Türkiye’de THY Rusya’da 9 Mayıs

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden 50 gün geçti. Bu dönemde birçok ülke ve sektör ciddi zararlara uğradı ne yazık ki daha da uğrayacak. 50 günde Türkiye’nin turizmde uğradığı kayıp, iki yılı aşkın süredir devam eden pandemi döneminde uğradığı kayıptan daha büyük.

Pandemi döneminde ülkeler seyahat yasağı koydu, insanlar tatile çıkamadı, uçaklar uçamadı. Ama yaptırımlar yoktu, varlıklara el konulup dondurulmamıştı. Bu dönemin en önemli sorunu uçak konusu. AB ve Amerika’nın koyduğu yaptırımlar kapsamında Rusya’daki uçaklar ve bu ülkeden uçuşlar kilitlendi. Rusya’da faaliyet gösteren Türk kökenli üç tur operatörü Rusya ve Türkiye’deki kamu yönetimleri ile birlikte çalışarak soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Bu aşamada bulunan çözüm -derde deva olmasa da- kötünün iyisi anlamında Türk Hava Yolları (THY)’nın üç tur operatörüne 400’er bini Antalya, 300 bini de diğer bölgelere olmak üzere toplam 1.5 milyon blok koltuk tahsis etmesi. Konunun gündeme gelmesi ile birlikte Amerika bunu engellemek için devreye girdi.

İran’a uygulanan ambargonun Halkbank üzerinden delindiği iddialarıyla hala devam eden dava anımsatılarak benzer uygulamaya gidilebileceğinden böyle bir şey yapılırsa THY uçuşlarının da riske girebileceğine kadar uzanan “uyarılar” yapıldı. Türk Hava Yollan (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı, OFAC, (ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Dış Kaynaklı Varlıkları/hesapları Denetleme Ofisi/ Off ice of Foreign Assets Control), ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Son günlerde Amerika’dan Türkiye’ye yönelik açıklamalar ve yapılan ziyaret ve görüşmelerde bu konu da yer aldı. Ama sonunda anlaşma imzalandı. İşin bu tarafı bu haliyle de olsa şimdilik çözüldü.

Şimdi gözler 9 Mayıs’ta.

Neden 9 Mayıs?

Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya’nın savaşı 9 Mayıs’ta bitirme planı olduğunu aktarıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir raporunda, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı 70 yıl önce elde ettiği zaferle aynı gün olan 9 Mayıs’ta savaşı bitirme planı olduğu belirtiliyor.

Rusya’nın en büyük bayramlarından biri olan ve “Zafer Günü” olarak kutlanan bu günde okullar ve şirketler kapanırken, ülke genelinde kutlamalar gerçekleşir. Rusya Devlet Başkanı Putin’in de Ukrayna’yı işgal etmelerinin arkasında “Nazilerden kurtulmak” olduğunu söylediğine dikkat çeken ABD merkezli medya kuruluşu Newsweek de, Moskova’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nü Ukrayna zaferi ile bitirebileceğine dikkat çekti. Turizmde bu yılın nasıl geçebileceğine ilişkin iki noktadan biri olan THY’nin tur operatörlerine blok koltuk tahsisi anlaşması uzun tartışmalardan sonra da olsa imzalandı.

Şimdi gözler 9 Mayıs’ta.

Rusya’nın da çeşitli konularla ilgili açıklamalarında mayıs ayına atıfta bulunması savaşın mayısta biteceği olasılığını güçlendiriyor.