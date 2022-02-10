Türkiye’den çıkan ilk fintech unicorn'u olma hedefi var

Amerika Birleşik Devletleri’nin itibarlı eğitim kurumlarından PennState Üniversitesi’nde çift ana dal okuyup, yurda döndüğünde, tüm tanıdıkları İlker Sözdinler’in aile şirketine katılacağını düşünüyordu. Babası Eyüp Sözdinler’in kurucu ortakları arasında yer aldığı yüksek teknolojisiyle boya ve apre üretiminde öne çıkan Henateks’te işinin hazır olması, Sözdinler’e sanayici rolünün biçilmesinin ana nedeniydi.

Oysa Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme bölümlerinde eğitim alan İlker Sözdinler’in planları başkaydı. O, kendi işini kurmak istiyordu. Geleceğini, çok saygı duyduğu, babasının da değer yaratarak sürdürdüğü sanayicilikte değil de, hizmet ve teknoloji alanında gördü. İki arkadaşı ile birlikte 2005’te NGN Bilgi ve İletişim Sistemleri’ni faaliyete geçirdi. NGN’deki kariyer yolculuğunda önemli başarılara imza attı Sözdinler. Ortakları ile birlikte yönettikleri şirket üzerinden 20-26 bankanın alt yapı hizmetlerini vermeye başladılar. Yurt dışı açılımı yaptılar, Rusya’ya uzandılar. Ülkeye yatırım, Sözdinler’e aynı zamanda ilk exit’ini de sağladı. Hisselerini 2015’te Rusya’nın devi Croc’a satarak, NGN ile bağlarını kopardığında deneyim sahibi, sermayesi de olan bir iş insanıydı artık.

Teknoloji alanındaki ciddi birikimlerin sinerjisiyle bu kez ikinci start up, 2015’te Birleşik Ödeme faaliyete geçiriliyor. Şirket, BDDK’dan ilk elektronik lisans alan kuruluşlar arasında yer alıyor. ATM tarzı cihazlardan bankanın yaptığı her şeyi ve daha iyisini yapabilme kabiliyeti ortaya koyma üzerine kurgulanan Birleşik Ödeme çıkışını, Ankara’da yakalıyor. Ankara’da su ve gaz ödemesi için gördüğü uzun insan kuyrukları Sözdinler’de yeni iş fikri oluşturuyor. Ankara’nın su ve gaz ödemelerine talip olduklarını dile getiren İlker Sözdinler, “İstanbul metrolarında rantabl hale getiremediğimiz cihazları Ankara’ya taşıdık. Bugün Ankara’nın ön ödemeli su ve gaz tahsilatlarında yüzde 90’ın üzerinde payımız var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları yaptığı Başkent Kart sayımız 350 bini geçti Belediye yardımları da kart üzerinden yapılıyor” diyor.

Birleşik Ödeme’nin gücü inovasyona verdiği önemden geliyor. Deyim yerinde ise Sözdinler, ekibiyle akşam yenilikle yatılıp sabah yenilikle uyanıyor. Tabii bu durum, gelişmekte olan bu pazar için önemli iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. İnovasyon getirdikleri yurt dışı para transferlerinde, en büyük bankalarla çalışılıyor. Ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanlar devreye giriyor. Tüm finans kuruluşlarının yanı sıra Türkiye’nin en büyük şirketleri, sektörünün liderleri Birleşik Ödeme’nin müşterisi oluyor. Yurt dışı açılım için uluslararası ekip oluşturduklarını söyleyen İlker Sözdinler, “Hedefimiz Türkiye’den bölgesinde ilk fintech unicorn oyuncusu olmak” diyor.

Fiba ve OYAK'tan yatırım aldı

Belediyelerden, kooperatiflere, şirketlerden, vakıflara uzanan çok geniş alanda hizmet veren Birleşik Ödeme, zaman içerisinde bünyesine yeni ortaklar alıyor. Bugün şirketin İlker Sözdinler dışındaki iki ortağı, kurumsal dünyanın iki önemli oyuncusu; Fiba Holding ve Oyak Yatırım. Fiba’nın ardından geçen yıl da Oyak Yatırım, Birleşik Ödeme’ye ortak oluyor. Hisse yapısı, yüzde 80 Oyak, yüzde 10 Fiba ve yüzde 10 İlker Sözdinler olarak kurgulanmış. Her iki kurumun da kendilerini kanıtlamış çok büyük gruplar olduğunu dile getiren Sözdinler, “Fiba’nın ve Oyak'ın yarattığı sinerji ile ortak akıl oluşturarak icrai faaliyetlerimizi el birliği ile yürütüyoruz. Yönetim anlayışımız ülkemize ve ekonomimize değer yaratma anlayışına dayanıyor” diyor.

Yatırım hedefinde 10 ülke var

Türkiye’de kullanımda olan ön ödemeli kart sayısı 57 milyona yaklaşıyor. Birleşik Ödeme Sistemleri’ne ait kullanımdaki kart sayısı 5 milyonu buluyor. Üzerinden yürüyen iş hacmi 2021’de 20 milyar TL’den, 2022 sonunda 40 milyar TL’ye ulaşacak. Her yıl katlanarak büyüyen şirket, geçen yılın başında Azerbaycan ile ilk yurt dışı yatırımını yapıyor, ardından Romanya geliyor. Türkiye’nin etrafındaki bölgede 8 ülkeye daha yatırım yapma planları olduğunu dile getiren İlker Sözdinler, “Bu yıl sonuna kadar 10 ülkede daha varlığımızı ortaya koyacağız” diyor.

Birleşik Ödeme yatırımcı yönü ile de öne çıkıyor. Hali hazırda 9 tane iştiraki var. Yeni dönemde iştirak sayısı hızla artırılacak.

Çalışan sayısı 2022 sonunda 250'yi bulacak

Hali hazırda 168 kişinin çalıştığı bir şirket Birleşik Ödeme. Geçen sene bu rakamın 50 çalışan olduğunu belirtelim. Bu açıdan bakıldığında çok hızlı büyüdüğü rahatlıkla söylenebilir. 2022 sonunda çalışan sayısını 250’ye çıkarmayı planladıklarını söyleyen Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Yeni istihdam konusunda üniversitelerle çalışıyoruz. En büyük üzüntümüz, IT alanında yurt dışına yönelen gençlerimizin sayısının arttığını görmek” diyor.