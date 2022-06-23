Türkiye’deki şirketlerin enflasyon konusunda kazanılmış direnci var

SİGORTA brokerliği grubu Howden’in Türkiye, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Atınç Yılmaz, iki önemli konuğunu tanıştırdı:

Howden Kurucusu ve Howden Group CEO’su David Howden

Howden Broking Group CEO’su Jose Manuel Gonzales

Görevini Dubai’deki bölge ofisinden yürüten Atınç Yılmaz, David Howden’in Türkiye’ye 2017’de geldiğini belirtti:

- Howden, Türkiye’ye 2012 yılında adım atmıştı. David Howden, 2017’de Türkiye’ye geldiğinde birlikte iki şirket satın alınmasını anons etmiştik. 4-5 yıllık aradan sonra Türkiye’ye geldi.

Bunun üzerine merak ettim:

- Atınç Bey, sizinle 2020 yılı yazında sohbet ettiğimizde, “Türkiye’de yeni satın almaları her zaman gündemde tutuyoruz” demiştiniz. Howden ve Gonzales, Türkiye’ye yeni satın alma görüşmeleri için mi geldi?

David Howden yanıtladı:

- Türkiye’de sigorta brokerlik şirketleri satın alma iştahımız hep açık. Ancak, bu ziyaretimizde anons edebileceğimiz, netleşen bir görüşmemiz söz konusu değil.

Ardından sigorta sektörünün dünyada yaşadığı, karşılaştığı sıkıntıları sordum, anlattı:

- İlk en önemli sorun yükselen enflasyon. Çünkü, sigorta tazminat talepleri günümüz koşullarına göre fiyatlanıyor. Ödemeleri daha sonra gerçekleşiyor. Enflasyonist ortamda sorunlar oluşuyor.

Enflasyon sorununa bazı sektörleri örnek gösterdi:

- Yüksek enflasyon ortamı inşaat, enerji, hammadde gibi önemli işlerin sigortasında daha da büyük sorun oluşturuyor.

Sektörün önemli ikinci sorununu anlatırken sigortanın temelinin risk olduğuna işaret etti:

- Sigorta, risklerin analizine dayanıyor. Son 2 yılda karşılaştığımız krizleri ele alalım. COVID-19, Rusya-Ukrayna Savaşı. Bunların geleceğini kimse bilmiyordu. Bu tip olayları “black swan” (siyah kuğu) olarak tanımlıyoruz. Yani, beklenmedik, ani krizler bunlar ve yaşadık.

Konu enflasyondan açılınca ABD ve Avrupa ülkeleriyle Türkiye’ye ilişkin gözlemini, yorumunu sordum, yanıta şöyle girdi:

- Şirketler belli bir ortamda uzun süre çalışmayı sürdürünce oraya alışıyor. Türkiye’deki şirketlere baktığımızda bilançolarında çok fazla nakit döviz tuttuklarını görüyoruz. Yani, Türkiye’deki şirketler yüksek enflasyon ortamında çalışmaya alışkın.

Bu durumu şöyle tanımladı:

- Yani, Türkiye’deki şirketlerde enflasyona karşı “kazanılmış bir direnç” var.

ABD ve Avrupa ülkelerinde benzeri bir direncin olmadığının altını çizdi:

- Bu direncin olmayışı ABD’de, Avrupa ülkelerinde şok etkisi yarattı. Çünkü, çok uzun bir süre paraya erişimin çok kolay olduğu ortama alışmışlardı. Sıfır enflasyon, sıfır faiz söz konusuydu.

Dünyada enflasyonun nedenlerini irdeledi:

- Enflasyonu tetikleyen ağırlıklı COVID-19 oldu. Hammadde ve enerji sıkıntısı da etkiledi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı da etkisini gösterdi.

Türkiye’deki durumu şöyle yorumladı:

- Türkiye’de enflasyonu tetikleyen kendi temel sorunları vardı. COVID-19 ve hammadde, enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri de ona eklendi.

Jose Manuel Gonzales araya girdi:

- ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon, COVID-19 sırasında gerçekleşen para arzıyla tetiklenmiş oldu. Üstüne tedarik zinciri sorunları da eklendi, hammadde, enerji fiyatları tırmandı.

Howden, Türkiye ile ilgili şu eklemeyi yaptı:

- Türkiye’de enflasyonu tetikleyen daha çok döviz kurlarındaki yükseliş oldu.

Howden’ın sözleri, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yüksek enflasyondan tedirgin olmadıklarını gösteriyor…

Türkiye’de mutluyuz

HOWDE Kurucusu ve Howden Group CEO’su David Howden, dünyada COVID-19’la birlikte kırılan tedarik zinciri üzerinde durdu:

- Dünyada herkes tedarik zinciri konusunda güven arıyor. Bu durum Türkiye için fırsat gibi görünüyor.

Türkiye’nin imalat sektörünün gücüne işaret etti:

- Türkiye, tedarik zinciri konusunda beklenen güveni sağlayabilirse fayda sağlayabilir, yatırım da çekebilir.

Türkiye’deki kendi işlerini de şöyle değerlendirdi:

- Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’ye ilk yatırımı 2012’de yapmıştık. Son 4 yılda 2 şirket alımı gerçekleştirdik.

Howden Broking Group CEO’su Jose Manuel Gonzales araya girdi:

- Türkiye’de 185 kişilik bir kadro ile faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’yi kısa vadeli bir yatırım ortamı gibi görmüyoruz. Uzun vadeli yatırımcıyız.

David Howden sürdürdü:

- 2017’de şirket alımlarımızı anons ederken Türkiye’de sektörün en büyük oyunculardan biri olacağımızı söylemiştik. Nitekim bugün Türkiye’deki büyük şirketlerin çoğu bizimle çalışıyor. Bu noktada başarılı olduğumuzu söyleyebilirim.

Howden’in Türkiye, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Atınç Yılmaz da şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’de bu yılın ilk 5 ayında yüzde 55 dolayında büyüdük. Benim sorumlu olduğum bölgede Türkiye işlerimiz açısından en başarılı ülke olarak öne çıkıyor.

David Howden, bu bilgileri perçinledi:

- Türkiye, bizim hızla büyüyen önemli bir parçamız.

Türkiye’de 2012’den buyana ne kadar yatırım yaptıklarını merak ettim, global bilgileri paylaştı:

- 2019 sonundan buyana organik büyüme ve şirket alımları için toplam 5 milyar dolarlık yatırım yaptık.

Dünyada en zor dönemi yaşıyoruz

HOWDEN’in Kurucusu ve Howden Group CEO’su David Howden’a dünyada sigorta sektörünün durumunu sordum, yanıta şöyle girdi:

- Şu anda yaşanan zorluklar en üst düzeyde ve çok fazla. Enflasyon, tedarik sorunları, savaş, siber saldırılar, siyasi istikrarsızlıklar… Benim tecrübelerime göre, en zor zamanlardan geçiyor, en zor dönemi yaşıyoruz.

İklim krizine işaret etti:

- 15-20 yıl içinde çözemezsek çok daha fazla zorlanacağımız sorunlar önümüzde duruyor. Aslında o sorunu, yani iklim krizini şu anda yaşıyoruz. Sigorta şirketleri geçen yıl iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler için 100 milyar dolarlık ödeme yaptı.

Siber saldırılar üzerinde durdu:

- Daha önce görmediğimiz kadar siber saldırılar görmeye başladık. Bu da siber saldırı sigortası fiyatlarını yükseltti.