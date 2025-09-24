Türkiye’de kredi büyümesi yavaşlarken harcama alışkanlıkları değişiyor

Türkiye’de son iki yıldır uygulanan sıkı pa­ra politikaları, kredi büyümesini yavaşla­tırken tüketici harcamalarını da köklü biçim­de dönüştürüyor.

Seçim öncesi hızla artan kre­di hacmi, faiz oranlarının yükselmesi ve makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altına alınırken, va­tandaşların bütçe yönetiminde yeni eğilim­ler ortaya çıkıyor. Artan maliyetler nedeniy­le bireyler daha temkinli davranıyor, zorunlu harcamalara öncelik verirken lüks tüketim ve uzun vadeli borçlanmalardan uzaklaşıyor.

Kredi büyümesinde kontrollü dönem

2023’te seçim öncesi hız kazanan kredi ge­nişlemesi, Merkez Bankası’nın faiz artırımla­rı ve sıkılaştırıcı tedbirleriyle yavaşladı. Yük­sek faizler, özellikle bireysel ve taşıt kredile­rinde talebi sınırlarken bankaları daha seçici davranmaya itti. Bu süreçte kredi muslukla­rı tamamen kapanmadı; finansman önceliği üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen ticari kredilere kaydırıldı. 2025 yılına gelindiğinde tüketici ve konut kredilerinin toplam bakiye­si 1,3 trilyon TL’yi aşmış durumda. Ancak bü­yüme hızı geçmiş yıllara kıyasla belirgin bi­çimde daha kontrollü seyrediyor ve ekonomi yönetimi bu yavaşlamayı enflasyonla müca­delede kritik bir araç olarak görüyor.

Kartlı harcamalar rekor kırıyor

Türkiye’de 2024’ün son çeyreği ile 2025’in ilk aylarını kapsayan dönemde kredi kartı harcamaları neredeyse iki katına çıktı. Ban­kalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2024 yılında kartlı ödemeler yüzde 86 artarak 14,8 trilyon TL’yi aştı. Bu yükseliş 2025’in ilk çey­reğinde de devam etti; Şubat ayında kredi kar­tıyla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttı.

Harcamaların en yoğun olduğu kalem mar­ket ve alışveriş merkezleri olurken, vatandaş­ların temel ihtiyaçlara yöneldiği gözlendi. Te­massız ödemeler toplam işlemlerin üçte ikisi­ni aşarak 7 milyar adede ulaştı. E-ticarette ise seyahat ve elektronik ürünler başı çekti, in­ternet üzerinden yapılan alışverişler toplam ödemelerin yüzde 29’unu oluşturdu.

Fiyatların daha da artacağı endişesi, tüke­ticileri harcamalarını öne çekmeye yönlen­dirirken, taksit imkânı da kredi kartlarını önemli bir finansman aracı haline getiriyor.

Tüketici davranışlarında değişim

Yüksek enflasyon, vatandaşların harcama alışkanlıklarını köklü biçimde değiştiriyor. Fi­yatların daha da artacağı endişesi, tüketicile­ri alışverişlerini öne çekmeye yönlendiriyor. Bu süreçte dayanıklı tüketim malları ve lüks ürünlere olan talep zayıflarken, gıda ve temel ihtiyaçlar öne çıktı. Pek çok hane bütçesini dengeleyebilmek için taksitli alışverişe yöneli­yor. Kredi kartlarının sunduğu taksit imkânla­rı, tüketiciler için adeta bir “ek gelir” kapısı ha­line gelirken, alışverişlerde en çok tercih edi­len finansman yöntemi olmaya devam ediyor.

Gelecek beklentisi

Ekonomi yönetimi, enflasyonu tek hane­li seviyelere indirmek için kontrollü kre­di politikasını sürdürüyor. Uzmanlara göre, 2025’in kalanında da kredi büyümesinde­ki temkinli seyir ve harcamalardaki denge­lenme, enflasyonist baskıyı azaltarak sürdü­rülebilir büyümeyi destekleyecek. Türkiye ekonomisinde kredi ve harcama dengesinin yeniden şekillendiği bu dönemde, kontrollü büyüme adımlarının enflasyonla mücadele­de belirleyici olacağı öngörülüyor.