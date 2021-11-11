Türkiye’den global fintech markası için Pep’ten ilk adım

Dijitalleşme gündeme geldiğinde aslında bu dönüşümü gerçekleştirebilecek sektörlerin başında finansal servisler geliyordu. Buradan Türk mühendislerinin emeği, merkezi Türkiye’de olan bir girişimin, markanın çıkmasını istedik. Çıkmadı da değil aslında önemli şirketler bu konuda ortaya çıktı, başarılı girişimler doğdu. Ancak “Oyun” sektörü gibi hızlı bir dönüşüm olmadığı gibi, çıkanlar ya satın alındı ya da ağırlıklı Türk ortak payları mümkün olmadı ve yurt dışına taşındılar. Fintech ekosistemi ise pandemi sonrasında çok hareketli.

Son olarak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Türk E-para girişimi Pep finans sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, markasını yurt dışına taşıdı ve ilk yatırımını İngiltere’ye yaptı. Böylece PeP, tamamen Türk mühendisleri tarafından oluşturulan teknolojik altyapısı ile İngiltere üzerinden Avrupa’ya açılıyor.

Bu model: “Challenger bank”

Bu modele artık, Batı’da “challenger bank” deniyor. Pep’in bu konuda global marka olma yolculuğunu hep beraber takip edeceğiz. Pep Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Artun Kumrulu ile İngiltere planları ve global olma yolculukları ile ilgili konuştuk. Kumrulu “PeP İngiltere ile PeP markasını Avrupa’ya ihraç ettik, böylece tüm Avrupa’dan müşterilerimiz olacak. Alanımızın global rekabetinde artık bir Türk firması var. Diğer yandan 'uçtan uca tek bir dijital platform ve hizmet sunmak', PeP’in kuruluş felsefesinde bulunan önemli bir unsur. Biz sürecin başladığı noktadan, sonlandığı noktaya kadar var olmak, finansal hizmetleri kesintisiz uçtan uca verebilmek istiyoruz” diyor.

Tek platform hizmeti

Artun Kumrulu tek platformda bütünsel bir yapı kurduklarını söylüyor:

“Türkiye ve Avrupa’da İngiltere lokal cüzdan ve ürünlerimizle, müşterilerimizin tüm finansal hizmetlerini tek bir platformdan alabileceği başka ürünlere ihtiyaç duymayacağı bütünsel bir yapı kuruyoruz. Bu da müşterimize maliyet avantajı, hız ve kolaylık getirecek. Kısaca PeP her yerde uçtan uca hizmet verecek. Umarım diğer Türk firmalarına da Türkiye’den dünyaya marka çıkartma konusunda cesaret veririz. Türk finans firmalarıyla dünyada rekabet etmek çok keyifl i ve gurur verici olacak."

İngiltere potansiyeli

Artun Kumrulu neden İngiltere’den başladıklarını ve bundan sonra neler yapacaklarını da şöyle anlatıyor. Çünkü yolculuk için pek çok uygun ülke var: “Avrupa’da çok önemli lokasyonlar var ancak PeP’in Avrupa’daki büyümesi, fintech ve dijital ekosistemin en güçlü olduğu ülkelerden biri olan İngiltere üzerinden olacak. İngiltere, özellikle de Londra, finansal teknolojiler anlamında global bir merkez. Dijitalleşmeye olan bakış açısı, fintech ekosisteminin gücü, global markaların oluşmasını destekleyen ortamı, İngiltere’nin bizim gözümüzde hedef nokta olmasının nedenlerinden bazıları. Bunun yanı sıra ticari ve bireysel olarak seyahat, iş ve finansal işlemlerde Türkiye ve İngiltere arasında yüksek bir trafik var. İngiltere’de dijital kültürü benimsemiş ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan Türkiye’den gelmiş, expat olarak çalışan güçlü bir Türk topluluğu da var. Biz başlangıçta burada yaşayan Türklerin hizmet alabileceği, Türkiye’ye bağlı finansal ekosistemi de kuvvetlendirebilecek bir yapı ve hizmet sunmak istiyoruz.

Sırada Almanya ve Fransa var

Buradan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi dijital gereksinimleri gelişime açık pazarları hedefl iyoruz. Bu ülkelerde de hizmetlerimizi yaygınlaştırıp, oralarda yaşayan Türklerin de, Türkiye ile olan finansal alışverişlerinin daha hızlı, şeff af, uygun maliyetlerde ve güvenli yapabilmelerini sağlayacağız."