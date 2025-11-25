Türkiye’nin büyük döngüsü: Borç, demografi ve ekonomik yeniden denge arayışı
Ray Dalio, modern finans düşüncesinin üzerinde en çok iz bırakan isimlerden biri. Onu yalnızca dünyanın en büyük fonlarından birini kurmuş bir yatırımcı olarak görmek eksik olur; Dalio aynı zamanda ekonomik tarih merakını, felsefi sezgilerini ve veri odaklı analiz anlayışını herkesle paylaşmayı görev edinmiş bir anlatıcı. Kitaplarında ve konuşmalarında sık sık yaptığı şey, insan davranışları ile ekonomik döngülerin nasıl birbirini şekillendirdiğini sade ama derin bir bakışla anlatmak. Dalio’nun metinleri yalnızca finans profesyonellerine hitap etmekle kalmıyor aynı zamanda karmaşık dünyanın nasıl işlediğine dair içgörü arayan herkes için güçlü bir referans noktası sunuyor.
Onu önemli kılan şey, piyasaları açıklamadaki ustalığından çok, bunu tarihsel döngüler, psikoloji ve karar alma süreçleriyle birleştirebilme yeteneği. Ekonomiyi bir mekanik işleyen bir süreç gibi ele alırken, bu sürecin içindeki insan zaaflarını, umutlarını ve tekrar eden davranış örüntülerini de merkeze koyarak okuyucu ve izleyicinin düşünsel dünyasını da tetiklemeyi başarıyor. Dolayısıyla Dalio’yu okumak, yalnızca piyasa hareketlerini anlamak değil; toplumların uzun vadeli yolculuklarına farklı bir açıdan bakmayı öğrenmek için önemli bir fırsat.
Ben de bugünkü yazımda bu çerçevede uzun süredir tartışma konusu olan Türkiye borç dinamiklerinde geldiğimiz noktayı anlatmaya ve kendi açımdan bir perspektif sunmaya çalışacağım.
Dalio’nun son kitabı “How Countries Go Broke: The Big Cycle” adlı kitabında anlattığı borç döngüleri, sadece küresel tarihi değil, Türkiye’nin bugününü ve yarınını anlamak için de güçlü bir mercek sunuyor. Türkiye’nin borç yapısı, enflasyonu, rezerv dinamikleri ve değişen demografik görünümü bu merceğin altında önemli sinyaller veriyor.
Borç sorunu değil, borcun taşınma maliyeti sorunu
Dalio’ya göre ülkeler borç yüzünden değil, borç servis maliyeti yüzünden zorlanır. Bu açıdan Türkiye karmaşık bir tablo sunuyor. Kamu borcunun milli gelire oranı hâlâ birçok gelişen ülkeye kıyasla düşük; ancak son yıllarda artan faiz oranları, bütçede faiz giderlerini gelir artışından daha hızlı yukarı çekiyor. Şirketlerin döviz cinsi borç yükü kırılganlık yaratmaya devam ediyor. Hanehalkı borcu düşük olsa da ekonominin genel borç servis kapasitesini belirleyen asıl unsur, yüksek enflasyonla birlikte yükselen faiz yükü.
2021–2023 döneminde reel faizlerin belirgin biçimde negatif seyretmesi, ekonomiyi Dalio’nun “para yaratılarak borcun eritildiği” aşamaya sürüklemişti. Bugün ise ekonomi politikası farklı bir yöne çevrilmiş olsa da o dönemin enflasyonist mirası, ücretler ve fiyatlar genel seviyesine sıkışmış durumda. Bu da borcun reel yükünü belirsiz hale getiriyor.
Aslında borcun millî gelire oranının düşük görünmesi, tabloya farklı açılardan bakınca bizi yanıltabilir. Son yıllarda iç borcun vadesi kısalarak ortalama 3 yıla indi ve artık ödenen faiz, ana parayı aşmış durumda. Kamu-Özel İşbirliği projeleri nedeniyle Hazine’ye her yıl yaklaşık 5 milyar dolar ek yük geliyor; bu da borçlanma ihtiyacını artırıyor. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu’nun borçluluğu tam olarak şeffaf değil ama mevcut bilgiler bile iç borcu kayda değer biçimde büyüttüğünü gösteriyor. Bunun da ötesinde, TCMB’nin Kur Korumalı Mevduat ve fazla likiditeyi çekme işlemleri nedeniyle bilançosunun %22’sinden fazla zararda olması normal şartlarda Hazine’nin bu zararı üstlenip borçlanma senedi çıkarmasını gerektirirdi; ancak bu yük hâlâ Merkez Bankası’nın üzerinde duruyor. Tüm bu unsurlar bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye’nin borçluluk seviyesinin GSMH’ya göre aslında göründüğü kadar düşük olmadığını ortaya koyuyor.
Döviz kompozisyonu: Türkiye’nin uzun döngüdeki zayıf halkası
Dalio’nun altını en kalın çizgiyle çizdiği noktalardan biri şudur. Bir ülkenin parasına güven sarsıldığında, borcu gerçekte olduğundan daha ağırlaşır.
Türkiye’nin finansal kırılganlıkları büyük ölçüde döviz üzerinden şekilleniyor. Şirketlerin yüksek döviz yükümlülükleri, kamunun dövize endeksli borç araçları ve ekonomideki genel dolarizasyon eğilimi ülkeyi kur şoklarına karşı hassas kılmaya devam ediyor.
