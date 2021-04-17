Türkiye’de ticaretin evrimi

Zafer ÖZCİVAN - Ekonomist

40-50 yıl öncesine 1970 li yıllara dönelim. Türkiye o dönemde gelişmekte olan bir ülkedir. Sanayi devrimi yeni başlamıştır. Ancak enflasyon son derece yüksek seyretmekte ve önlenememekte ve ülke olarak IMF’ye borçlu bir durumdayız.

İthalat yasaktır, ancak yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından yapılabilmektedir. İnşaat yatırımları bugünkü gibi site veya alışveriş merkezleri şeklinde değil, münferiden yapılmaktadır. Köyden şehre göç de sürmektedir.

Bu koşullarda ticaret gayet basit usullerle yapılmaktadır. Çünkü aldığınız mal daha parasını almadan bir veya birkaç defa zamlanmaktadır. Kolay ticaret demekten kastım enflasyonist kazancın öne çıkmasıdır. Ürün kıtlığı yaşandığından tedarik oldukça zordur ama buna mukabil satış oldukça kolaydır, yeter ki elinizde malınız olsun.

Bir diğer konu da Türkiye ticaretinin merkezi konumunda olan İstanbul’a alıcılar kendisi gelerek ve siparişlerinin bedelini ödeyerek şehirlerine dönmektedirler. Yani para kazanmak için ticaretin kurallarını bilmekten ziyade akıl kullanmak yeterli durumda idi. Ülkede yapılan sanayi üretimi ihtiyacı karşılayamayacak seviyededir. Koalisyon hükümetleri ekonomi yönetimi ekonomik istikrarı bir türlü sağlayamamaktadır.

1980 askeri darbesinden sonra iktidara gelen rahmetli Turgut Özal hükümeti ekonomide bir takım radikal kararlar almıştır. Sanayiciye gözdağı vermek ve yüksek fiyatlarla rekabet edebilmek için ithalatın önünü açmış ve dövizi de serbest bırakmıştır. Alınan bu kararlardan sonra belgesi olan her iş insanı ithalat yapmaya başlamıştır. Genellikle Çin’den en ucuz malların gelmesiyle Türkiye bir ithalat cenneti olma yolunda ilerlemiştir. İş insanlarının temel ilkesi yerli üretimden ucuz olan her malı ithal etmek olmuştur ve bu sayede kendilerine önemli kazanç sağlamışlardır. Gelen ürünler kalitesiz olmasına rağmen talep görmüş ve satış sıkıntısı çekilmemiştir. Yoğun ithalat nedeniyle yerli fabrikalar ithal ürünlerle fiyat rekabeti yapamadıkları için bir bir kapanmak zorunda kalmışlardır. Başka bir deyişle gereğinden fazla ithal ürün gelmiş, yerli sanayiye darbe vurulmuştur. Fabrikaların kapanmasıyla birçok işçi işsizlikle boğuşmuştur. Örneğin 5 marka araba gelmesi gerekirken 50 marka araba gelince yerli araba fabrikaları olumsuz yönde etkilenmiş, kapasite kullanım oranlarını azaltmak durumunda kalmışlardır.

Dövizin de serbest kalmasıyla satış fiyatları döviz üzerinden yapılmaya başlanmış ve uzun yılla devam etmiştir. Diğer yandan tasarrufçular da artan döviz fiyatları nedeniyle döviz mevduat hesaplarına yönelmişlerdir. Bu durumda iş insanların çoğunluğu ithalat yaparak faaliyet şekillerini değiştirmiştir. Artık ülkede ürün kıtlığı yavaş yavaş azalarak yerini ürün bolluğuna bıraktığı için talep azalmış, arz çoğalmıştır ve tüm sektörlerde rekabetçi bir ortam oluşmuştur. Yukarıda bahsettiğim müşterinin İstanbul’a gelmesi artık tarihe karışarak satış temsilcileri Anadolu’ya hizmet vermeye başlamıştır. İşte bu evrimden sonra satış mesleği ayrı bir önem kazanmış, satış elemanları yetişmeye ve eğitilmeye başlanmıştır.

Rahmetli Turgut Özal’ın ülkemize yaptığı en önemli hizmetlerden biri de telekomünikasyon konusunda yapılan gelişmelerdir. Önceden karaborsa olan telefonlar yerini normal seyrine bırakmış, bekleme süresi de ortadan kaybolmuştur. Sadece telefon olarak olaya bakmak son derece yanlıştır. Telekom’da yaşanan gelişmeler önce faks cihazının sonra da internet kullanımının yaygınlaşmasıyla devam etmiştir. Önceleri sadece mektup ve telefonla yapılan müşteri veya tedarikçi iletişimi artık faks cihazı veya e mail ile çok daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.

Bu arada ülkede enflasyon dizginlenmiş, ticaret kurallarına göre yapılmaya başlanmıştır. İnternet kullanımıyla Anadolu’nun her köşesindeki vatandaş, dünya ile anında iletişime geçebilmektedir ve enflasyonist kazançlar bitme noktasına gelmiştir. Ticaret artık kolay değildir ve herkesin yapabileceği bir iş olmaktan çıkmış, yabancı dil bilen, eğitim almış kimselerin önü açılmıştır ve ticaret kuralına göre yapılma dönemine girmiştir. Artık sermaye yoğun çalışma sistemi öne çıkmış ne yaptığının bilincinde kimseler ayakta kalabilmişlerdir.

Telekomünikasyon alanında yapılan girişimler sonucu elektronik ticaret başlamış ve günümüzde kayda değer hacme ulaşmış ve gelişme hızı her geçen gün artmaktadır. Normal ticarete göre ofis kirası, personel maliyeti oldukça tasarruflu olmasından dolayı tercih sebebi olmuştur. Tüketici açısından bakarsak zamanın en önemli faktör olduğu günümüzde son tüketiciler tarafından da tercih edilmektedir.

Bir diğer internet gelişmesi de ödeme şekilleri konusundadır. Kredi kartları veya post makinaları ödeme aracı olarak kullanıldığından tahsilat garantisi de oluşmuştur.

Görüldüğü üzere ticaret hayatı sürekli olarak değişim göstermektedir.

Saygılarımla.