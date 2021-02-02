Türkiye’de ineklerin doğum aralığı 550 gün iken 400 güne indirdik

Resmi açılışı mayıs ayı ortalarında gerçekleşecek Sütaş Bingöl Entegre Tesisi’ni Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Tarık Tezel, Serpil Veral, Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Ermutlu ile birlikte gezerken Sütaş Hayvancılık Direktörü Dr. Nahit Yazıcıoğlu, sağıma giden inekleri işaret etti:

- Bingöl için Simental ırkının daha uygun olduğunu saptadık. Buradaki sağmal ineklerimiz Simental.

Sağım sıklığını merak ettim, yanıtladı:

- Simental inekler günde iki kez sağıma gider. Süt verimi 25 litre dolayındadır.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanlığı görevini de yürüten Tarık Tezel, ineklerin doğum aralığına işaret etti:

- Türkiye’de inekler ortalama 550 gün aralıkla gebe kalabiliyor. Sütaş çiftliklerinde biz bu süreyi 400 güne indirdik.

İneklerin süt bilgileri başta olmak üzere her hareketlerinin chip ile izlendiğini belirtti:

- Hareketlerinin izlenmesiyle ineğin doğum yapmasının ardından 40-45 gün sonra yeniden gebe kalmaya hazır hale gelebildiğini anlıyoruz.

Nahit Yazıcıoğlu, Türkiye’de buzağıların ortalama 28 aylık iken anne adayı olabildiğini vurguladı:

- Sütaş çiftliklerinde buzağılar 23’üncü ay sonrası anne adayı olabiliyor.

Sütaş’ta ineklerin 5 ay erken anne adayı olabildiklerini öğrenince takıldım:

-Sizin inekleri “çocuk gelin” oluyor desenize…

Yazıcıoğlu, bu durumu ineklerin cinsine bağladı:

- Simental’de gebe kalma yaşı daha erkendir.

Tarık Tezel, araya girdi:

- Bizim çiftliklerde uzmanlar titizlikle sığırları izler. Dolayısıyla doğum yapmaya uygun olup olmadığına da çok dikkatlice bakılır.

Bu noktada ineklerin beslenmesiyle ilgili verinin altını çizdi:

- İneğin 1 litre süt için 600 gram “kesif yem” tüketmesi gerekiyor. Beslenme tempoları buna göre ayarlanıyor.

Ardından ekledi:

- Bingöl’de ideal hayvancılık modeli oluşturduk.

Çiftlikteki 4 bine yakın ineğin nereden geldiğini sorduk, Nahit Yazıcıoğlu anlattı:

- Bir bölümü 5 aylık gebe şekilde Almanya ve Avusturya’dan ithal edildi. Bir kısmını Karacabey’de kendimiz yetiştirdik.

Sonra şu hedefi aktardı:

- Sütaş çiftliklerinde kendimiz sıfırdan yetiştiricilik de yapıyoruz. 2024’te doğumdan itibaren kendimize yeter hayvan varlığına ulaşabileceğiz.

Sütaş, Karacabey, Aksaray ve Bingöl’de toplam 16 bin sağmal inek varlığına ulaşmış bulunuyor.

Şirket, süt hayvancılığında örnek model oluşturmuş görünüyor…

Bingöllü 45 öğrenci Karacabey’de burslu eğitim görüp döndü

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Bingöl’de yatırım için hazırlıklara başladıkları günlerde bir burs programını devreye aldıklarını belirtti:

- Bingöl’den Karacabey Meslek Yüksek Okulu’nu kazanan öğrencilere burs programı başlattık. 45 öğrenci bu programdan yararlandı. Aralarından öğrenimlerini bitirip Bingöl’e dönenler var.

Bundan sonraki yatırım adresi Doğu Karadeniz olur mu?

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’a sordum:

-Bingöl yatırımınız düşündüğünüzden daha fazla zaman aldı. Sonunda 1.1 milyar liralık yatırımı tamamlama noktasına geldiniz. Bundan sonraki yatırım hedefinizde neresi var?

Şu yanıtı verdi:

- Bingöl ile birlikte üretim, süt toplama ve pazarlama dağıtımı açısında tüm Türkiye’yi kucaklamış oluyoruz.

Derken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sütaş’a bir sonraki yatırım için adres gösterdi:

- Sizden bir yatırım da Doğu Karadeniz’e bekliyoruz.

Muharrem Yılmaz, yanıtını şöyle formüle etti:

- Bingöl’de tam kapasite çalışma aşamasına gelelim, sonrasına bakacağız.

Varank bastırdı:

- O zaman adresi bir kez de sayın Cumhurbaşkanımız gösterir.

Gübreden elektrik üretiyor, tesisin ihtiyacını karşılıyor

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Bingöl Entegre Tesisi ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Diğer çiftliklerimizde olduğu gibi burada da gübrenin ve diğer atıkların enerjisini elektriğe dönüştürüyoruz. Yanma sonrası gübre toprağa daha faydalı hale geliyor. Gübrenin kıymeti artıyor.

Çiftlik turu sırasında Sütaş Grubu bünyesindeki Enfaş Enerji’nin işlettiği santralı da gezip, bilgi aldık:

- Güneş dahil, Bingöl’deki elektrik üretimimiz yıllık 6.4 megavatı bulacak. Üretilen elektrik tesisin ihtiyacını karşılayacak.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel, Bingöl’de elektrik üretimine geçen aralık ayında başladıklarını belirtti:

- Çiftlik içinde zamanla elektrikli ve otonom araçların kullanımı hedefimiz de var.

Enfaş Enerji’nin diğer biyogaz santrallarının kurulu gücüne baktım:

• Aksaray: 6.4 megavat

• Karacabey: 6.4 megavat

• Tire: 4.2 megavat

Bingöl’ün de devreye girmesiyle Enfaş’ın kurulu gücü 23.4 megavata ulaşmış bulunuyor...

Saman ithal değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Sütaş Bingöl Entegre Tesisi’ni Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın rehberliğinde gezdi.

Mustafa Varank, çiftlikteki samanların kaynağını sordu. Sütaş Hayvancılık Direktörü Nahit Yazıcıoğlu, yanıtladı:

- Bir kısmını Ceylanpınar’dan, kalan bölümünü de Bingöl ve çevresinden aldık.

Varank, bu yanıt üzerine çiftlik turuna eşlik edenlere döndü:

- Samanın ithal olmadığını medya da duysun.

Platform dönüyor, bir ineğin sağımı 15 dakika sürüyor

Sütaş Hayvancılık Direktörü Nahit Yazıcıoğlu, sağım platformuna sırayla giren ineklerin boynundaki cihazı gösterdi:

- O cihazlar ineğin geviş temposunu izlememizi sağlıyor. Geviş getirmesinde, süt veriminde, hareketlerinde farklılık olan inek, sağım platformu çıkışı o veriler ışığında otomatik olarak muayeneye alınıyor.

Ardından sağım platformuna işaret etti:

- Platform yavaşça dönüyor. İneklerimiz gördüğünüz gibi sırayla sağım platformundaki yerini alıyor. Memeleri dezenfekte edilip sağım cihazına bağlanıyor. Bir ineğin sağımı 15 dakika sürüyor.