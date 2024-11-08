Türkiye'den Karabağ'a 700 milyonluk 2 yatırım

Azerbaycan’da altı sanayi parkı, dört sanayi bölgesi ve 51 tarım parkı bulunuyor. Bunlardan biri olan 190 hektar alanda kurulu Ağdam Endüstri Parkı’na, Türk şirketleri de ilgi göstermeye başladı. Özellikle Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Türk Yolu ile daha aktif olacak olan bölgeye yatırımlar hız kazandı.

44 günlük zaferin ardın­dan 30 yıllık hasret sona erdi ve Karabağ, yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Sa­vaşın ilk anından itibarın, kar­deş ülke Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye, Karabağ’ın sade­ce askeri olarak değil, ekonomik olarak da bağımsızlığına des­tek veriyor. Kalyon, Kolin, Cen­giz Holding gibi Türk şirketle­ri yol, havalimanları, köprüler kuruyor, madencilik sektörüy­le toprağın altındaki zenginliği tekrar kazandırıyor. Karabağ’ın ekonomik gücünün merkezle­rinden biri de Ağdam’da kurulan Endüstri Parkı.

Hem bölgenin hem de ülkenin enerji dışı zenginliğini artırmak isteyen Azerbaycan, bilindiği üzere özellikle sanayi alanında bir açılım içinde. Yeni ve güçlü altyapıya sahip tesislerin kurul­ması bunun en önemli adımı. Şu anda Azerbaycan’da altı sanayi parkı, dört sanayi bölgesi ve 51 tarım parkı bulunuyor. Bu böl­gelerdeki toplam yatırım ise 4 milyar doların üzerinde. Tesis­lerde de 10 binden fazla kişi is­tihdam ediliyor.

DÜNYA Gazetesi duyurdu Azerbaycan açıkladı

Bu sanayi parkları arasında en önemlisi ise 30 yılın ardından kurtarılan Dağlık Karabağ’da­ki Ağdam Endüstri Parkı. Böl­genin endüstriyel potansiyeli­ni geliştirmek için 2021 yılında kurulan park, ihracata da başla­dı. Endüstri parkının resmi site­sine göre şu ana kadar 115 mil­yon dolarlık yatırım alan bölge,­bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. 190 hektarlık alan üzerine ku­rulu Ağdam Endüstri Parkı’na Türk şirketleri de ilgi gösterme­ye başladı.

Özellikle Zengezur Korido­ru’nun açılmasıyla Türk Yolu ile daha aktif olacak olan bölgeye yatırımlar hız kazandı.

Bu alanda ilk büyük yatırımı hatırlayacağınız üzere DÜN­YA Gazetesi’nde sizlere duyur­muştuk. “Türk şirketi yatırım yapacak Karabağ’ı ‘Birlik’te kal­kındıracak” başlılığıyla Mayıs ayında duyurduğumuz haberde Birlik Deri’nin bölgede yatırım yapacağını yazmıştık. Aradan geçen altı ayın ardından o yatırı­mın detayları açıklandı.

Türk şirketi Birlik Deri, Ağ­dam Endüstri Parkı’na yatırım yapan 28’inci şirket oldu. Yatı­rımın miktarı ise 12.5 milyon TL yani bugünkü kurla 410 milyon liranın üzerinde olacak. Bu ya­tırımla da 250 kişiye istihdam sağlanacak.

Asilsoy, mutfak eşyası üretecek

Ağdam Endüstri Parkı’nda temmuz ayında Türkiye’nin önde gelen metal pişirme kapları üreticilerinden biri olan Asilsoy da atım atmıştı. Türk şirket, sanayi parkında tencere ve tavalar için bir üretim tesisi kuracak. Asilsoy’un yapacağı yatırım ise 10 milyon manat; yaklaşık 6 milyon dolar. Kurulacak tesiste ilk etapta 100 kişiye istihdam ortamı yaratılacak.

Karaca ve Schafer’in de aralarında bulunduğu çeşitli markalara yönelik üretim yapan Asilsoy Mutfak Eşyaları, bu sektörün merkezi sayılan Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor. 15’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, Ağdam Endüstri Parkı’na kuracağı yeni tesisle Azerbaycan’a yönelik üretimin yanında ihracata da odaklanacak. İki yatırımla beş ayda yaklaşık 700 milyon liralık yatırım hayata geçmiş olacak. Böylece Azerbaycan ve Türkiye, askeri zaferini kazandığı Karabağ’daki zaferi ekonomik mücadelesiyle taçlandıracak.