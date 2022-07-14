Türkiye’de fırsat güneş enerjisi ürünlerine yatırımda

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) tarafından hazırlanan “Çevresel Ürünlerin Ticareti Raporu: Dünyada ve Türkiye’de Çevresel Ürünler” raporu yayımlandı.

Rapor, çevre politikalarının küresel ticareti nasıl etkilediğine dair bir ön analiz sunuyor.

Çevresel zararı en aza indirmeyi amaçlayan ‘çevresel ürünler’in dünyada ve Türkiye’deki ticaretini analiz eden rapor, Türkiye özelinde çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.

Bu bulgular şöyle:

Türkiye’nin çevresel ürün ihracatı 2010 yılında 7,4 milyar dolardan 2020’de 16,3 milyar dolara; ithalatı ise 12 milyar dolardan 16,3 milyar dolara yükseldi.

Çevresel ürünler ihracatı 2010’da toplam ihracatın yüzde 6,1’i iken 2020’de yzüde 9,1 seviyesine geldi.

Çevresel ürün ithalatı ise, 2016’da Türkiye’nin toplam ithalatından yüzde 12 pay alırken 2020’de yüzde 9,1 pay aldı.

Türkiye’nin çevresel ürün ihracatı, otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksamları odağında yoğunlaşıyor. Ancak AB ülkelerinin, 2035’te petrol ve dizelle çalışan yeni araçların satışını sonlandırmayı hedeflemesi ve elektrifikasyonun tüm sektörlerde artacağı yönündeki beklenti Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en önemli ihracat pazarında güç kaybedeceğini gösteriyor.

Güneş enerjisi ürünleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları ve elektrifikasyonu destekleyen ürünlerde üretime yönlenmesi, Türkiye için bir fırsat alanı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesi artışı güneş enerjisi ürünleri ithalatını da artırıyor

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç Türkiye’nin, enerji dönüşümünde de dışa bağımlı bir konumda bulunduğunun altını çizerken, şu bilgileri veriyor: “Özellikle 2016-2020 dönemine baktığımızda Türkiye’nin yeni güneş enerjisi kapasitesi artışının güneş enerjisi ürünleri ithalatındaki artışla paralel seyrettiğini görüyoruz. Türkiye’nin ihracat kaleminde büyük yer tutan ve küresel olarak ivme kaybeden otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksamları yatırımlarını hızla güncel eğilimlerle uyumlu, elektrifikasyonu destekleyecek şekilde dönüştürmesi gerekmekte. Ayrıca, hem ekonomide artı değer yaratmak hem de artan güneş enerjisi ürünleri ithalatının önüne geçmek için güneş enerjisi ürünlerinin üretimine yatırım yapması da doğru olacak. Küresel ticareti genişlemekte olan bu alanda yatırım yapılması, Türkiye’nin çevresel ürün ihracatındaki payını kaybetme riskini de bertaraf edecek.”

Türkiye’nin çevresel ürün ticaretinde öne çıkan temel ihracat ürünleri “insan taşıyan diğer motorlu taşıtlar”, “dizel motorlar için aksam; parçalar” ve “benzinli motorlar için aksam parçalar” olarak ön plana çıkıyor.

Çevresel ürün ticaretinde ilk iç sıra

Çevresel ürün ticaretinde küresel bulgular ise şu şekilde: