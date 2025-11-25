Türkiye’nin büyük döngüsü: Borç, demografi ve ekonomik yeniden denge arayışı

Ray Dalio, modern finans dü­şüncesinin üzerinde en çok iz bırakan isimlerden biri. Onu yal­nızca dünyanın en büyük fonla­rından birini kurmuş bir yatırım­cı olarak görmek eksik olur; Da­lio aynı zamanda ekonomik tarih merakını, felsefi sezgilerini ve ve­ri odaklı analiz anlayışını herkesle paylaşmayı görev edinmiş bir an­latıcı. Kitaplarında ve konuşmala­rında sık sık yaptığı şey, insan dav­ranışları ile ekonomik döngülerin nasıl birbirini şekillendirdiğini sade ama derin bir bakışla anlat­mak. Dalio’nun metinleri yalnızca finans profesyonellerine hitap et­mekle kalmıyor aynı zamanda kar­maşık dünyanın nasıl işlediğine dair içgörü arayan herkes için güç­lü bir referans noktası sunuyor.

Onu önemli kılan şey, piyasala­rı açıklamadaki ustalığından çok, bunu tarihsel döngüler, psikoloji ve karar alma süreçleriyle birleştire­bilme yeteneği. Ekonomiyi bir me­kanik işleyen bir süreç gibi ele alır­ken, bu sürecin içindeki insan za­aflarını, umutlarını ve tekrar eden davranış örüntülerini de merke­ze koyarak okuyucu ve izleyicinin düşünsel dünyasını da tetikleme­yi başarıyor. Dolayısıyla Dalio’yu okumak, yalnızca piyasa hareket­lerini anlamak değil; toplumların uzun vadeli yolculuklarına farklı bir açıdan bakmayı öğrenmek için önemli bir fırsat.

Ben de bugünkü yazımda bu çer­çevede uzun süredir tartışma ko­nusu olan Türkiye borç dinamikle­rinde geldiğimiz noktayı anlatma­ya ve kendi açımdan bir perspektif sunmaya çalışacağım.

Dalio’nun son kitabı “How Countries Go Broke: The Big Cyc­le” adlı kitabında anlattığı borç döngüleri, sadece küresel tarihi de­ğil, Türkiye’nin bugünü­nü ve yarınını anlamak için de güçlü bir mer­cek sunuyor. Türkiye’nin borç yapısı, enflasyonu, rezerv dinamikleri ve de­ğişen demografik görünü­mü bu merceğin altında önemli sinyaller veriyor.

Borç sorunu değil, borcun taşınma maliyeti sorunu

Dalio’ya göre ülkeler borç yü­zünden değil, borç servis maliyeti yüzünden zorlanır. Bu açıdan Tür­kiye karmaşık bir tablo sunuyor. Kamu borcunun milli gelire oranı hâlâ birçok gelişen ülkeye kıyas­la düşük; ancak son yıllarda artan faiz oranları, bütçede faiz giderle­rini gelir artışından daha hızlı yu­karı çekiyor. Şirketlerin döviz cin­si borç yükü kırılganlık yaratmaya devam ediyor. Hanehalkı borcu dü­şük olsa da ekonominin genel borç servis kapasitesini belirleyen asıl unsur, yüksek enflasyonla birlikte yükselen faiz yükü.

2021–2023 döneminde reel faiz­lerin belirgin biçimde negatif sey­retmesi, ekonomiyi Dalio’nun “pa­ra yaratılarak borcun eritildiği” aşamaya sürüklemişti. Bugün ise ekonomi politikası farklı bir yöne çevrilmiş olsa da o dönemin enflas­yonist mirası, ücretler ve fiyatlar genel seviyesine sıkışmış durum­da. Bu da borcun reel yükünü belir­siz hale getiriyor.

Aslında borcun millî gelire ora­nının düşük görünmesi, tabloya farklı açılardan bakınca bizi yanıl­tabilir. Son yıllarda iç borcun va­desi kısalarak ortalama 3 yıla indi ve artık ödenen faiz, ana parayı aş­mış durumda. Kamu-Özel İşbirliği projeleri nedeniyle Hazine’ye her yıl yaklaşık 5 milyar dolar ek yük geliyor; bu da borçlanma ihtiyacı­nı artırıyor. Ayrıca Türkiye Var­lık Fonu’nun borçluluğu tam ola­rak şeffaf değil ama mevcut bilgiler bile iç borcu kayda değer biçimde büyüttüğünü gösteriyor. Bunun da ötesinde, TCMB’nin Kur Korumalı Mevduat ve fazla likiditeyi çekme işlemleri nedeniyle bilançosunun %22’sinden fazla zararda olma­sı normal şartlarda Hazine’nin bu zararı üstlenip borçlanma senedi çıkarmasını gerektirirdi; ancak bu yük hâlâ Merkez Bankası’nın üze­rinde duruyor. Tüm bu unsurlar bir arada değerlendirildiğinde, Türki­ye’nin borçluluk seviyesinin GSM­H’ya göre aslında göründüğü kadar düşük olmadığını ortaya koyuyor.

Döviz kompozisyonu: Türkiye’nin uzun döngüdeki zayıf halkası

Dalio’nun altını en kalın çizgiy­le çizdiği noktalardan biri şudur. Bir ülkenin parasına güven sarsıl­dığında, borcu gerçekte olduğun­dan daha ağırlaşır.

Türkiye’nin finansal kırılgan­lıkları büyük ölçüde döviz üzerin­den şekilleniyor. Şirketlerin yük­sek döviz yükümlülükleri, kamu­nun dövize endeksli borç araçları ve ekonomideki genel dolarizasyon eğilimi ülkeyi kur şoklarına karşı hassas kılmaya devam ediyor.

