Türkiye’de kredi büyümesi yavaşlarken harcama alışkanlıkları değişiyor
Türkiye’de son iki yıldır uygulanan sıkı para politikaları, kredi büyümesini yavaşlatırken tüketici harcamalarını da köklü biçimde dönüştürüyor.
Seçim öncesi hızla artan kredi hacmi, faiz oranlarının yükselmesi ve makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altına alınırken, vatandaşların bütçe yönetiminde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Artan maliyetler nedeniyle bireyler daha temkinli davranıyor, zorunlu harcamalara öncelik verirken lüks tüketim ve uzun vadeli borçlanmalardan uzaklaşıyor.
Kredi büyümesinde kontrollü dönem
2023’te seçim öncesi hız kazanan kredi genişlemesi, Merkez Bankası’nın faiz artırımları ve sıkılaştırıcı tedbirleriyle yavaşladı. Yüksek faizler, özellikle bireysel ve taşıt kredilerinde talebi sınırlarken bankaları daha seçici davranmaya itti. Bu süreçte kredi muslukları tamamen kapanmadı; finansman önceliği üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen ticari kredilere kaydırıldı. 2025 yılına gelindiğinde tüketici ve konut kredilerinin toplam bakiyesi 1,3 trilyon TL’yi aşmış durumda. Ancak büyüme hızı geçmiş yıllara kıyasla belirgin biçimde daha kontrollü seyrediyor ve ekonomi yönetimi bu yavaşlamayı enflasyonla mücadelede kritik bir araç olarak görüyor.
Kartlı harcamalar rekor kırıyor
Türkiye’de 2024’ün son çeyreği ile 2025’in ilk aylarını kapsayan dönemde kredi kartı harcamaları neredeyse iki katına çıktı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2024 yılında kartlı ödemeler yüzde 86 artarak 14,8 trilyon TL’yi aştı. Bu yükseliş 2025’in ilk çeyreğinde de devam etti; Şubat ayında kredi kartıyla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttı.
Harcamaların en yoğun olduğu kalem market ve alışveriş merkezleri olurken, vatandaşların temel ihtiyaçlara yöneldiği gözlendi. Temassız ödemeler toplam işlemlerin üçte ikisini aşarak 7 milyar adede ulaştı. E-ticarette ise seyahat ve elektronik ürünler başı çekti, internet üzerinden yapılan alışverişler toplam ödemelerin yüzde 29’unu oluşturdu.
Fiyatların daha da artacağı endişesi, tüketicileri harcamalarını öne çekmeye yönlendirirken, taksit imkânı da kredi kartlarını önemli bir finansman aracı haline getiriyor.
Tüketici davranışlarında değişim
Yüksek enflasyon, vatandaşların harcama alışkanlıklarını köklü biçimde değiştiriyor. Fiyatların daha da artacağı endişesi, tüketicileri alışverişlerini öne çekmeye yönlendiriyor. Bu süreçte dayanıklı tüketim malları ve lüks ürünlere olan talep zayıflarken, gıda ve temel ihtiyaçlar öne çıktı. Pek çok hane bütçesini dengeleyebilmek için taksitli alışverişe yöneliyor. Kredi kartlarının sunduğu taksit imkânları, tüketiciler için adeta bir “ek gelir” kapısı haline gelirken, alışverişlerde en çok tercih edilen finansman yöntemi olmaya devam ediyor.
Gelecek beklentisi
Ekonomi yönetimi, enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için kontrollü kredi politikasını sürdürüyor. Uzmanlara göre, 2025’in kalanında da kredi büyümesindeki temkinli seyir ve harcamalardaki dengelenme, enflasyonist baskıyı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek. Türkiye ekonomisinde kredi ve harcama dengesinin yeniden şekillendiği bu dönemde, kontrollü büyüme adımlarının enflasyonla mücadelede belirleyici olacağı öngörülüyor.
|Borsa
|11.331,75
|-1,19 %
|Dolar
|41,3840
|-0,02 %
|Euro
|48,9536
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1814
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.008,42
|0,50 %
|Altın (ONS)
|3.763,90
|0,45 %
|Brent
|67,2600
|1,79 %