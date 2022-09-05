  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman AROLAT
  4. Türkiye’den dünya klasmanına…

Türkiye’den dünya klasmanına…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Dünya klasmanında ilk 50’ye giren Türk eskrim sporcusu İrem Karamete’nin kıvanç veren başarısı… Karamete’ye engelsiz bir sporculuk yaşamı diliyorum…

Türkiye’nin sporda dünya klasmanına kazandırdığı “gizli kahraman” İrem Karamete‘nin performansı parmak ısırtıyor. Karamete, eskrim dalında 2024 Paris Olimpiyatlarına gitmesi durumunda,  Türkiye’den kadın olarak 3. kez katılan sporcu ünvanını kazanacak. Karamete, son olarak Konya’daki İslam Dünyası Dayanışma Oyunları’nda altın madalya aldı.

1993 doğumlu olan Karamete‘nin anne ve babası da eskrimci. 6 yaşındayken Altınyurt Spor Kulübü’nde eskrime başlıyor ve hemen akabinde Romanya’da flöre dalında ilk madalyasını kazanıyor. Hep yabancı antrenörlerle çalışan Karamete’nin ilk hocası Romen Manta. Bunu Rus asıllı Damir hoca izliyor. Şimdi ise eski Dünya Şampiyonu İtalyan Andrea Baldini tarafından antrene ediliyor. İrem Karamete, ilk olarak Rio Olimpiyatlarına “kotaya girerek” katıldı. Tokyo Olimpiyatlarına ise dünya klasmanından katılmaya hak kazandı. Sporculuk yaşamıyla eğitimi hep dengelemiş olan Karamete, endüstri mühendisliği eğitimi sonrası, Boston Üniversitesi‘nden uzmanlık diplomasını aldı.

Eskrim camiasında “soğukkanlı bir mücadeleci” olarak tanınıyor. Kaybettiğinde “öfkesini kontrol eden  bir centilmen”. Karamete’nin sporculuk yaşamının büyük bir kısmında herhangi bir “mali destekçi” almamış olması ilginç. Dünyada iyi tanınmasına karşılık, Türkiye’de az bilinmesi, “madalya odaklı” ülkemizi anlatan bir ölçü.

Dünya klasmanındaki 250 eskrimci arasında İrem Karamete, ilk 50‘de. Önümüzdeki 3 yılda bu basamaklardan yukarıya tırmanmasına mutlak gözüyle bakılıyor. Bunun için günde 6-8 saat eskrim kondisyoneriyle patlayıcı kuvvet ve bir psikolog ile mental yoğunlaşma çalışması yapıyor.  

Karamete’nin eskrimdeki bu performansı, olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcu olan arkeolojinin büyük isimlerinden Prof. Halet Çambel ile benzeşiyor.  

9 Eylül‘de İtalyan Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Andrea Baldini ile evlenecek olan İrem Karamete’ye engelsiz bir sporculuk yaşamı diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ: 

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin için ülkesinde cadı kazanı kaynatılıyor. Nedeni, genç ve kadın olması. “Kadının Adı Var” yine haklı çıkıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Haldun Taner: Kabare tiyatrosunu kuran yazar 02 Eylül 2022
Yüzde 7,6 büyüme iyi de, sorun nerede? 01 Eylül 2022
Genç seçmen yarını ve umudu arar… 31 Ağustos 2022
Büyük Taarruzun 100. yılında yeni bir sayfa açmak… 30 Ağustos 2022
Kupkuru bir dünya… 29 Ağustos 2022
Oktay Arayıcı: Bir arayış ustası… 26 Ağustos 2022
ABD’den TÜSİAD’a mektup…. 25 Ağustos 2022
Sıra Suriye’ye geldi…. 24 Ağustos 2022
Kiralamada arabuluculuk gündemde 23 Ağustos 2022
Göç/göçmen /göçmenlik halleri 22 Ağustos 2022