Son dönemde Merkez Banka­sı’nın kur tarafında belirsizliği azaltıcı, daha öngörülebilir bir çer­çeve oluşturma çabası piyasada kı­sa vadeli istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kur oynaklığının sı­nırlanması, fiyatlama davranışları­nı bir miktar yumuşatıyor; enflas­yon beklentilerinin kontrol altına alınmasına destek oluyor. Bu, Dali­o’nun kısa vadeli döngü analizinde önemli bir nokta: Merkez bankası­nın güven vermesi, finansal tansi­yonu düşürür.

Ancak bu istikrarın gölgesinde daha uzun vadeli, daha yapısal bir dinamik dikkat çekiyor

Hanehalkının dövize yönelimi artık sadece döviz mevduatlarıy­la sınırlı değil, döviz cinsi fonlar ve menkul kıymetler üzerinden genişliyor.

Tasarruf sahipleri bugün:

* Döviz cinsi fonlara,

* Yabancı hisse senedi/borsa fonlarına,

* Eurobond fonlarına,

* Yurt dışı ETF tabanlı araçlara,

* Döviz bazlı katılım fonlarına

giderek artan bir iştahla yöneli­yor.

Bu yeni tablo, dolarizasyonun “gizli biçimde” devam ettiğini gös­teriyor. Bankalardaki döviz mev­duatlarında bir çözülme olsa bile, döviz talebi finansal sistemin baş­ka kanallarında yeniden üretiliyor. Yani tasarruf sahibinin davranı­şı değişmediği sürece kur istikrarı güven yaratsa da döviz tercihinin şekli değişiyor, özü değil.

Dalio’nun uzun döngü perspek­tifinden bakıldığında, bir ülkenin parasına güvenin ancak tasarruf tercihleri kalıcı olarak yerli para lehine dönmeye başladığında ye­niden güçlendiği kabul edilir. Tür­kiye’de ise bu dönüşüm henüz ger­çekleşmiş değil. Dolayısıyla Türki­ye’nin ekonomik hikâyesi, bilanço bazlı bir borç krizinden ziyade, hâlâ kur şoklarının tetiklediği dön­güler üzerinden okunuyor. TCM­B’nin sağladığı kısa vadeli istik­rar, yapısal dolarizasyon eğilimini azaltmaya yetmiyor; yalnızca hızı­nı yavaşlatıyor.

Türkiye’nin avantajı: Genç nüfus, güçlü bankacılık ve esneklik

Tablo sadece kırılganlıklardan ibaret değil. Türkiye’nin dinamik girişimcilik yapısı, genç nüfusu ve kağıt üzerinde görece düşük ka­mu borcu/GSYH oranı, bu döngü­nün kırılmasını geciktiren önemli tamponlar sağlıyor. Bankacılık sis­teminin sermaye yeterliliği ulusla­rarası standartlara yakın duruyor. Hanehalkı borçluluğu hâlen düşük; bu da ekonomik daralma dönem­lerinde ani tüketim çöküşlerini sı­nırlıyor.

Ancak Türkiye’nin demografik yapısı son yıllarda hızlı bir değişi­min içinde. Doğurganlık oranının 1,5’in altına gerilemesi, yaşlanan nüfusun toplam içindeki payının artması ve nitelikli genç işgücünün yurt dışına yönelmesi, uzun vadeli büyüme potansiyelini baskılayan unsurlar. Bu dönüşüm, borçların sürdürülebilirliği açısından da kri­tik: Daha yaşlı bir nüfus, daha dü­şük büyüme ve daha zayıf vergi ta­banı anlamına geliyor.

Bu nedenle demografi, Tür­kiye için bir avantajdan giderek stratejik bir kırılganlık alanına dönüşüyor.

Türkiye bugün döngünün neresinde?

Dalio’nun borç döngüsü çerçe­vesiyle bakıldığında Türkiye:

* 2018–2023 arasında enflas­yonla borç erozyonu dönemini yaşadı,

* 2023 sonrasında yeniden dengeleme ve sıkılaşma aşama­sına geçti,

* Kısa vadeli finansal istikrar çabaları sonuç vermeye başladı,

* Fakat yapısal dolarizasyon ve demografik dönüşüm uzun döngünün geleceğini belirleyen en kritik iki parametre olarak öne çıkıyor.

Türkiye bir “reset” aşamasın­da değil; daha çok bir rebalan­cing (yeniden dengeleme) döne­minde. Bu sürecin başarısı üç te­mel unsura bağlı:

1 Döviz rezervlerinin kalıcı ola­rak güçlendirilmesi,

2 Enflasyon beklentilerinin uzun vadede kırılması,

3 Demografik erozyonu tersine çevirecek, yeni nesilleri üret­ken kılacak politikalar.

Sonuç: Büyük döngü daralır­ken, demografik döngü de tersi yönde işliyor

Türkiye, ekonomik döngüsün­de yeniden dengeleme aşama­sında; ancak demografik dön­güsünde avantajlı döneminden uzaklaşıyor. Dalio’nun teorisi bize şunu hatırlatıyor: Borç so­runları sadece bilançolarda de­ğil, toplumların yapısında çözü­lür. Değişen nüfus yapısı, eko­nomik karar alıcılar için en az döviz rezervleri ve bütçe denge­si kadar kritik bir gösterge hali­ne geliyor.

Geleceğin Türkiye’si; borcunu nasıl yöneteceğinden çok daha fazlası, tasarruf sahibinin dav­ranışını, nüfus yapısını ve bek­lentileri nasıl yöneteceğine bağ­lı olacak.