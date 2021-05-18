Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, “Haftada en az 30 girişim bize başvuruda bulunuyor. Yılsonuna kadar her ay 1 girişime yatırım yapmak gibi bir hedefimiz var” diyor. Akar, “2021 yılının ilk çeyreğinde Türk startup’lar toplamda 508,5 milyon dolar yatırım aldı. Türkiye’den kısa vadede bir değil birden çok unicorn çıkacak” diye ekliyor.

Girişimcilik ekosisteminde önemli başarılara imza atan 22 ismin ortaklığıyla 2019 Ekim ayında kurulan melek yatırım platformu Angel Eff ect, özellikle erken aşama girişimlere odaklanıyor.

Bugüne dek 107 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru alan Angel Eff ect, şimdiye dek 9 girişime yatırım yapmış. Şu an ise 2 girişim ile sözleşme sürecinde. Angel Eff ect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, “Haftada en az 30 girişim bize başvuruda bulunuyor. Yılsonuna kadar her ay 1 girişime yatırım yapmak gibi bir hedefimiz var” diyor. Gökhan Akar’ın Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine yönelik yorumları şöyle:

Yüksek etkiye sahip girişimleri hedefliyoruz

“Günümüzde dijital dönüşümün hızlanmasıyla dünya değişirken, yatırım modelleri de yeniden şekilleniyor. Geleneksel yatırım araçları bugün baktığımızda yerini dijital dünyanın içinde teknoloji girişimlerine; kripto paralar gibi yeni yatırım enstrümanlarına bırakmaya başladı. Angel Eff ect olarak biz yatırım yapacağımız girişimlere sadece maddi destek olmakla kalmıyor aynı zamanda tecrübelerimizi de kendileriyle paylaşarak yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Yüksek etkiye sahip girişimleri hedefl iyoruz. Bu kapsamda da sadece Türkiye’deki değil, yurt dışındaki girişimleri de yakından takip ediyoruz.”

2021’in ilk çeyreğinde Türk startup’lar 508,5 milyon dolar yatırım aldı

“2010’lu yılların başlarında temelleri atılan Türkiye girişimcilik ekosistemi son birkaç yıldır çok büyük bir ivme kazandı. Özellikle pandemi döneminde çok büyük bir sıçrama yaşandı. KPMG Türkiye’nin ‘Türkiye Startup Yatırımları Raporu’na göre pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Türkiye’de startup yatırımları ciddi anlamda artış gösterdi. 2021 yılının ilk çeyreğinde Türk startup’lar toplamda 508,5 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımların önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam etmesini bekliyor ve Türkiye’den kısa vadede bir değil birden çok unicorn’un çıkacağını öngörüyorum.”

“Akıllı para” olmazsa olmaz

“Son dönemde yatırım arayan girişimlerin sayısındaki önemli artışa paralel olarak sermaye sahiplerinin teknoloji girişimlerine yatırım yapma iştahının da fazlasıyla arttığını gözlemliyoruz. Ancak girişimcilerin ve yatırımcıların doğru bir biçimde buluşması oldukça önemli. Girişimciler için özellikle erken aşamada aldıkları yatırım kadar önemli bir yatırım daha var ki, bu da ortaklık yapılarını yolculuklarına katkıda bulunacak kişilerden veya yapılardan oluşturmaları. Bir başka deyişle mentorluk, danışmanlık, know-how, müşteri kazanımı gibi faydaları edinebilecekleri akıllı para dediğimiz yatırım da olmazsa olmazlar arasında. Buna ek olarak erken aşama girişimlere buldukları her parayı yatırım olarak içeri almamalarını öneriyorum. İleriki aşamalarda da yine stratejileri doğrultusunda yatırımcılarla buluşmaları büyük önem taşıyor.”

“Ölüm vadisi”

“Girişimler fikirden ürüne giden aşamayı daha kolay geçiyorlar ama ondan sonrasında var olma savaşı başlıyor. Tabir biraz abartılı olabilir ama ben o aşamaya ölüm vadisi diyorum. Ürün/pazar uyumu, müşteri kazanma ve ciro yaratma, işlem hacminde büyümeyi çok zor ve önemli buluyorum. Bu aşamayı geçebilen büyüyor. Türkiye’deki girişim ekosistemi henüz çok fazla derinleşmedi ancak Getir, PeakGames ve Trendyol’un değerlemeleri ve aldıkları yatırımlar bu alanda önemli bir farkındalık yarattı ve yatırımcı ilgisi çok arttı. Bu ilginin girişim ekosistemine daha fazla sermaye girişine yol açması ve sermaye genişledikçe daha fazla girişimcinin cesaretlenip kaynaklarla buluşmasını bekliyorum.”

Bir girişimin başarılı olması için hangi problemi çözdüğü önemli

“Bir girişimin başarılı olması için öncelikle hangi problemi çözdüğü önemli. Girişimin mutlaka 'Değer önerisi pazarda gerçekten bir ihtiyaca karşılık geliyor mu?’ sorusunun cevabını vermesi gerekir. Dolayısıyla bir girişimin başarılı olması için işin temelinde iyi bir fikir, iyi bir takım, fikirden ürüne gitmek için iyi bir planlama ve tabii ki fonlama şart. Girişimcilerin yolculuklarını 0’dan 1’e, 1’den 10’a ve 10’dan 100’e doğru planlamaları, her katman için ekosistemin doğru platformlarında yer almaları, gerekli ekipleri bünyede bulundurmaları ve yeterli fonlamaya sahip olmaları lazım.”

Başarılı girişimci hangi özelliklere sahip olmalı?

Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar’ın başarılı girişimci tanımı şöyle: “Teknolojiye yatkın, işine global ölçekte bakabilen, pazarlama dinamiklerine hâkim, analitik düşünme becerisine sahip, veriyi değerlendirebilen, tavsiyeye açık, kendi fikirlerine değil çözmeye niyetli olduğu probleme odaklı girişimcileri 'başarılı girişimciler’ olarak değerlendirebiliriz.”