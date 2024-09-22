Türkiye'den teknoloji vizesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ülkemizin geleceğini olumlu yönde etkileyecek güzel bir hareket geldi. Bakanlığın başlattığı Türkiye Tech Visa programı, kritik uzmanlıklara sahip yetenekleri Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor. Üç yıllık çalışma izni ve ailelerin oturma izni süreçlerini kolaylaştırma gibi avantajların, Türkiye'yi teknoloji profesyonelleri ve girişimciler için cazip bir ülke haline getireceğini düşünüyorum.

Bu vize programı, ABD, Almanya, Hindistan ve Çin gibi teknoloji alanında gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının ilgisini çekebilir. Özellikle ABD ve Almanya’da çalışan teknoloji uzmanları neden buraya gelsin demeyin. Yüksek vasıflı mühendisler, yazılım geliştiricileri ve inovatif girişimciler, Türkiye’deki Teknopark imkanlarından ve vergi muafiyetlerinden faydalanarak projelerini daha düşük maliyetlerle hayata geçirebilirler. Ayrıca ülkemizin Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı, Türkiye'yi bir teknoloji üssü haline getirebilir.

Teknoloji vizesiyle Türkiye’ye gelmek isteyen profesyonellere vergi indirimleri de söz konusu. Özellikle start up girişimler, gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleri ile daha rekabetçi olabilecek. Gümrük vergisi avantajları da maliyetleri düşürerek ithal edilen teknolojik ekipmanlara ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca Teknopark destekleri kapsamında sunulan kapsamlı sağlık hizmetleri, yabancı yatırımcı ve uzmanların Türkiye’ye yerleşmesini ve burada iş yapmasını oldukça cazip hale getiriyor. Bu tür avantajlar, orta vadede Türkiye’yi teknoloji odaklı girişimciler için güvenli ve çekici bir liman haline getirebilir.

Türkiye Tech Visa programı, ülkenin teknoloji ekosistemine büyük katkılar sağlayacak. Yabancı yeteneklerin ve sermayenin Türkiye’ye akışını hızlandırarak, yerli start-up’lar ile küresel iş birliklerinin artmasını da sağlayabilir. Türkiye, bu vize ile teknoloji alanında gelişmiş ülkeleri yakalayabilir ve küresel sahnede daha güçlü bir aktör haline gelebilir.

Sosyal medyada çocuk koruması

Son dönemde dijital platformların birinci gündem maddesi çocukların zararlı içeriklerden korunması. Spotify ve Instagram çocuk ve genç kullanıcılar için yeni düzenlemeler getiriyor. Spotify, “Premium Aile” paketine ebeveyn kontrolü ekleyerek ailelerin çocuklarının müzik seçimlerini denetlemesine olanak tanımaya hazırlanıyor. Bu özellik şimdilik Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç’te test ediliyor, ancak başarılı olursa küresel ölçekte yaygınlaştırılabilir.

Instagram'da ise zaten 2022'den beri ailelerin çocuklarının hesaplarını kontrol etmesini sağlayan ebeveyn denetimi vardı. Instagram şimdi de 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirerek, "genç hesapları" uygulaması ile bu yaş grubunu çevrimiçi tehditlerden korumayı amaçlıyor. ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da uygulamaya giren bu yeni kısıtlamaların, 2024'te Avrupa Birliği ve Türkiye dâhil diğer ülkelerde de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Dijital platformların bu adımlarının ardındaki temel neden, çevrimiçi dünyada çocukların güvenliğinin her geçen gün daha kritik bir hale gelmesi. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız; onları hem fiziksel hem de dijital tehlikelerden korumak hepimizin ortak amacı. Sosyal medya ve dijital içerik platformları ise çocuklar için cazip ama aynı zamanda risklerle dolu bir alan.

Spotify ve Instagram gibi dev platformlar, çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğunun farkında. Çevrimiçi taciz, zararlı içeriklere erişim ve istenmeyen etkileşimler, genç kullanıcılar için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu nedenle dijital platformların genç kullanıcılar için daha güvenli ortamlar sunması, artık toplumsal bir zorunluluk.

TikTok da bir süredir ebeveyn kontrolü özelliklerini duyurmak için çalışıyor. Tüm bu hamleler, dijital platformların sorumluluklarını oldukça ciddiye aldığını gösteriyor. Genç kullanıcıların korunması için yapılan bu düzenlemelerin temelinde hem ailelerden gelen baskılar hem de düzenleyici kurumların artan denetimleri var. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke, sosyal medya platformlarına çocuk güvenliği konusunda yeni yasal zorunluluklar getiriyor.

Bu yeni düzenlemeler, hem çocukların zarar görebileceği içeriklerden uzak tutulmasını sağlıyor hem de ailelere kontrol mekanizmaları sunarak endişeleri bir nebze olsun hafifletiyor. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Alınan bu önlemlerin geleceğin dijital dünyasında daha güvenli bir alan yaratma yolunda atılan önemli adımlar olduğuna inanıyorum.

Teknoloji haberleri

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple’ın AirPods Pro 2 kulaklıklarının işitme cihazı olarak kullanımına onay verdi. Bu sayede, cihaz FDA onaylı ilk reçetesiz işitme cihazı oldu. Hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan kullanıcılar, iOS 18 güncellemesiyle AirPods Pro 2’lerini işitme cihazı olarak kullanabilecek.

Google, arama motoruna Internet Archive’ın Wayback Machine hizmetini entegre etti. Artık kullanıcılar, arama sonuçlarındaki üç noktaya tıklayıp “Bu sayfa hakkında daha fazla” seçeneğine ilerleyerek, ziyaret ettikleri sitenin eski sürümlerine ulaşabilecek.

Yerli üretici Karsan, Toyota Motor Europe ile yaptığı iş birliği kapsamında 2025'te hidrojen yakıt hücreli ilk araçlarını piyasaya süreceğini açıkladı. İlk olarak Toyota’nın geliştirdiği hidrojen yakıt hücresinin otobüslere entegre edilmesi planlanıyor.

İngiltere merkezli Vertical Aerospace, VX4 Air-taxi” adlı elektrikli hava taksisinin ilk aşama testlerini tamamladığını duyurdu. Araç, pilotlu uçuşlarda 70 farklı test senaryosunu başarıyla geçti.