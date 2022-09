Türkiye’den Mckinsey çıkar mı?

Cantekin Ertekin

ITGT Akademi Kurucusu

Danışmanlık sektörün geçmişi ilk modern danışmanlık firmalarının kurulduğu 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. İlk yönetim danışmanlığı firmalarından biri, 1886'da bir ortaklık olarak kurulan ve daha sonra 1909'da kurulan Arthur D. Little Inc.'dir. Arthur D. Little daha sonra genel bir yönetim danışmanlığı olmasına rağmen, başlangıçta teknik araştırmalarda uzmanlaşmıştır. Daha sonra 1950'lerin sonuna kadar birçok danışmanlık şirketi kurulmuştur, ancak bunların en büyüğü Booz Allen yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Daha sonra 1960'lar da hızla holdingleşme dönemi başlamıştır. Böyle büyük şirketleri yönetmek için sadece operasyonel verimlilik yeterli gelmemeye başlamıştır, artık şirketler stratejik yönetime de ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu noktada devreye 3 şirket girmiştir, Mckinsey, Bain ve BCG.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/consulting/comments/rn2sv6/2020_rconsulting_survey_results_chapter_3_and_4/

1990'lar itibari ile yönetim danışmanlığının popülaritesi artmış, her geçen gün büyüyerek günümüzdeki halini almıştır

Dünya çapındaki en büyük 10 yönetim danışmanlığının gelirleri 21. yüzyılın başında 200 milyon dolardan yaklaşık 50 milyar dolara yükselirken, sektördeki en büyük 30 danışmanlık firmasının çalışan sayısı 1980'lerin başında yaklaşık 20 binden 2000’li yıllarda yaklaşık 430.000'e yükselmiştir.

Kaynak: https://www.consultancy.org/consulting-industry

Mckinsey nasıl fark yarattı?

1960'ların sonuna geldiğimizde, McKinsey o kadar çok şirketle çalışıyordu ki, müşteriler çıkar çatışmaları konusunda endişelenmeye başladı. Pazarın buna cevabı ise farklı oldu; 1973 yılında kurulan bir başka yeni danışmanlık şirketi olan Bain & Company, herhangi bir endüstride sadece tek bir büyük müşteriye hizmet vermenin uygun olduğu görüşündeydi.

McKinsey bunun tam tersi bir sonuca vardı: Bir endüstriyi gerçekten anlamak için, endüstrideki birçok firma ile çalışması gerektiğini düşünüyordu. Mckinsey bu strateji ile maliyet optimizasyonunda o kadar başarılı olmuştu ki sektörde fark yaratmaya başlamıştır. McKinsey'in başarı sırlarından birisi de budur; en üst düzey stratejik uzmanlığını dile getirse de, genellikle devasa kurumsal müşterileri için maliyetleri düşürmenin yeni yollarını bulma konusunda ön plana çıkmışlardır.

McKinsey, sektördeki en geleneksel ve entelektüel danışmanlık firması olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar McKinsey'den “Şirket” olarak bahsederler, organizasyonun uzun ve saygın geçmişine hayran kalmaktadırlar.

Mckinsey’de gerçeklere ve çerçevelere, hikayeler ve sezgilerden daha çok değer verilmektedir, bu nedenle Piramit İlkesi ve MECE İlkesi gibi birçok temel danışmanlık kavramının McKinsey'den çıkması o kadar da şaşırtıcı değildir.

Hatta Mckinsey problem çözme süreçlerini, bir bilime dönüştürmeyi başarabilmiştir. Bu problem çözme süreçleri, diğer birçok danışmanlık firması için bir plan haline gelmiştir.

Türkiye’den Mckinsey çıkar mı?

Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörü her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Pandemi döneminde biraz hız kesse de 10 yıllık ivmeye baktığımızda, pazarın ileride daha da büyüyeceği öngörülmektedir.

Kaynak: https://www.statista.com/forecasts/1082815/management-consultancy-activities-revenue-in-turkey

Pazarın olumlu görünümüne karşın, aynı zamanda Türkiye’deki danışmanlık firmalarının önümüzdeki dönemde karşılaşabilecekleri bir takım zorluklar da bulunmaktadır. Birincisi, Türkiye pazarının hem ekonomik hem de politik olarak “değişkenliği”. Bu durumun genel olarak, hem çok uluslu hem de yerel şirketlerin yatırım kararları üzerinde büyük bir etkisi olmaktadır.

İkinci olarak, piyasadaki rekabetin artması, ücretler ve nihayetinde kar marjları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Üçüncüsü, yetenek kazanımı konusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de yönetim danışmanlığı alanında, danışmanlık için doğru becerilere ve eğitime sahip yetenek sıkıntısı yaşamaktadır.

Yetenek havuzundaki sıkıntı ve Türkiye pazarına ilişkin kapsamlı bilgi birikiminin kritik olması nedeniyle, danışmanlık firmaları yalnızca yurt içinde yüksek talep gören değil, aynı zamanda birçok uluslararası seçeneğe de sahip olan yetenekleri çekmek için birbirleri ile de rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar.

Mckinsey gibi oyunu değiştiren firmalar çıkarabilmek için ülke şartları çok önemlidir. Ülke şartlarının yanı sıra; teknoloji, yetenek kazanımı, sektörel know how oluşturma, global benchmarking imkanı, global müşteri portfoyü yaratabilme gibi birçok konjonktürün de bir araya gelebilmesi gerekmektedir. Kim bilir, dünyada tanık olduğumuz yaratıcı yıkım belki de sahip olduğumuz genç yetenekler ile ileride Türkiye’den de bir McKinsey çıkmasına imkan sağlayabilir.

Kaynaklar:

- Bain & Company. Bain Alliance Ecosystem. Retrieved November 28th from https://www.bain.com/about/bain-alliance-ecosystem/

- Bain & Company. Client Results. Retrieved November 28th from https://www.bain.com/client-results/

- from https://www.bain.com/about/what-we-do/

- BCG. Mission. Retrieved November 27th from https://www.bcg.com/en-us/about/mission/default.aspx

- BCG. Values. Retrieved November 27th from https://www.bcg.com/en-us/about/mission/values.aspx

- Consulting Magazine. (2015) What Makes a Best Firm? Released September 2015. The University Club. New York, NY. Retrieved November 28th from http://www.consultingmag-digital.com/consultingmag/september_2015?pg=12#pg12

- Fortune 100 Best. (2018) #4 Boston Consulting Group. http://fortune.com/best-companies/the-boston-consulting-group/

- Great Place To Work. (2018) The Boston Consulting Group, Inc. Report. Retrieved November 28th from http://reviews.greatplacetowork.com/the-boston-consulting-group-inc

- McKinsey & Company. About Us. Retrieved November 16th from https://www.mckinsey.com/about-us/overview

- McKinsey & Company. McKinsey Today. Retrieved November 16th from https://www.mckinsey.com/about-us/overview/mckinsey-today

- Szczerba, M. (2014). "The Big Three: meet the world's top consulting firms". The Gateway. Retrieved November 30th from http://thegatewayonline.com/consulting/where-to-work/the-big-three-the-top-employers-in-consulting