doğrudan eklenmekte ve enf­lasyonu beslemektedir.

Ayrıca bütçe açıklarının fi­nansmanında zaman zaman pa­rasallaşma riskinin ortaya çık­ması, enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Kamu fiyat ayarlamaları (enerji, ulaş­tırma, kamu hizmetleri) da enf­lasyon üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Bu tablo, para politikasının tek başına yeterli olmadığını; para ve maliye politikalarının eşgü­düm içinde yürütülmesi gerek­tiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Ücret politikaları ve enflasyon sarmalı

Türkiye’de ücret artışları, özel­likle asgari ücret ve kamu maaş­ları üzerinden enflasyonla doğru­dan ilişkilidir. Yüksek enflasyon, ücretlerin hızla erimesine yol açmakta; bu da daha yüksek üc­ret taleplerini beraberinde getir­mektedir. Bu durum, ücret–fiyat sarmalı olarak adlandırılan kısır döngüyü beslemektedir. Ücret ar­tışları kısa vadede refahı koruma­yı amaçlasa da, üretim maliyetle­rini artırarak orta vadede yeni­den enflasyona dönüşmektedir. Sorunun özü, ücret artışlarının değil; enflasyonun kalıcı olarak düşürülememesidir.

Dünya ile karşılaştırma: Türkiye neden ayrışıyor?

OECD ülkelerine bakıldığında, enflasyonun büyük ölçüde kont­rol altına alındığı görülmektedir. ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da yıllık enflasyon %2–3 bandına gerilemiştir.

Gelişmekte olan ülkeler ara­sında da Türkiye olumsuz ayrış­maktadır. Brezilya, Meksika ve Hindistan gibi ülkeler, yüksek fa­iz–mali disiplin–kur istikrarı üç­lüsünü birlikte uygulayarak enf­lasyonu tek haneye yakın seviye­lerde tutabilmiştir.

Türkiye’nin farkı, bu politi­ka setlerinden uzun süre eş za­manlı olarak uzaklaşmış ol­masıdır.

Enflasyonun toplumsal ve ekonomik etkileri

Yüksek enflasyon yalnızca fi­yatları artırmaz; toplumun eko­nomik davranışlarını da kökten değiştirir.

-Gelir dağılımı bozulur

-Sabit gelirliler yoksullaşır

-Tasarruf eğilimi azalır

-Finansal dolarizasyon artar

-Yatırım vadeleri kısalır

-Kayıt dışı ekonomi büyür

Bu yönüyle enflasyon, yalnız­ca ekonomik değil; kurumsal ve sosyal bir aşınma süreci­dir.

Enflasyonla mücadelede çözüm seti:

Neden–sonuç ilişkisi

Kalıcı çözüm için tek bir araç yeterli değildir. Aşağıdaki poli­tika setleri birlikte ve tutarlı bi­çimde uygulanmalıdır:

1.Para politikası: Enflasyo­nun üzerinde reel faiz, öngörü­lebilirlik ve iletişim

2.Maliye politikası: Dolaylı vergilerin azaltılması, harcama disiplini

3.Kur politikası: Rezerv biri­kimi ve ani dalgalanmaların ön­lenmesi

4.Üretim yapısı: İthal girdi bağımlılığının azaltılması

Beklentiler: Güvenilir hedef­ler ve şeffaf politika dili

Bu adımların herhangi birinin eksik kalması, enflasyonla mü­cadelenin başarısını zayıflata­caktır.

2026 beklentileri: Riskler ve olası senaryolar

2026 yılına girerken Türkiye ekonomisi için üç temel senaryo öne çıkmaktadır:

İyimser senaryo: Sıkı para politikası korunur, mali disiplin güçlenir, kur istikrarı sağlanır. Enflasyon %20–25 bandına geriler.

Baz senaryo: Politika kararlılığı sürer ancak yapısal reformlar sınırlı kalır. Enflasyon %25–30 bandın­da seyreder.

Kötümser senaryo: Popülist adımlar ve erken gev­şeme yaşanır. Enflasyon yeniden %30’un üzerine çıkar.

Bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceği, politikaların tutarlılığına bağlıdır.

Sonuç: Enflasyonla mücadele bir tercihler meselesidir

Türkiye’de enflasyon, kaçınıl­maz bir kader değil; yanlış ter­cihler zincirinin sonucudur. Doğru politika setleri, kurumsal güven ve toplumsal sabırla des­teklendiğinde, fiyat istikrarı ye­niden tesis edilebilir.

Ancak bu süreç, kısa vade­li kazanımlar uğruna ertelenir­se, enflasyon yalnızca ekono­mik değil; toplumsal bir mali­yet olarak derinleşmeye devam edecektir.

Türkiye’nin önünde iki yol vardır: Ya enflasyonla yaşamayı kabul­lenmek, ya da enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi gerçekten hedeflemek. Bu tercih, yalnızca ekonominin değil; gelecek ku­şakların refahının da belirle­yicisi olacaktır.

Son söz: “Körlüğün en tehlike­li hali, kendi bakış açını tek ger­çeklik sanmaktır” Nietzsche

“Güzel olan bir şeyin başka bir şeye ihtiyacı varmıdır? Zümrüt çirkinleşir mi övgüler düzülme­se” Marcus Aerelius