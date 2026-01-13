Türkiye’de yönetim kurulları yeni döneme hazır mı?

2026’ya girerken dünya ekonomisi, şir­ketlerin son yirmi yılda alışık olmadı­ğı ölçüde karmaşık, kırılgan ve belirsiz bir zeminde ilerliyor. Jeopolitik gerilimler, yüksek faiz ortamı, finansmana erişimde daralma, yapay zekâ devrimi, iklim krizi ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Dü­zenleme Mekanizması (SKDM) gibi baş­lıklar artık yalnızca “dış çevre riski” de­ğil; doğrudan şirketlerin bilançosuna, re­kabet gücüne ve sürdürülebilirliğine etki eden yapısal unsurlar haline geldi. Bu yeni tabloda şirketlerin kaderini belirleyen en kritik unsur ise hiç kuşkusuz yönetim ku­rullarının niteliği ve işlevi.

Yönetim kurulunun rolü değişti: Denetimden dayanıklılığa

Türkiye’de pek çok şirkette yönetim kurulu hâlâ ağırlıklı olarak geçmiş per­formansı değerlendiren, finansal tablo­lar üzerinden denetim yapan ve mevzua­ta uyumu gözeten bir yapı olarak çalışıyor. Oysa yeni dönemde yönetim kurulunun rolü kökten değişti. Artık temel soru “ge­çen yıl ne yaptık?” değil; “önümüzdeki beş yılda hangi senaryolara hazırız?” sorusu olmak zorunda. Yönetim kurulları bugün yalnızca denetleyen değil, şirketin strate­jik pusulasını belirleyen, risk mimarisini kuran ve dayanıklılık kapasitesini şekil­lendiren en üst karar organına dönüşmüş durumda.

Türkiye’de en yaygın kör noktalar

Sahada gözlemlediğimiz tablo, bu dö­nüşümün henüz yeterince içselleştiril­mediğini gösteriyor. En yaygın kör nokta, risklerin hâlâ parçalı ve geriye dönük yö­netilmesi. Strateji ile risk yönetimi çoğu şirkette iki ayrı dünya gibi ele alınıyor. Di­jital dönüşüm hâlâ IT departmanının so­runu sanılıyor. Yapay zekâ, yönetim sevi­yesinde sahiplenilmediği için operasyonel verimlilik projelerinin ötesine geçemiyor. SKDM ve iklim riskleri ise “birkaç yıl son­ra bakarız” yaklaşımıyla öteleniyor. Oysa 2026 itibarıyla karbon maliyetleri Türk ihracatçısının rekabet gücünü doğrudan etkilemeye başlayacak.

Yeni nesil yönetim kurulu: 5 kritik yetkinlik

Yeni dönemin yönetim kurulu modeli çok daha farklı bir yetkinlik seti gerekti­riyor.

Birincisi, strateji artık tek bir plana de­ğil, çoklu senaryolara dayanmak zorunda.

İkincisi, risk yönetimi sadece iç kontrol meselesi değil, şirketin tüm iş modelini kapsayan entegre bir mimari haline gelmeli.

Üçüncüsü, finansal bakış kârlılığın ötesinde likidite, nakit akışı ve dayanıklılık kapasitesine odaklanmalı.

Dördüncüsü, dijital ve yapay zekâ, yöne­tim kurulunun gündeminde düzenli ola­rak ele alınan stratejik bir kaldıraç olmalı.

Beşincisi, ESG bir uyum başlığı değil, rekabet stratejisinin merkezine yerleş­meli.

Sonuç: Farkı artik yönetim kalitesi belirliyor

Bugün çok net bir gerçekle karşı karşı­yayız: Aynı sektörde faaliyet gösteren iki şirket arasındaki farkı belirleyen en kritik unsur, yönetim kurullarının yeni dünya­yı ne kadar doğru okuyabildiğidir. Birinde yönetim kurulu geleceği konuşurken, di­ğerinde hâlâ geçmişi tartışan yapılar gö­rüyoruz. Bu fark, sadece performans far­kı değil; şirketin hayatta kalıp kalmaya­cağını belirleyen bir eşik haline gelmiş durumda.

Önümüzdeki yıllar, Türk şirketleri için gerçek bir yönetim kalitesi sınavı olacak. Bu sınavdan başarıyla çıkacak olanlar, yönetim kurulunu bir formalite organı olmaktan çıkarıp şirketin stratejik beyni haline getirebilenler olacak. Diğerleri ise yeni dünyanın hızına ve sertliğine ayak uydurmakta giderek zorlanacak. Yönetim kurulları için artık mesele “hazır mıyız?” değil; “bu işlerde ne kadar öndeyiz?” so­rusudur. Bu noktada yönetim kurulu yapı­sı ve üye profili de büyük önem arz ediyor. Haftaya bu konuda sohbet edeceğiz.