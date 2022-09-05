Türkiye’den dünya klasmanına…

Dünya klasmanında ilk 50’ye giren Türk eskrim sporcusu İrem Karamete’nin kıvanç veren başarısı… Karamete’ye engelsiz bir sporculuk yaşamı diliyorum…

Türkiye’nin sporda dünya klasmanına kazandırdığı “gizli kahraman” İrem Karamete‘nin performansı parmak ısırtıyor. Karamete, eskrim dalında 2024 Paris Olimpiyatlarına gitmesi durumunda, Türkiye’den kadın olarak 3. kez katılan sporcu ünvanını kazanacak. Karamete, son olarak Konya’daki İslam Dünyası Dayanışma Oyunları’nda altın madalya aldı.

1993 doğumlu olan Karamete‘nin anne ve babası da eskrimci. 6 yaşındayken Altınyurt Spor Kulübü’nde eskrime başlıyor ve hemen akabinde Romanya’da flöre dalında ilk madalyasını kazanıyor. Hep yabancı antrenörlerle çalışan Karamete’nin ilk hocası Romen Manta. Bunu Rus asıllı Damir hoca izliyor. Şimdi ise eski Dünya Şampiyonu İtalyan Andrea Baldini tarafından antrene ediliyor. İrem Karamete, ilk olarak Rio Olimpiyatlarına “kotaya girerek” katıldı. Tokyo Olimpiyatlarına ise dünya klasmanından katılmaya hak kazandı. Sporculuk yaşamıyla eğitimi hep dengelemiş olan Karamete, endüstri mühendisliği eğitimi sonrası, Boston Üniversitesi‘nden uzmanlık diplomasını aldı.

Eskrim camiasında “soğukkanlı bir mücadeleci” olarak tanınıyor. Kaybettiğinde “öfkesini kontrol eden bir centilmen”. Karamete’nin sporculuk yaşamının büyük bir kısmında herhangi bir “mali destekçi” almamış olması ilginç. Dünyada iyi tanınmasına karşılık, Türkiye’de az bilinmesi, “madalya odaklı” ülkemizi anlatan bir ölçü.

Dünya klasmanındaki 250 eskrimci arasında İrem Karamete, ilk 50‘de. Önümüzdeki 3 yılda bu basamaklardan yukarıya tırmanmasına mutlak gözüyle bakılıyor. Bunun için günde 6-8 saat eskrim kondisyoneriyle patlayıcı kuvvet ve bir psikolog ile mental yoğunlaşma çalışması yapıyor.

Karamete’nin eskrimdeki bu performansı, olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcu olan arkeolojinin büyük isimlerinden Prof. Halet Çambel ile benzeşiyor.

9 Eylül‘de İtalyan Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Andrea Baldini ile evlenecek olan İrem Karamete’ye engelsiz bir sporculuk yaşamı diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin için ülkesinde cadı kazanı kaynatılıyor. Nedeni, genç ve kadın olması. “Kadının Adı Var” yine haklı çıkıyor.