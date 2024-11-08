Türkiye'den Karabağ'a 700 milyonluk 2 yatırım
Azerbaycan’da altı sanayi parkı, dört sanayi bölgesi ve 51 tarım parkı bulunuyor. Bunlardan biri olan 190 hektar alanda kurulu Ağdam Endüstri Parkı’na, Türk şirketleri de ilgi göstermeye başladı. Özellikle Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Türk Yolu ile daha aktif olacak olan bölgeye yatırımlar hız kazandı.
44 günlük zaferin ardından 30 yıllık hasret sona erdi ve Karabağ, yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Savaşın ilk anından itibarın, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye, Karabağ’ın sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak da bağımsızlığına destek veriyor. Kalyon, Kolin, Cengiz Holding gibi Türk şirketleri yol, havalimanları, köprüler kuruyor, madencilik sektörüyle toprağın altındaki zenginliği tekrar kazandırıyor. Karabağ’ın ekonomik gücünün merkezlerinden biri de Ağdam’da kurulan Endüstri Parkı.
Hem bölgenin hem de ülkenin enerji dışı zenginliğini artırmak isteyen Azerbaycan, bilindiği üzere özellikle sanayi alanında bir açılım içinde. Yeni ve güçlü altyapıya sahip tesislerin kurulması bunun en önemli adımı. Şu anda Azerbaycan’da altı sanayi parkı, dört sanayi bölgesi ve 51 tarım parkı bulunuyor. Bu bölgelerdeki toplam yatırım ise 4 milyar doların üzerinde. Tesislerde de 10 binden fazla kişi istihdam ediliyor.
DÜNYA Gazetesi duyurdu Azerbaycan açıkladı
Bu sanayi parkları arasında en önemlisi ise 30 yılın ardından kurtarılan Dağlık Karabağ’daki Ağdam Endüstri Parkı. Bölgenin endüstriyel potansiyelini geliştirmek için 2021 yılında kurulan park, ihracata da başladı. Endüstri parkının resmi sitesine göre şu ana kadar 115 milyon dolarlık yatırım alan bölge,bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. 190 hektarlık alan üzerine kurulu Ağdam Endüstri Parkı’na Türk şirketleri de ilgi göstermeye başladı.
Özellikle Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Türk Yolu ile daha aktif olacak olan bölgeye yatırımlar hız kazandı.
Bu alanda ilk büyük yatırımı hatırlayacağınız üzere DÜNYA Gazetesi’nde sizlere duyurmuştuk. “Türk şirketi yatırım yapacak Karabağ’ı ‘Birlik’te kalkındıracak” başlılığıyla Mayıs ayında duyurduğumuz haberde Birlik Deri’nin bölgede yatırım yapacağını yazmıştık. Aradan geçen altı ayın ardından o yatırımın detayları açıklandı.
Türk şirketi Birlik Deri, Ağdam Endüstri Parkı’na yatırım yapan 28’inci şirket oldu. Yatırımın miktarı ise 12.5 milyon TL yani bugünkü kurla 410 milyon liranın üzerinde olacak. Bu yatırımla da 250 kişiye istihdam sağlanacak.
Asilsoy, mutfak eşyası üretecek
Ağdam Endüstri Parkı’nda temmuz ayında Türkiye’nin önde gelen metal pişirme kapları üreticilerinden biri olan Asilsoy da atım atmıştı. Türk şirket, sanayi parkında tencere ve tavalar için bir üretim tesisi kuracak. Asilsoy’un yapacağı yatırım ise 10 milyon manat; yaklaşık 6 milyon dolar. Kurulacak tesiste ilk etapta 100 kişiye istihdam ortamı yaratılacak.
Karaca ve Schafer’in de aralarında bulunduğu çeşitli markalara yönelik üretim yapan Asilsoy Mutfak Eşyaları, bu sektörün merkezi sayılan Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor. 15’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, Ağdam Endüstri Parkı’na kuracağı yeni tesisle Azerbaycan’a yönelik üretimin yanında ihracata da odaklanacak. İki yatırımla beş ayda yaklaşık 700 milyon liralık yatırım hayata geçmiş olacak. Böylece Azerbaycan ve Türkiye, askeri zaferini kazandığı Karabağ’daki zaferi ekonomik mücadelesiyle taçlandıracak.