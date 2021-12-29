Türkiye’de ilk mobil hastaneyi yapan Turmaks, Maldivler’de ihale aldı

Dünyanın en ünlü destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra iklim sorunu ile gündeme gelen yerleşimlerinden biri Maldivler. En yüksek noktası deniz seviyesinden 2 metre olan Hint Okyanusu’nda bulunan cennet görünümlü Maldiv Adaları’nın, 10-15 yıla kadar iklim değişikliğinin bir kurbanı olarak tamamen sular altında kalabileceği konuşuluyor. Yerel yönetim şimdiden hayatta kalma stratejileri geliştirmeye devam ederken bir yandan da ülkede önemli yapılar inşa ediliyor. Bunlardan biri de ülkenin en uzun ve en pahalı yapısı olmasının yanı sıra sağlıkta en büyük tesisi olan Dharumavantha Hastanesi. 2008 yılında yapılan 25 katlı, 100 metre uzunluğundaki hastane şimdilerde yeniden gündeme geldi. Maldiv Adaları Maliye Bakanlığı, hastanenin bakım işleri ile ilgili ihaleyi Türk şirketi Turmaks’a verdi. Türk şirket, hastanenin bakımını 3 yıllık süre için üstlenecek, tıbbi ekipmanlarının bakımını gerçekleştirecek, personelin de eğitimini yürütecek. Turmaks, daha önce de Maldiv Adaları’nın en büyük ibadethanesi olan Suud Kralı’nın adını alan Kral Salman Camii’nin inşaatını yapmıştı.

SAHRA HASTANESİ VE SEYYAR KLİNİK YAPIYOR

Geçmişi Kurtuluş Savaşı yıllarına dayanan şirketin tohumlarını atan Eşref Atalay, Türkiye’nin ilk pilotu Vecihi Hürkuş’un hem arkadaşı hem uçaklarının bakım teknisyeni olarak biliniyor. 1950’li yıllarda, Türkiye’nin ilk mobil sağlık ünitelerini tasarlayıp, imal ederek Sağlık Bakanlığı’na sunan Atalay, bu karavan-tipi gezici araçlarla ülkenin birçok noktasına ulaşarak hizmet verdi.

Sahra Hastaneleri, Prefabrik Yapılar, Araç-Üstü ve Mobil Sağlık Çözümleri, Seyyar Kumanda Merkezi, Afet Komuta Merkezi gibi alanlara yoğunlaşan şirket, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Mali, Gana gibi ülkelerde Birleşmiş Milletler kampları ve çeşitli Sağlık ve Savunma Bakanlıkları düzeyinde anahtar teslimi projeler gerçekleştirdi.