Türkiye’de enflasyonun seyri: ‘En kötüsü geride kaldı mı?’ Yoksa yeni riskler kapıda mı?

Türkiye ekonomisi, on yıllar­dır mücadele ettiği yüksek enflasyon sorununda son yıllar­da tarihi zirvelere ulaşan bir dö­nemden geçmektedir. 2025 yı­lı Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 oranında artmıştır. Kasım ayındaki gelişmeyle birlikte yıl­lık enflasyon bir önceki aya kı­yasla 1,79 puan azalarak yüzde 31,07 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) çift hanelerde yaklaşan seyri, ekonomik istikrarın ve ha­nehalkı refahının temelini sars­mıştır.

2024 yılının ortalarından itibaren, uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının etkisiy­le enflasyonda zirvenin geride kaldığı ve dezenflasyon sürecine girildiği yönünde resmi kanat­tan güçlü sinyaller verilmekte­dir. Ancak piyasalar, bu iyimser söylemi temkinli bir yaklaşım­la değerlendirmekte ve «en kö­tüsü gerçekten geride kaldı mı?» sorusunu masaya yatırmaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için, mevcut seyrin dayanaklarını ve geleceğe yönelik riskleri detaylı­ca incelemek gerekmektedir.

I. ‘En kötüsü geride kaldı’ argümanının dayanakları

Ekonomi yönetimi, enflasyo­nun tepe noktasının görüldü­ğünü ve düşüşün başlayacağı­nı iddia ederken, bu görüşü des­tekleyen birkaç önemli faktör bulunmaktadır:

1.Sıkı para politikası etki­si: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geleneksel pa­ra politikası araçlarına dönüş ya­parak politika faizini (repo faizi) agresif bir şekilde yükseltmiştir. Bu artışlar, kredi genişlemesini yavaşlatmayı, iç talebi soğutmayı ve beklentileri çıpalamayı hedef­lemektedir. Yüksek faiz oranları, borçlanmayı pahalı hale getire­rek tüketimi ve yatırımı kısıtla­mış, böylece talep kaynaklı enf­lasyon baskısını azaltmaya baş­lamıştır.

2.Maliye politikası eşgüdü­mü: Para politikasına ek olarak, hükümetin kamu harcamaların­da tasarruf tedbirleri alması ve vergi ayarlamalarıyla bütçe di­siplinini artırma çabaları, top­lam talebi yönetme konusun­da para politikasını destekleyici bir rol oynamaktadır. Maliye po­litikasının sıkılaşması, dezenf­lasyon sürecinin kredibilitesini güçlendirmektedir.

3.Enflasyon beklentilerin­deki kademeli iyileşme: TCM­B’nin anketleri, enflasyon bek­lentilerinin kademeli olarak gerilediğini göstermektedir. Bek­lentilerin çıpalanmaya başlama­sı, fiyatlama davranışlarının ras­yonelleşmesi açısından olumlu bir sinyaldir.

II. Yeni riskler ve temkinli yaklaşım gerektiren faktörler

“En kötüsü geride kal­dı” söylemine rağmen, enflasyonla mücadele sürecinin kırılganlığını artıran ve başarıyı teh­dit eden ciddi riskler bulunmak­tadır:

1 Hizmet enflasyonu ve ata­let: Türk enflasyonunun en di­rençli ve inatçı kalemlerinden biri hizmet sektörüdür. Kira, eğitim, sağlık ve lokanta-otel fi­yatlarındaki yüksek artışlar, bü­yük ölçüde geçmiş enflasyona endekslenmiş ücret artışları ve yüksek talep ataleti nedeniyle düşüşe direnç göstermektedir. Özellikle emek yoğun olan hiz­metler sektöründeki fiyat artış­larının yavaşlaması, dezenflas­yon sürecinin başarısı için hayati öneme sahiptir.

2. Ücret ve maliyet baskıları: Asgari ücret ve kamu çalışanla­rının maaşlarına yapılan yüksek zamlar, firmaların maliyetlerini artırmakta ve bu maliyet artışla­rı gecikmeli olarak ürün fiyatla­rına yansımaktadır. Ocak ayında­ki toplu sözleşmeler ve asgari üc­retin yeniden belirlenmesi gibi rutin şoklar, maliyet yönlü bas­kıları canlı tutarak enflasyonun düşüş hızını yavaşlatma riski ta­şımaktadır.

