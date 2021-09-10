Türkiye’de kısa dönem sıkıntıları var ama uzun vadeli potansiyel yüksek

BRUCE Harvey Grant’ın 24 yıl önce Jan Stenbeck’le birlikte kurduğu, 1.5 yıl önce Türkiye’ye de yerleşip bazı şirket satın almaları da yapan Applied Value Group, dünyada portföyünde bulunan şirketlerin yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Applied Value Group Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Harvey Grant, yakın dostu olan İsveç eski Başbakanı Carl Bildt’i İstanbul’da düzenledikleri zirvede konuşma yapmaya davet etti.

1991-1994 döneminde İsveç Başbakanı, 2006-2014’te İsveç Dışişleri Bakanı, 1999-2001’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Balkanlar Özel Temsilcisi olan Carl Bildt, sunumunun başlığını şöyle belirledi:

Neden Türkiye’ye inanıyorum?

Applied Value Group Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Reyhan Baylan, Bruce Harvey Grant ve Carl Bildt’le İstanbul’daki toplantıları vesilesiyle buluştum.

İsveç eski Başbakanı Bildt, söze konuşmasının ana mesajından girdi:

- Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline inandığım için buradayım.

85 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin önemli fırsatlar barındırdığına işaret etti:

- Kısa dönemli istikrarsızlıklar olsa da, sorunlar yaşansa da Türkiye’nin potansiyeline uzun vadeli bakmak gerekiyor.

Türkiye’ye kısa vadeli dönem için bakışını merak ettim, yanıtladı:

- Ekonomide çok dalgalı bir ortam var.

Merkez Bankası Başkanı’nın en son 4-4.5 ayda değiştirilmesinin dünyada yarattığı etkiyi şu cümleyle özetledi:

- Ülkenizde Merkez Bankası Başkanı sıkça değiştirildiği için şu an kim görevde onu bilmiyorum.

Kısa dönemde Türkiye’de güvensizlik yaratan bir ortam olduğunu kaydetti:

- Umarım bir süre sonra ekonomide daha istikrarlı bir ortam sağlanır.

Yatırımcılara Türkiye ile ilgili tavsiyelerini sordum, iki seçenekli yanıt verdi:

Elbette çıkarlarına göre hareket etmeliler. Eğer Türkiye’ye kısa dönemli yatırım için gitmeyi düşünen varsa, “gidin” diyemem.

“gidin” Türkiye’ye uzun dönemli yatırım düşünenlere potansiyelin yüksek olduğunu belirtmek isterim.

Ardından ekledi:

- Türkiye’ye uzun vadeli yaklaşımla iş yapmaya, yatırıma gidecekler, zaman zaman iniş-çıkışlar yaşayabileceklerini bilmeliler. Söz konusu iniş-çıkışlı dönemler yaşansa da Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline inanıyorum. Bunu dikkate alsınlar.

Applied Value Group Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Grant, İsveç eski Başbakanı Bildt’in sözlerini şu mesajla destekledi:

- Türkiye’nin eşsiz ve güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Gelecekte Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım da dahil olmak üzere pek çok planımız var.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yabancı yatırımcıların payının 16 yıl sonra ilk kez yüzde 50’nin altına geçen yıl düşmesi, halen yüzde 42 düzeyinde olması, Türkiye’ye kısa vadeli dönemler için “güvensizliğin” önemli kanıtı olarak karşımızda duruyor.

İsveç eski Başbakanı Carl Bildt’in “Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline inanıyorum” mesajını dikkate alıp, ülkemiz ekonomisine kısa vadeli dönemler için de “güven”i yeniden sağlamak için gereki adımları atmak gerekiyor…

AB ile Gümrük Birliği anlaşması artık yenilenmeli

İSVEÇ eski Başbakanı Carl Bildt, Avrupa Birliği (AB) ile 1995’te kabul edilip 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’na değindi:

- Eski, yani halen yürürlükte olan Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması faydalı oldu. Ancak artık modernize edilmesi, güncellenmesi gerekiyor.

Hükümetin son yıllarda konuyu gündeme getirdiğini, ancak AB’nin tempoyu yavaşlattığını belirttim, şu yorumu yaptı:

- Konuya sadece ekonomik açıdan değil, siyaset tekniği açısından da bakmak gerekiyor. Bir kere her şeyin temelini “hukukun üstünlüğü” oluşturuyor. Türkiye, bunu dikkate almalı.

Ardından ekledi:

- Kuralların “güvenilir” olması, sistemin doğru çalıştığının görülmesi gerekiyor.

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’nin güncelleyebilmesi konusunda takvime ilişkin tahminini sordum, şu yanıtı verdi:

- Müzakereler zaman alabiliyor. Örneğin, Avrupa Komisyonu’na, Parlamentoda mutabakat sağlanması gerekiyor. Mutabakat sağlanmasının kolay olmadığı biliniyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Hükümetin, AB’nin ülkenizle ilgili beklentilerini karşılayacak adımları atması lazım.

Türkiye, mülteci konusunda çok cesur davrandı

İSVEÇ eski Başbakanı Carl Bildt, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde bazı dosyalarda ilerleme sağlamaya başladığı konusundaki gözlemini aktardı:

- Örneğin Doğu Akdeniz’le ilgili sıkıntılar konusunda yol alınabildi.

Aklına Kıbrıs konusu geldi:

- Kıbrıs konusuna hiç değinmiyorum. Çünkü, içinden kolay çıkılamayacak bir konu.

Suriyeli mülteciler konusuna işaret etti:

- Türkiye, mülteciler konusunda çok cesur davrandı. Kapısını çok sayıda mülteciye açtı. Avrupa ülkelerinin tamamındaki mültecilerden daha fazlası Türkiye’de bulunuyor.

AB’nin mülteci konusundaki yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

- AB, Türkiye’ye mülteci konusunda ancak mali yardımlarla destek verebiliyor.

Afganistan’a dikkat çekti:

- Türkiye’nin gündeminde şimdi de Afganistan’dan yönelen mülteciler sorunu var. İlgili taraf ve ülkelerle yapılan görüşmeler Afgan mülteciler ile ilgili yol haritasını belirleyecek.