Türkiye’de mama pazarı milyar TL’yi geçti

Nestle Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, pandemide gerek barınaklardan gerekse petshop'lardan sahiplenilen hayvan sayısının çift haneli büyüdüğünü belirterek, “Türkiye ilk 20 pazar içinde ancak gelişmeler, yakın zamanda ilk 5’i zorlayacağını gösteriyor” dedi.

Hayat eve Sığar uygulaması süresince sosyalleşememenin yarattığı boşluk hobiler, kişisel meraklara yapılan yatırımlarla kapatılmaya çalışıydı. Bu dönemi hayvan dostlarıyla geçirenlerin sahiplendiği can sayısı artarken, hayatında hiç evcil hayvana yer vermeyenler için de ilkler yaşandı. Bu durum “pet ekonomisinde” büyümeye neden oldu. Nestle Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, bu dönemde mama satışlarının çift haneli büyüdüğüne belirterek, hayvan sahiplenme trendinin Türkiye’yi önemli bir piyasa haline getirdiğini söyledi.

Kedi sahiplenme oranı yüzde 20

Pandeminin başında bütün sektörlerde olduğu gibi durgunluk dönemi yaşandığını, sonrasında pazarın hızlı bir canlanma dönemine girdiğini belirten Erkol, hem tonaj hem de TL bazında çift haneli büyüme kaydedildiğini ifade etti. “Şu anda mama sektörü sağlıklı bir büyüme gösteriyor. Gerek petshoplardan gerekse barınaklandan hayvan sahiplenme oranları arttı” diyen Erkol, şu verileri paylaştı: “Türkiye’de evde kedi sahiplenme oranı yüzde 19-20, köpek sahiplenme oranı ise yüzde 12 civarında. Kategorinin yaklaşık yüzde 78’inin kedi, geri kalanının ise köpek oluşturuyor. Dünyada da rakamsal olarak kedi sahiplenme oranı daha fazla.”

‘Türkiye, Rusya olma yolunda’

Ayça Erkol’un verdiği bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde çift haneli büyüyen Türkiye, mama kategorisinde Nestle Purina’nın dünyadaki ilk 20 ülkesinden biri. Toplamda 1 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe sahip pazarda çok hızlı yükseliş kaydedildiğini belirten Erkol, önümüzdeki 10 yılda en büyük 5 pazar arasına girilmesini öngördüklerinin altını çiziyor. Ve diyor ki; “Türkiye, Doğu Avrupa Bölgesi içerisinde Rusya’ya bağlı yönetiliyor. Rusya, Avrupa’da üçüncü büyük pazar. Türkiye’nin yaklaşık 20-25 katı büyüklüğe sahip olan ülkede evde kedi sahiplenme oranı yüzde 80-85 civarında. Nestle Purina olarak, trendlere bakarak 10 yıl içinde Türkiye’nin yeni Rusya olacağını öngörüyoruz. Eskiden kuru mama ağırlıklı büyüyen pazar, farkındalık çalışmalarıyla yaş mamaya doğru dengelenmeye başladı.”

Sokak kedileri bütün pazarları şaşırtıyor

Türkiye’deki toplumun sokak kedilerine sahip çıkma, besleme gerçeğinin globaldeki tüm pazarlarca şaşırtıcı bulunduğuna dikkat çeken Erkol, bunun da bize özgü bir pazarlama tarzını doğurduğunu söyledi. Ekkol, “Sokak hayvanlarına karşı sempatizanlık bütün ülkeleri şaşırtıyor. Veriler net değil ama minimum 10 milyon, maksimum 20 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Burada da ağırlık kedilerden yana. Eskiden insanlar bu hayvanları evlerindeki yemek artıklarıyla beslerken son dönemde sokak hayvanları için mama alımları arttı. Biz de Türkiye’ye özel 75 gramlık ambalajlar çıkardık. Sokak hayvanlarının porsiyonluk beslenmelerini hedefl eyen bu ürün büyük talep gördü.”

Rehber köpekler yetiştirilmesini destekliyor

Nestle Purina PetCare olarak yaklaşık yüzde 40 pazar payına sahip olduklarını belirten Ayça Erkol, hayvanlarla ilgili birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını anlatıyor. 2020’de 100 tonluk mama bağışında bulunan şirketin son dönemde öne çıkan projesi ise Rehber Köpekler Derneği işbirliğinde gerçekleşiyor. 215’te kurulan Rehber Köpekler Derneği, görme engellilerin hayatlarını köpek dostlarıyla kolaylaştırmayı odağına alan çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de 800 binin üzerinde görme engelli bulunduğunu belirten Ayça Erkol, “Bu bireyler için en ideal görme aracı, can yoldaşı rehber köpekler oluyor. Rehber köpekler, görme engelli bireylerin hem yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Fakat rehber köpek yetiştirmek çok zor. Özellikle eğitmen yok denecek kadar az. Eğitmenin ve rehber köpeğin yetişmesi ciddi zaman ve maddi destek gerektiriyor. Derneğin, şu anda 3 rehber, 4 terapi olmak üzere toplam 7 adet köpeği bulunuyor. Biz de bu ağı büyütmek üzere çalışıyoruz” diyor.