3 Enflasyon beklentilerinin yüksekliği ve güven sorunu: Resmi beklentilerde iyileşme ol­sa da, hanehalkı ve reel sektörün uzun vadeli enflasyon beklenti­leri, hedeflerin oldukça üzerinde seyretmektedir. Tarihsel olarak yaşanan yüksek enflasyon ve po­litikaların sık sık değişmesi, eko­nomi yönetiminin sözüne olan güveni zedelemiş durumdadır. Bu durum, firmaların fiyatlama davranışlarında hala ihtiyatlı ve yüksek zam eğiliminde olmasına yol açmaktadır.

4 Döviz kuru ve jeopolitik riskler: Türk Lirası›nın (TL) is­tikrarı, enflasyonla mücadelede kritik bir faktördür. Küresel em­tia fiyatlarındaki (özellikle enerji ve gıda) dalgalanmalar, jeopolitik riskler veya sermaye akımların­da yaşanabilecek ani tersine dö­nüşler, TL üzerindeki baskıyı ar­tırabilir. Kur geçişkenliğinin hala yüksek olduğu bir ortamda, döviz kurundaki ani yükselişler enflas­yon hedeflerini kolaylıkla rayın­dan çıkarabilir.

5.Yapısal reformların gerekli­liği: Enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere indirilmesi, sadece para ve maliye politikalarıyla sağlana­maz. Tarımsal üretim, enerji, re­kabet hukuku ve işgücü piyasaları gibi alanlarda yapısal reformların eksikliği, enflasyonun kalıcılığı­nı artıran temel nedenlerdir. Re­formların gecikmesi, politika fa­izinin gereğinden uzun süre yük­sek tutulmasını zorunlu kılabilir.

III. Dezenflasyon sürecinin kırılma noktaları

Dezenflasyon süreci, başlamış olsa da, kalıcı başarının ölçütü, enflasyonun tek hanelere doğru istikrarlı ve güçlü bir şekilde ge­rilemesi olacaktır. Süreçteki kı­rılma noktaları şunlardır:

-Çekirdek enflasyonun hı­zı: Manşet enflasyon baz etkisiy­le düşerken, çekirdek enflasyon göstergelerindeki (Örn: C endek­si) düşüşün hızı, talep soğuması­nın ve beklenti çıpalamasının ba­şarısını gösterecektir.

-Kredi akışının dengesi: Sı­kılaşmanın dozunun iyi ayar­lanması gerekir. Kredi akışının tamamen durması, ekonomi­yi aşırı yavaşlatarak stagflasyon riskini artırabilir; erken gevşeme ise enflasyonun hızla geri dön­mesine neden olabilir.

-Hizmet sektöründeki fi­yatlama ataletinin kırılması: Kiralar, ücret artışları ve kamu­sal fiyat ayarlamaları üzerinde­ki enflasyonist baskının hafifle­tilmesi, en zorlu aşama olacaktır.

Sonuç

“En kötüsü geride kaldı mı?” sorusuna verilecek yanıt, hem uy­gulanan politikaların kararlılığı­na hem de küresel ve yapısal risk­lerin yönetimine bağlıdır. Mevcut sıkı para politikası, teknik ola­rak enflasyonun düşüşe geçmesi­ni sağlamıştır. Ancak bu düşüşün hızı, kalıcılığı ve tek haneli hedef­lere ulaşma potansiyeli, yüksek enflasyon beklentileri, inatçı hiz­met enflasyonu ve maliyet şok­ları gibi yeni ve güçlü risklerle çevrilidir. Türkiye ekonomisi, sa­dece enflasyonu düşürmekle kal­mayıp, aynı zamanda enflasyo­nun yeniden yükselmesini engel­leyecek yapısal temelleri de inşa etmek zorundadır. Aksi takdirde, elde edilen başarı, kısa vadeli bir rahatlama olarak kalabilir ve yeni bir enflasyonist döngünün kapısı­nı aralayabilir.