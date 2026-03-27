Türkiye'den 14,7 milyar dolar sıcak para çıktı

ABD-İsrail ile İran ara­sındaki savaş üzerine baş gösteren ve ilk üç haftada 15 milyar dolara yakla­şan Türkiye’den sermaye kaçı­şının, savaşın uzaması ve risk algısının kalıcılaşmasına bağlı olarak hızlanması halinde bu­nun, Haziran 2023’ten beri pa­rasal sıkılaştırma programı uy­gulayan ve Aralık 2024’ten bu yana faiz indiren ekonomi yöne­timini proaktif hamlelerle hare­ket etme olasılığı belirdi.

Küresel ticaret, finans ve eko­nomik ilişkilerde ortaya çıkan olağan dışı olumsuz tablo dolayı­sıyla yaşanabilecek riskler, enf­lasyonla mücadelede önemli yol alınan parasal sıkılaştırma prog­ramın uygulamasına karşıt güç­lü bir faktör olarak ortaya çıktı.

Yeni koşulların yol açacağı risk­lere karşı alınacak önlemler ise ekonomik programın gidişatını doğrudan ilgilendiriyor. Uzman­lar, bu sürecin, kısa vadeli sıcak parayı tutmak için politika setin­de koordineli bir yaklaşımı zo­runlu kılabileceği ve faizden kur istikrarına, likidite yönetimin­den makro ihtiyati tedbirlere ka­dar bir dizi yeni adımı beraberin­de getirebileceği görüşünde. Sa­vaşla birlikte ağırlaşan durum, Türkiye’nin uzun süredir dış kaynak ihtiyacını kalıcı doğru­dan yabancı sermaye yerine sı­cak para ile ikame etmesinin ris­kini de ortaya koydu.

İlk haftadaki sert çıkış

Yaklaşık bir aydır süren sava­şın ilk üç haftasına denk gelen 27 Şubat–20 Mart dönemine ilişkin finansal göstergeler, Türkiye’de kısa vadeli sermaye hareketlerin­de belirgin bir çıkışa işaret etti. Merkez Bankası verileri ve ban­kacılık sistemi göstergelerine da­yanan analizlere göre, bu dönem­de Türkiye’den 14,7 milyar dolar dolayında bir sıcak para çıkışı ya­şandı.

Analizler, çıkışın büyük bölümünün carry trade pozis­yonlarının çözülmesinden kay­naklandığını, ilk haftada yoğun­laşan hareketin ikinci ve üçüncü haftada ise yavaşladığını gösteri­yor. Veriler, ilk haftadaki 11 mil­yar doların üstündeki sert ha­reketin büyük ölçüde carry tra­de pozisyonlarının çözülmesiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 13-20 Mart arasında­ki haftada çıkış 2,8 milyar dola­ra düştü.

Yüksek faiz ortamında swap kanalıyla TL’ye erişen kısa vadeli yabancı fonların, risk al­gısındaki değişim ve getiri bek­lentilerindeki dönüşle birlikte pozisyonlarını kapattığı değer­lendiriliyor. Geçmiş deneyimler, gelişmekte olan piyasalarda kı­sa vadeli sermaye akımlarının ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini ve bu değişimlerin hem rezervler hem de döviz likiditesi üzerinde doğrudan ve belirgin etkiler oluş­turabildiğini gösteriyor.

Hangi politika tedbirleri öneriliyor?

Sıcak paranın kaçmaması için gündeme gelebilecek önlemler de 8 başlıkta top­lanıyor. Bunların başında faiz politikasını sıkılaştırma geliyor. Kısa vadeli portföy yatırımcıları için en belirleyi­ci unsurun getiri olduğunu belirten uzmanlar, “carry trade”in cazibesini artırarak çıkışları sınırlayabilmek için politika faizinin yükseltil­mesi veya piyasa faizlerinin yukarı yönlü desteklenmesi yoluna gidilebileceğini işaret ediyor.

Bir diğer husus ise kur istikrarını sağlamak, bu konuda beklen­tiyi yönetmek. Kur­larda aşırı oynaklı­ğın sıcak para için en büyük caydırıcılar­dan biri olduğunu belirten ana­listler, yatı­rımcı beklen­tilerini stabi­lize etmek için rezerv yönetimi, gerektiğinde döviz likiditesi sağlama ve aşırı volatiliteyi sınırlama gibi politikalara başvurula­bileceğini belirtiyor.

Likidite yönetimi ve sterilizasyon olgusu da önem taşıyor. TL likiditesinin aşırı gevşek veya öngörülemez olması carry trade’i etkiliyor, Merkez Bankası açık piyasa işlemleri ve likidite araçlarıyla piyasadaki TL koşullarını kontrol ederek faiz yapısını dengeliyor.

Uzmanlar, makro ihtiyati tedbirlerin gündeme gelebileceğine işaretle; bankacılık sistemi üzerinden zorunlu karşılıklar, kredi büyüme sınırlamaları, döviz pozisyon limitleri gibi araçlarla finansal sistemin döviz talebi ve kaldıraç davranışının kontrol edilebileceğini belirtiyor.

