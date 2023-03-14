Türkiye’de mevduat garantisi 700 bin TL'ye çıkarılmalı

ABD’de 10 Mart Cuma günü, Federal Mevduat Sigorta Kurumu FDIC, Silikon Vadisi Bankası’na (SVB) el koydu. SVB, 2008 yılında yine ABD’de yaşanan Lehman Brother’s krizinden sonraki en büyük banka batışı.

Ortakları arasında “Big 4” olarak da adlandırılan dev finans gruplarından, Vanquard Group, Black Rock, State Street ve Alceta Pension Fund gibi kuruluşların yanısıra JP Morgan Chase Bankası da var. ABD’nin 16'ncı büyük bankası olduğu için sistematik risk ihtimali haftasonu para piyasalarını oldukça tedirgin etti.

Aktif büyüklüğü miktarının 212 milyar dolar olduğu açıklanan SVB’’de, 173 milyar dolar mevduat bulunduğu belirtiliyor. Tabii akıllara ilk olarak, mevduat sahiplerinin paralarının ne kadarının sigorta kapsamında olduğu geldi. FDIC’ten son dakikada yapılan açıklamada tüm mevduatların garanti sigorta kapsamına alındığı belirtildi.

Burada bir kişinin, bir bankadaki toplam mevduatlarının 250 bin dolara kadar olan kısmı güvence altında. Türkiye’de ise, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kapsamında mevduat güvencesi limiti 2023 yılı için 400 bin TL, yani yaklaşık 20 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar civarında, ABD’de ise 70 bin dolar civarında olduğu göz önüne alınırsa, oransal olarak Türkiye’de, TMSF’nin mevduat garanti miktarının yaklaşık 700 bin lira (35 bin dolar) civarında olmasında yarar var gibi görünüyor. Tasarruf sahiplerine ve Bankacılık sektörüne güvence vermek, finansal istikrar için önemli bir iştir. TMSF’nin 400 bin TL’lik garanti miktarının yeniden belirlenmesi ve ona göre sigorta primlerinin ve kademelerinin ayarlamasında yarar var.