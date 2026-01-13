Türkiye’de yönetim kurulları yeni döneme hazır mı?
2026’ya girerken dünya ekonomisi, şirketlerin son yirmi yılda alışık olmadığı ölçüde karmaşık, kırılgan ve belirsiz bir zeminde ilerliyor. Jeopolitik gerilimler, yüksek faiz ortamı, finansmana erişimde daralma, yapay zekâ devrimi, iklim krizi ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi başlıklar artık yalnızca “dış çevre riski” değil; doğrudan şirketlerin bilançosuna, rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine etki eden yapısal unsurlar haline geldi. Bu yeni tabloda şirketlerin kaderini belirleyen en kritik unsur ise hiç kuşkusuz yönetim kurullarının niteliği ve işlevi.
Yönetim kurulunun rolü değişti: Denetimden dayanıklılığa
Türkiye’de pek çok şirkette yönetim kurulu hâlâ ağırlıklı olarak geçmiş performansı değerlendiren, finansal tablolar üzerinden denetim yapan ve mevzuata uyumu gözeten bir yapı olarak çalışıyor. Oysa yeni dönemde yönetim kurulunun rolü kökten değişti. Artık temel soru “geçen yıl ne yaptık?” değil; “önümüzdeki beş yılda hangi senaryolara hazırız?” sorusu olmak zorunda. Yönetim kurulları bugün yalnızca denetleyen değil, şirketin stratejik pusulasını belirleyen, risk mimarisini kuran ve dayanıklılık kapasitesini şekillendiren en üst karar organına dönüşmüş durumda.
Türkiye’de en yaygın kör noktalar
Sahada gözlemlediğimiz tablo, bu dönüşümün henüz yeterince içselleştirilmediğini gösteriyor. En yaygın kör nokta, risklerin hâlâ parçalı ve geriye dönük yönetilmesi. Strateji ile risk yönetimi çoğu şirkette iki ayrı dünya gibi ele alınıyor. Dijital dönüşüm hâlâ IT departmanının sorunu sanılıyor. Yapay zekâ, yönetim seviyesinde sahiplenilmediği için operasyonel verimlilik projelerinin ötesine geçemiyor. SKDM ve iklim riskleri ise “birkaç yıl sonra bakarız” yaklaşımıyla öteleniyor. Oysa 2026 itibarıyla karbon maliyetleri Türk ihracatçısının rekabet gücünü doğrudan etkilemeye başlayacak.
Yeni nesil yönetim kurulu: 5 kritik yetkinlik
Yeni dönemin yönetim kurulu modeli çok daha farklı bir yetkinlik seti gerektiriyor.
Birincisi, strateji artık tek bir plana değil, çoklu senaryolara dayanmak zorunda.
İkincisi, risk yönetimi sadece iç kontrol meselesi değil, şirketin tüm iş modelini kapsayan entegre bir mimari haline gelmeli.
Üçüncüsü, finansal bakış kârlılığın ötesinde likidite, nakit akışı ve dayanıklılık kapasitesine odaklanmalı.
Dördüncüsü, dijital ve yapay zekâ, yönetim kurulunun gündeminde düzenli olarak ele alınan stratejik bir kaldıraç olmalı.
Beşincisi, ESG bir uyum başlığı değil, rekabet stratejisinin merkezine yerleşmeli.
Sonuç: Farkı artik yönetim kalitesi belirliyor
Bugün çok net bir gerçekle karşı karşıyayız: Aynı sektörde faaliyet gösteren iki şirket arasındaki farkı belirleyen en kritik unsur, yönetim kurullarının yeni dünyayı ne kadar doğru okuyabildiğidir. Birinde yönetim kurulu geleceği konuşurken, diğerinde hâlâ geçmişi tartışan yapılar görüyoruz. Bu fark, sadece performans farkı değil; şirketin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyen bir eşik haline gelmiş durumda.
Önümüzdeki yıllar, Türk şirketleri için gerçek bir yönetim kalitesi sınavı olacak. Bu sınavdan başarıyla çıkacak olanlar, yönetim kurulunu bir formalite organı olmaktan çıkarıp şirketin stratejik beyni haline getirebilenler olacak. Diğerleri ise yeni dünyanın hızına ve sertliğine ayak uydurmakta giderek zorlanacak. Yönetim kurulları için artık mesele “hazır mıyız?” değil; “bu işlerde ne kadar öndeyiz?” sorusudur. Bu noktada yönetim kurulu yapısı ve üye profili de büyük önem arz ediyor. Haftaya bu konuda sohbet edeceğiz.