Bir diğer önlem ise rezerv tamponu ve güven sinyali. Yeterli rezerv seviyesinin, pi­yasaya “kur şoklarına karşı tampon var” mesajı verme­si, ani çıkış beklentisini azal­tarak sıcak parayı daha az kırılgan hale getiriyor.

Sıcak para en çok belirsizlik­ten etkileniyor. Bu nedenle öngörülebilir politika iletişi­mi büyük önem taşıyor. Net, tutarlı ve öngörülebilir bir para politikası iletişimi ile ani pozisyon kapatma dav­ranışlarının azaltılabileceği vurgulanıyor.

Finansal istikrar ve risk pri­mi yönetimi de büyük önem taşıyor. Yatırımcı kararları­nı doğrudan etkileyen CDS, enflasyon beklentisi ve siya­si/jeopolitik risk algısı gibi alanlarda iyileşme sağlan­masının, sermaye akımlarını destekleyeceği belirtiliyor.

Orta-uzun vadede alınması gereken yapısal önlemler olarak da “Yerel para cinsinden derin finansal piyasalar”, “Uzun vadeli doğrudan yatırım çekme”, dış bağımlılığı azaltan üretim yapısına geçiş sayılıyor. Bunların her kriz durumunda ani çıkışla dengeleri alt üst etme potansiyeli olan sıcak paraya bağımlılığı azaltacağı kaydediliyor.

8 ana başlıkta senaryolar

Ekonomistler, savaşın uzaması ve küresel risk algısının yüksek seyretmesi durumunda, bunun Türkiye ekonomisinde yol açacağı başlıca olumsuzlukları şu 8 ana başlıkta topluyor:

1Kur (USD/TRY): Portföy çıkışları ve carry trade pozisyonlarının çözülmesi döviz talebini artırırken TL likiditesini daraltır. Bu durum rezervler üzerinde baskı oluştururken kurda yukarı yönlü ve daha oynak bir seyre neden olabilir. Özellikle hedge işlemlerinin artması ve kısa vadeli fonların pozisyon kapatması, kurda zaman zaman ani sıçramalar şeklinde kendini gösterebilir.

2 Enflasyona etkisi: Kurdaki yükseliş, ithal girdilere bağımlı üretim yapısı nedeniyle maliyet kanalı üzerinden enflasyona doğrudan yansır. Enerji, ara mal ve hammadde fiyatlarının artmasıyla birlikte fiyatlama davranışları bozulabilir. Kur geçişkenliğinin hızlanması durumunda, enflasyon beklentilerinde bozulma ve ikinci tur etkilerin güçlenmesi söz konusu olabilir.

3 Cari açık/dış denge: Enerji fiyatlarındaki artış ve kurdaki yükseliş, ithalat faturasını yukarı çekerek cari denge üzerinde baskı oluşturur. Sermaye çıkışlarının devam etmesi halinde cari açığın finansmanı daha zor hale gelirken, dış kaynak girişine olan bağımlılık artar. Bu süreçte cari açık mutlak olarak daralmasa bile, iç talebin zayıflamasıyla birlikte “zorunlu daralma” eğilimi görülebilir.

4 Faiz ve finansal koşullar: Sermaye çıkışlarının sürmesi, para politikasında sıkılaşma ihtiyacını artırabilir. Bu çerçevede faiz oranları yukarı yönlü baskılanırken, kredi koşulları da sıkılaşır. Finansmana erişimin zorlaşması, özellikle reel sektör tarafında borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturur.

5 Büyümeye etkisi: İç talebin zayıflaması, kredi kanalının daralması ve yatırım kararlarının ertelenmesi büyüme üzerinde aşağı yönlü etkiler yaratır. Bu süreçte ihracatın kur avantajıyla kısmen desteklenmesi mümkün olsa da genel ekonomik aktivitede yavaşlama ve bazı senaryolarda kısa vadeli durgunluk riski öne çıkabilir.

6 Finansal istikrar ve rezervler: Sıcak para çıkışlarının devam etmesi durumunda rezervler üzerinde belirgin bir baskı oluşur. Döviz likiditesini dengelemek amacıyla yapılan müdahaleler artabilir ve swap benzeri mekanizmaların rolü büyüyebilir. Bu durum, politika yapıcıların manevra alanını daraltırken finansal istikrar yönetimini daha kritik hale getirir.

7 Bankacılık ve kredi kanalı: Sermaye çıkışları ve risk algısındaki bozulma, bankacılık sisteminde fonlama maliyetlerini artırabilir. Kredi genişlemesi yavaşlarken hem bireysel hem de ticari kredilere erişim zorlaşabilir. Bu da yatırımların ertelenmesine ve tüketim eğilimlerinin zayıflamasına yol açabilir.

8 Genel makro görünüm: Tüm bu etkiler birlikte değerlendirildiğinde, sermaye çıkışı, kurda değer kaybı, enflasyonda yukarı yönlü baskı, faizlerde artış ve büyümede yavaşlama şeklinde birbirini besleyen bir zincir oluşturur. Bu çerçevede kısa vadeli sermaye hareketlerindeki bozulma, makroekonomik dengeler üzerinde belirleyici bir rol oynar ve ekonomik görünümün seyrini önemli ölçüde etkiler.