Son dönemde Merkez Bankası’nın kur tarafında belirsizliği azaltıcı, daha öngörülebilir bir çerçeve oluşturma çabası piyasada kısa vadeli istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kur oynaklığının sınırlanması, fiyatlama davranışlarını bir miktar yumuşatıyor; enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınmasına destek oluyor. Bu, Dalio’nun kısa vadeli döngü analizinde önemli bir nokta: Merkez bankasının güven vermesi, finansal tansiyonu düşürür.
Ancak bu istikrarın gölgesinde daha uzun vadeli, daha yapısal bir dinamik dikkat çekiyor
Hanehalkının dövize yönelimi artık sadece döviz mevduatlarıyla sınırlı değil, döviz cinsi fonlar ve menkul kıymetler üzerinden genişliyor.
Tasarruf sahipleri bugün:
* Döviz cinsi fonlara,
* Yabancı hisse senedi/borsa fonlarına,
* Eurobond fonlarına,
* Yurt dışı ETF tabanlı araçlara,
* Döviz bazlı katılım fonlarına
giderek artan bir iştahla yöneliyor.
Bu yeni tablo, dolarizasyonun “gizli biçimde” devam ettiğini gösteriyor. Bankalardaki döviz mevduatlarında bir çözülme olsa bile, döviz talebi finansal sistemin başka kanallarında yeniden üretiliyor. Yani tasarruf sahibinin davranışı değişmediği sürece kur istikrarı güven yaratsa da döviz tercihinin şekli değişiyor, özü değil.
Dalio’nun uzun döngü perspektifinden bakıldığında, bir ülkenin parasına güvenin ancak tasarruf tercihleri kalıcı olarak yerli para lehine dönmeye başladığında yeniden güçlendiği kabul edilir. Türkiye’de ise bu dönüşüm henüz gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomik hikâyesi, bilanço bazlı bir borç krizinden ziyade, hâlâ kur şoklarının tetiklediği döngüler üzerinden okunuyor. TCMB’nin sağladığı kısa vadeli istikrar, yapısal dolarizasyon eğilimini azaltmaya yetmiyor; yalnızca hızını yavaşlatıyor.
Türkiye’nin avantajı: Genç nüfus, güçlü bankacılık ve esneklik
Tablo sadece kırılganlıklardan ibaret değil. Türkiye’nin dinamik girişimcilik yapısı, genç nüfusu ve kağıt üzerinde görece düşük kamu borcu/GSYH oranı, bu döngünün kırılmasını geciktiren önemli tamponlar sağlıyor. Bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği uluslararası standartlara yakın duruyor. Hanehalkı borçluluğu hâlen düşük; bu da ekonomik daralma dönemlerinde ani tüketim çöküşlerini sınırlıyor.
Ancak Türkiye’nin demografik yapısı son yıllarda hızlı bir değişimin içinde. Doğurganlık oranının 1,5’in altına gerilemesi, yaşlanan nüfusun toplam içindeki payının artması ve nitelikli genç işgücünün yurt dışına yönelmesi, uzun vadeli büyüme potansiyelini baskılayan unsurlar. Bu dönüşüm, borçların sürdürülebilirliği açısından da kritik: Daha yaşlı bir nüfus, daha düşük büyüme ve daha zayıf vergi tabanı anlamına geliyor.
Bu nedenle demografi, Türkiye için bir avantajdan giderek stratejik bir kırılganlık alanına dönüşüyor.
Türkiye bugün döngünün neresinde?
Dalio’nun borç döngüsü çerçevesiyle bakıldığında Türkiye:
* 2018–2023 arasında enflasyonla borç erozyonu dönemini yaşadı,
* 2023 sonrasında yeniden dengeleme ve sıkılaşma aşamasına geçti,
* Kısa vadeli finansal istikrar çabaları sonuç vermeye başladı,
* Fakat yapısal dolarizasyon ve demografik dönüşüm uzun döngünün geleceğini belirleyen en kritik iki parametre olarak öne çıkıyor.
Türkiye bir “reset” aşamasında değil; daha çok bir rebalancing (yeniden dengeleme) döneminde. Bu sürecin başarısı üç temel unsura bağlı:
1 Döviz rezervlerinin kalıcı olarak güçlendirilmesi,
2 Enflasyon beklentilerinin uzun vadede kırılması,
3 Demografik erozyonu tersine çevirecek, yeni nesilleri üretken kılacak politikalar.
Sonuç: Büyük döngü daralırken, demografik döngü de tersi yönde işliyor
Türkiye, ekonomik döngüsünde yeniden dengeleme aşamasında; ancak demografik döngüsünde avantajlı döneminden uzaklaşıyor. Dalio’nun teorisi bize şunu hatırlatıyor: Borç sorunları sadece bilançolarda değil, toplumların yapısında çözülür. Değişen nüfus yapısı, ekonomik karar alıcılar için en az döviz rezervleri ve bütçe dengesi kadar kritik bir gösterge haline geliyor.
Geleceğin Türkiye’si; borcunu nasıl yöneteceğinden çok daha fazlası, tasarruf sahibinin davranışını, nüfus yapısını ve beklentileri nasıl yöneteceğine bağlı olacak.
|Borsa
|10.888,02
|-0,32 %
|Dolar
|42,4199
|0,00 %
|Euro
|48,9114
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1521
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.635,23
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.133,30
|0,01 %
|Brent
|62,8400
|-0,03 %