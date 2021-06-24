Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda plastik sektörü

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 yılı listesi, Türkiye plastik sektörünün ağırlığını arttırdığını ortaya koydu.

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ilk 500 büyük arasında yer alan plastik sanayi işletmesi sayısı 13’ten 14’e yükseldi.

Özellikle ortalama dolar kurunun %24 oranında arttığı bir ortamda ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan plastik sektörü temsilcileri döviz bazında da cirolarını arttırdığı görüldü.

Önceki gün konuşma olanağını bulduğum PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün’den, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendirmesini rica ettim.

Gülsün, “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 14 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz” dedi.

Ciro artışına rağmen kâr azalmaya devam ediyor

Sözlerine devam eden Gülsün: “Herkesin malumu olduğu üzere plastik sektörünün hammadde de ithalata bağımlı bir yapısı var. Bu sebeple plastik mamul üreticilerinin en önemli girdi maliyeti olan hammadde fiyatlarında ya da döviz kurlarında meydana gelen artışlar işletmelerin cirosu ve dönem karını ters yönde etkileyebiliyor. 2019-2020 yılları arasında ortalama dolar kurunda yaşanan %24 dolayındaki artış Türk Lirası bazında hammadde fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. İşletmeler yaşanan bu maliyet artışının bir kısmını ürün fiyatlarına yansıtılabilirken önemli bir bölümünü ise karlarını düşürerek telafi etme yoluna gitmiştir. Yani gerek Türk Lirası gerek dolar bazında sektörün cirosu artarken, karlılıklarda ise çok sert düşüşler yaşanmıştır. Esasen bu durum sadece plastik sektörüne özgü bir durumda değildir.

Geldiğimiz noktada girdi maliyetlerinde yaşanan artışı özetler nitelikte olan ÜFE, nihai satış fiyatlarını gösteren TÜFE’nin iki katından fazladır. Unutulmamalı ki üreticinin fiyatlarına yansıtamadığı her maliyet artışı karlılığın erimesi anlamına gelmektedir” dedi.

İlk 500’de yer alan işletmelerin ihracattan aldıkları pay daralıyor

İhracat tarafında ise %10’un üzerinde bir gerileme yaşandığının altını çizen Gülsün: “Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir gerileme yaşanmıştır. İlk 500 listesinde yer alan plastik işletmeleri 2019 yılında sektörün toplam ihracatından %6,2 pay alırken bu oranın 2020 yılında %5,2’ye gerilediğini görüyoruz. Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ’lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500’deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO ilk 500 listesinde 13 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün: “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” dedi.

PAGDER’in değerli Başkanı Selçuk Gülsün’ün değerlendirmesi özetle bunlar…

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde yer alan PAGDER üyeleri

2020 2019 Kuruluşlar 84 102 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 107 101 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 123 141 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 142 121 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 151 160 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 184 190 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 226 318 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 253 288 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 258 - Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 293 293 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. 364 292 Umur Basım San. ve Tic. A.Ş. 470 - Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 489 432 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

Kaynak: İSO