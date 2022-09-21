‘Türkiye’nin dijitalleşmesi esnafın dijitalleşmesiyle olacak’

Dijital dönüşümün daha fazla önem kazanmaya başladığı günümüzde, birbirlerini besledikçe güçlenen yapılar da değer kazanıyor. Tüketicilerin yanı sıra, işlerini dijitalleşme sayesinde büyüten işletmeler için, çok sayıda alternatif kanal sunan dijital çözümler, adeta bir yol arkadaşı gibi hareket ediyor. Bu bağlamda sizlere Google Türkiye’nin, pazarda yarattığı ekosistemle ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Geçtiğimiz günlerde, Google ürün ve hizmetlerinin desteklediği ekosistemin, ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak amacıyla Deloitte tarafından “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer” isimli bir rapor yayınlandı. Raporun sonuçlarına göre Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 2018’de yapılan rapora kıyasla Google’ın ekonomik katkısı 3,3 kat artarken, bu katkının 2025’te 1,1 trilyon TL’yi aşması bekleniyor.

‘Ek gelir artışı sağlıyoruz’

Rakamlar oldukça çarpıcı. Google, ürün ve hizmetleriyle binlerce işletmeye dokunuyor ve büyük bir ekosistem oluşturuyor. Konuyu irdelemek için, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Keteloğlu, bu araştırmayı her 3-4 yılda bir tekrarladıklarını ve her defasında rakamların kat kat yükseldiğini söylüyor. Türkiye’de dokundukları işletmeleri, girişimcileri ve esnafı anlatan Keteloğlu, onların işlerini kolaylaştırmaktan ve önlerini açmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek söze başlıyor. Keteloğlu’nun üzerinde önemle durduğu bir konu var. Şöyle diyor: “Türkiye’nin dijitalleşmesi, esnafımızın dijitalleşmesiyle olacak.” Gelin, bunu biraz açalım. Keteloğlu, şunları anlatıyor: “Google’ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer artık pek çok sektöre yayılmış, birçok kişinin hayatına dokunmuş durumda. Bunun en güzel örneklerini girişimlerde ve işletmelerini büyüten başarılı mikro ve küçük işletmelerde görüyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesi, küçük esnafımızın dijitalleşmesi ile olacak. Bu doğrultuda raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili’nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu.” Ürün ve platformlarının katkıda bulunduğu ekosistemin ekonomik büyüklüğünün 476 milyar TL’lik bir boyuta eriştiğini hatırlatan Keteloğlu, “1,9 milyonluk istihdama da katkıda bulunuyoruz Türkiye’de. Bunun içerisinde beni en çok heyecanlandıran bir diğer konu da istihdamın küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki payının yüzde 58 olması. Öte yandan eşitlikçi bir yaklaşımımız var bizim. Orada da yüzde 30 oranında kadınların istihdamına katkıda bulunduğumuzu görüyoruz” diyor.

“Oyun, yükselen yıldız”

Keteloğlu, dokundukları bir diğer alanın da girişimcilik ve inovasyon olduğunu söylüyor ve şunları anlatıyor: “Türkiye’de son yıllarda çok ciddi anlamda gelişen bir girişimcilik ekosistemi var. Bunun içerisinde yükselen yıldız oyun sektörü. Birçok kurum var bu alanda, biz de onların Google Play platformu üzerinden dünyadaki tüketicilere erişebilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede sadece oyun sektöründe 2021’de 2,5 milyar dolarlık bir ihracata vesile olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin fintech oyuncuları var. Google Play üzerinden çok ciddi oranda tüketiciye kendi ürünlerini tanıtabiliyorlar. Biz bütün bu firmalara, gerek yurt içi gerek yurt dışından tüketici kazanıp işlerini büyütmeleri için çok ciddi bir fayda sağlıyoruz.”

‘Dijitalleşme ivmemiz çok iyi’

Mehmet Keteloğlu’na, “Türkiye’de yarattığınız ekosistemin rakamsal boyutunu diğer ülkelerle nasıl kıyaslarsınız” diye soruyorum, şu yanıtı veriyor: “Birebir karşılaştırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Birincisi ülkelerin dijital olgunluk seviyesi farklı düzeyde” diyor. “Peki biz nasıl durumdayız?” diye soruyorum, şöyle devam ediyor: “Mesela online perakendeyi ele alalım. Pandemiye girmeden önce online perakendenin toplam perakende içerisindeki payı yüzde 5-6 bandındaydı. Bu rakam İngiltere’de yüzde 17-18 bandındaydı. Şimdi İngiltere yüzde 30 bandında, biz daha gerideyiz. Dolayısıyla daha gidecek yolumuz var. Girişimcilik ekosistemi açısından da örneğin, yazılımcı ordusu, bizde 200 bin bandında, Almanya’da 800 bin. Ama şunu söyleyebilirim ki, ivmemiz çok iyi.” Türkiye’de 130 kişilik bir ekibe ulaşan Google’ın, Türkiye’deki faaliyetleri merkezden nasıl değerlendiriliyor? Keteloğlu, “Bizim yaptığımız her yatırım orta ve uzun vadelidir. Google, hep kullanıcı deneyimi, kullanıcı güvenliği ve bu eksende ürünlerini, inovasyonlarını optimize eder. Dolaysıyla Türkiye’ye de bakarken hangi ürün platformuna bakarsanız bakın kullanıcı deneyimi açısından, kullanıcı bazı olarak, her ürün platformunda Avrupa’da ilk 5’e gireriz” diyor.

İstihdamda büyük artış bekleniyor

Raporun öne çıkan bulguları şöyle: